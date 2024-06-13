夏日運動好去處｜室內玩冷門運動　雲集滑雪高球Parkour泥地網球

夏日炎炎，香港高溫環境下，在戶外運動不是人人都受得住。《01體育》為大家介紹一些能在室內做運動的指南及攻略，讓大家能在這個夏天，暫時遠離電子產品之餘，也能清涼地享受運動樂趣。

今次為大家介紹的是「運動電競」，大家不要看到電競二字，便以為是叫大家在室內嘆着冷氣打機，因為運動電競做起來，不一定比平時在戶外輕鬆。



說到電競，相信不少人第一印象都是「打機」。不過現在科技發達，不少運動用品都開發出相應的遊戲軟件，將運動與電子遊戲以體感方式結合。

本文便為大家介紹香港幾個好去處，能夠在遊玩同時活動身體，即使出一身汗，也不是在戶外的酷熱天氣之下，能夠及時補給水份或休息，而且可感受平日較難接觸到的運動如滑雪、高爾夫、賽馬、Parkour以至泥地網球等。

1. AME Stadium 運動電競館 - 10種不同運動供選擇

AME Stadium有10種不同具本地特色的運動電競項目。（官網）

地址：尖沙咀河內道K11 Art Mall 2樓223號舖

電話：6824 5526



官方網站：https://www.ame.gg/

AME Stadium館內有10種不同的原創運動主題項目，包括籃球、攀登、足球、跑步、獨木舟、單車、賽馬、拳擊、滑雪，戰繩。最難得一點，是當中不少項目都有香港實景作為背景，能令玩家投入度大增。

像單車、跑步等項目，螢幕背景均為香港場景，相當有心思。（Instagram）

從官網提的圖片可見，場館內遊玩種類不少，雖名為運動電競，不過很多都是要「落手落腳」，能滿足運動需求外，也很適合一大班親友同樂。

收費方面，100元（港元，下同）的經濟票能遊玩滑雪外的三種項目，150元的特選經濟票則能遊玩滑雪另加兩項。

較特別的是場館內設有滑雪機，不過收費較其他項目貴。（官網）

2. One Affinity Tennis - 全港首個室內泥地模擬網球練習場

地址：觀塘觀塘道342-344號泉源工業大廈7樓B1室

電話：9105 1697



官方網站：https://www.oneaffinitytennis.com/

One Affinity Tennis不僅提供室內網球練習場地，還是香港首個室內泥地模擬網球練習場。（官網）

網球在香港或許不算大熱運動，但不要以為要預約網球場很容易，一些交通較方便的場地，大部分時間都十分搶手。

在室內打網球一是不用擔心天氣影響，二是省去「執波」時間與體力，能專心在發球機前練習不同方式的擊球。One Affinity Tennis最特別的地方，是全港首個室內泥地模擬網球練習場，而所使用的網球模擬器，有適合初學小朋友的過關模式，亦有適合大人練習的模式。

場地亦有專業教練能提供授課服務，學生也可利用這裏地作上手發球、接餵球等練習。當然，新手欠缺的裝備例如網球拍，也可在這裏租用，對初學而言，是一個不錯的學習途徑。

One Affinity Tennis有網球拍租賃服務，不用擔心購買後可能會閒置在家。（Instagram）

One Affinity Tennis場內設有休息區、健身器械等設備，若是首次體驗，則只需230元，便能獨佔一個場地打一小時，之後再來便需要交880元年費。另外，如希望聘請教練指導，一小時收費為900元，已包括場地租用費。

3. Ski Tech - 室內模擬滑雪場附教練單對單指導

地址：黃竹坑香葉道2號ONE ISLAND SOUTH 922-923室

電話：2177 0008



官方網站：https://skitech.com.hk/zh

Ski Tech賣點為VR滑雪模擬器。（官網）

在香港想滑雪當然不容易，Ski Tech以VR電子方式模擬。場地內設有小型及大型模擬器，初學者能按自己需要來選擇，也能選擇單板或者雙板，整個課程亦有教練一對一在旁教導。

除雙板外，用家也可以選擇單板。（Instagram）

Ski Tech每節課程為50分鐘，收費1280港元，亦有買5送1、買8送2、買10送3的優惠。首次預約的話，能以980港元優惠費用，在大型或小型模擬滑雪機上進行單節課程，費用還包括運動分析及滑雪鞋租用。

4. GOLFZON HONG KONG - 地點方便的室內高爾夫球練習場

在香港想打高爾夫球，有一定門欖，又易受天氣影響，室內高爾夫球練習場是個不錯替代品，GOLFZON引入來自韓國的高爾夫球模擬器，提供超過20部電子練習球道，當中可模擬不同天氣及場地狀況，不論是新手還是老手，都能在炎炎夏日暢快地享受打高球樂趣，而且每條練習球道均設有獨立鏡頭分析揮桿動作，給予動作指導。

GOLFZON有多間分店。（官網）

GOLFZON分別在銅鑼灣、金鐘及荔枝角設分店，地點均相當方便，收費及詳情請查閱官方網站：https://golfzonhk.com。

荔枝角店

地址：九龍荔枝角長義街9號D2 Place 一期114-127號鋪

電話：2593 6888

銅鑼灣店

地址：香港銅鑼灣加路連山道88號南華體育協會2樓

電話：2593 6988

金鐘店

地址：香港金鐘夏愨道18號海富中心2樓70-79 &91-97號舖

電話：852 3751 7088

5. Super Sports Park - 香港最大室內遊樂場

地址：香港大角咀海輝道18號銀海坊G03&05

電話：9716 5576



官方網站：https://www.supersportspark.com/

Super Sports Park有不少體感類遊戲。（官網影片截圖）

Super Sports Park是香港最大室內遊樂場，面積達50000平方呎，擁有超過20種遊玩項目，除一些老少咸宜的活動外，亦設有《超體感運動 IWall》區域，有超過15種遊戲，包括足球、Parkour及滑雪等。

收費

4歲或以上需購票進場；9歲以下小童必需由成年人陪同入場，該成年人需要購票，每位成年人最多可陪同兩位兒童入場，方便看管及照顧。

早上時段 10:00 -13:00 （平日200/周末250港元）

中午時段 13:30 - 17:30（平日240/周末280港元）

晚上時段 18:00 - 21:00（平日200/周末250港元）

