夏日運動好去處｜三種常見健身室簡介及指南　附心得及新手建議

夏日炎炎，香港高溫環境下，在戶外運動不是人人都受得住。《01體育》為大家介紹一些能在室內做運動的指南及攻略，讓大家能在這個夏天，暫時遠離電子產品之餘，也能清涼地享受運動樂趣。

相信有不少人都希望能在夏天大曬身材，「做Gym」風氣近年盛行，健身室愈開愈多，大家可以從這篇介紹中，大概了解一下各種健身室的特點。



適當的負重訓練，當然能有助減肥，根據burned-calories.com資料，一個180磅重成人健身60分鐘，能消耗約532卡路里，比踩一個小時橢圓機還要多出超過100卡路里。不過市面上健身室眾多，而且不少都需簽約一年或以上，因此應選擇適合自己的種類。

經濟之選：康文署健身室

目前康文署在全港有86間健身室，遍佈港九新界，地點能滿足大部分民眾需求。其收費更是十分實惠，月費只需180元（港元，下同），全日制學生、60歲或以上的長者、殘疾人士及其同行照料者可獲半費優惠。

荃灣西的這間康文署健身室，因豪華程度曾成為話題。（康文署）

若非經常使用，還可以按次數付費，繁忙時間（星期一至五下午6時後、星期六下午1時後、星期日及公眾假期全日）每位每小時收費為14元；非繁忙時間則為每位每小時收費 13元，「斷鐘計」同樣設有半價優惠。

不過對很多人來說，康文署健身室的最大門檻，是要先參加康文署舉辦的「正確使用健身室設施簡介會」並通過測試，或是參加康文署由2006年5月或以後舉辦的「器械健體訓練班」，且出席率達八成或以上。由於席位不多又十分搶手，所以不少人在嘗試數次不成功後便會氣餒，因此放棄或是光顧坊間的健身室。

康文署健身室的開放時間為早上7時至晚上11時，同樣能滿足大部分人需求，不過有時候會有團體預約，或是場地保養，用家在動身前可先通過康文署網頁查看該月時間表。

康文署86間健身室地址

大眾之選：連鎖健身室

坊間的連鎖健身室，一般器材較為齊全，能滿足健身愛好者需求。（PURE Fitness Facebook）

當然，由於地點、大小、器材等因素，康文署健身室未必能滿足所有人需要，因此坊間也有不少著名連鎖健身室，例如Physical舒適堡、PURE Fitness等，其中前者以價格實惠著稱，後者則以舒適環境及各種小型課堂為賣點，大家可因應自己需求選擇。

不過要注意的是，本港某些健身室銷售陷阱不少，透過銷售員購買會籍很容易一簽便簽下多年合約，或是沒看清楚某些霸王條款，因此簽約時要格外小心。

Physical舒適堡 Pure Fitness Waterfall

上班族之選：24小時連鎖健身室

24小時健身室最大好處是凌晨也可前往，貼合香港人工作忙碌的生活模式。（24/7 Fitness Facebook）

港人最愛返工，加上工時長，康文署及不少連鎖健身室又會在晚上十一時關閉，因此近年24小時的連鎖健身室愈開愈多，成為現時香港主流。Anytime Fitness、24/7 Fitness、Snap Fitness等，相信大家都曾在街上見過。

24小時連鎖健身室的最大好處，當然是顧客不用受時間限制，能隨心所欲地在任何時間前往。其次是它們的收費模式相對較為透明，絕大部分月費都在500至600元範圍（簽一年或以上合約情況下）；而且目前幾間主流的健身室，都採取每個月自動從信用卡扣款，而不是一次性繳費模式，所以用家也不用擔心健身室突然倒閉的問題。

Anytime Fitness

24/7 Fitness

Snap Fitness

FIT24 Fitness GO24 Fitness

除上述三種健身室外，香港現時仍有不少私人健身室，有些是採私人教練制，有些則純粹只是健身場所，場地及設備較為簡陋，且多以啞鈴及杠鈴為主，也就是俗稱「鐵館」的地方。因各有不同，在此就不作簡述。

香港其中一個好處，就是住所附近基本都會有健身室。（Getty Images）

編輯個人心得

編輯個人有健身習慣，因此先在本文分享自己的小小心得：選擇健身室的首要條件，應是地點跟距離，只有住的地方跟健身室夠近，才不容易因為其他因素而給自己不去訓練的藉口；當然，確定地點後，就要考慮價錢。

如果從來沒有接觸過器械健身的話，個人建議先從康文署入手，畢竟不用受合約束縛，試做短時間後覺得不適合或沒興趣，也大可放棄不做。因為24小時制的連鎖健身室，雖然宣傳時是寫不受合約束縛，但除一天的試做體驗外，提前結束合約或只簽一個月、三個月的短期合約，價格相當昂貴。

當然有朋友一起做就最好，可以互相幫助，也會更有動力。（Getty Images）

通過康文署的訓練班或是上網學習基本知識及姿勢後，便可以制定訓練計劃。初學者也不用擔心姿勢不佳在健身室會被取笑，其實大多數人看到新手做錯的話，也會熱心地主動提醒，甚至自己也可以大膽一點詢問旁人，畢竟所有人都曾經歷過新手期。

最後就是即使上手後，也不要盲目地追求大重量，因為負重訓練本來便會對關節造成一定負荷，過於急進，很容易便會受傷，一休息便是一兩個月，得不償失。