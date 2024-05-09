夏日運動好去處︱全港5大保齡球場推介　由最平民最華麗到最專業

怕熱又想做運動，其實唔係無辦法，香港有不少室內運動好去處，可以一邊歎住冷氣，一邊舒舒服服做運動，保齡球正是其中之一，而且卡路里消耗量或許較大家想像中高。

香港有不少保齡球館，因應價錢和定位，各有不同特色，夏日炎炎之中是個不錯的室內活動，而且一個人獨自玩和跟家人朋友暢聚皆宜。



保齡球。（資料圖片／盧翊銘攝）

保齡球簡介

每小時熱量消耗： 約326卡路里

保齡球相對跑步和游泳等帶氧運動，運動量看似不高，不過根據burned-calories.com資料，一個180磅重成人打保齡球，每小時可消耗約326卡路里，也不是想像中低。保齡球在室內冷氣場館玩，舒舒服服，又適合帶同三五知己或家人一起參與，是個很適合夏日消暑或天氣不理想時進行的活動。

保齡球看似簡單，其實是個力量、技術和瞬間爆發力兼備的運動，掌上用三隻手指控制10多磅的球，無論是入門版的直線球，或是進階版的曲線球（或稱：飛碟球），均對手指、手腕和手臂都帶來不小壓力，為避免受傷，最好先由專人或具經驗的球手指導。

香港五大主流保齡球場館：

１．專業與方便之選——南華會保齡球場（銅鑼灣）

南華會保齡球場。（南華會官網）

簡介：對於保齡球愛好者或有一定經驗的玩家而言，首選一定是南華會。香港的國際及本地大型賽事大部分都在此舉行，無論球道管理和保養、燈光以及其他相關設施，南華會可說是全港水平最高的保齡球館，計分系統全電腦化，收費合理，並擁有全港最多的60條球道。

另一個好處是，南華會位於銅鑼灣，地點相當方便，即使要稍為步行上加路連山，已是地點最便利的保齡球館，館內設有甘棠燒鵝餐廳，波友打波前後可順便聚餐。場內亦設有保齡球用品專門店。南華會內同時設有室內泳池、桌球室、乒乓球室、羽毛球館、室內射擊場等室內運動設施供會員使用。

有一點須留意，南華會定位較為專業，打球時請務必須遵守保齡球禮節，當旁鄰球道玩家已踏出球道，須待對方出球後，才開始準備拿球和瞄準；若兩人同時起動準備，應先讓右方的玩家出球，絕對不要強行一起踏出球道，免生意外（其實在任何場館打保齡球，都應該這樣做，不過其他場館氣氛相對輕鬆些）。另一方面，場內提供的保齡球為8磅以上，不適合年紀較小的小朋友，場館亦列明只准8歲或以上人士使用。

南華會保齡球場經常辦大型賽事，可說是全港水平最高的保齡球館。（南華會官網）

注意：

1. 必須成為會員才可使用設施，成人年費250元，65歲或以上長者或18歲以下青少年會員年費130元，可即場申請入會，手續亦簡單方便。



2. 保齡球場只允許8歲或以上人士使用



3.為避免舉行大型比賽被包場無法進入，到場前可先作查詢。



4. 場內另設近3600個儲物櫃，年租每個820元 – 1050元。



地址：香港銅鑼灣加路連山道88 號

電話：2890 8528

球道：60條

營業時間：10:00-00:00

收費：周一至五：10:00 – 18:00 每局30元；18:01 – 00:00 每局40元

周六、日及公眾假期：每局45元

鞋租：每對15元（如有需要）

迪高保齡球館。（google map）

２．荃灣人的青春印記——迪高保齡球館（荃灣）

簡介：迪高保齡球館多年來在荃灣屹立不倒，場館外的巨型保齡球樽裝飾已成區內標記，也是不少荃灣人的青春回憶。這裏是全港學界青少年保齡球公開賽和其他本地比賽的舉辦地點之一，鞋租每對6元屬全港最平，非繁忙時段每小時100元任打，也是全港最平之一，價錢最經濟實惠。場內亦設有保齡球用品專門店，以及飛鏢機、足球機和桌球枱等設施。

注意：

1. 迪高保齡球館目前不設每局收費，只設有每小時同一球道任打收費，換言之最少要消費1小時。



2. 球館要舉辦學界及不少其他賽事及訓練班，使用率亦頗高，前往打球前同樣建議先查詢當日訂場情況。



迪高保齡球館。（迪高保齡球館影片截圖）

地址：新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓

電話：2494 7383

球道：32條

營業時間：周一至四：11:00 – 23:00；周五：11:00 – 00:00；周六：10:00 – 23:30；周日及公眾假期：10:00 – 22:00

收費（同一球道任打）：周一至五：11:00 – 14:00 每小時100元（全日制學生或55歲以上長者 每小時90元）；14:01 – 18:00 每小時110元；18:01至完場 每小時140元

周六、日及公眾假期：10:00 – 14:00 每小時120元；14:01至完場 每小時160元

特惠時段：周日19:00後 每小時100元

鞋租：每對6元（如有需要）

美樂保齡球館。（google map）

３. 全日每局25元，全港最平——美樂保齡球場（屯門）

簡介：美樂保齡球館位於屯門美樂花園，位置頗為隔涉，距離屯門港鐵站步行時間約45分鐘，須轉乘其他交通工具。可能由於地點偏遠關係，美樂保齡球館長期以價錢相宜為賣點，周一至五全日每局25元，全港最平，周六、日同一球道一小時內任打也分別只是110元及130元，價錢相當大眾化。

這裏同樣是全港學界青少年保齡球公開賽的舉辦地點之一，場內亦設有保齡球用品專門店，以及飛鏢機、足球機等設施。

注意：

1. 美樂保齡球館要舉辦學界賽事，前往打球前同樣建議先查詢當日訂場情況。



2. 周六、日及公眾假期不設單局收費選項。



地址：新界屯門湖翠路2號美樂花園商場一樓

電話：2430 0986

球道：24條

營業時間：周一至六：11:00 – 23:00；周日及公眾假期：10:00 – 19:00

收費：周一至五：每局25元（全日制學生或55歲以上長者 每局20元），或同一球道任打，每小時100元（全日制學生或55歲以上長者 每小時90元）

周六：同一球道任打，每小時110元

周日及公眾假期：同一球道任打，每小時130元

雷霆保齡球館內的貴賓室。（雷霆保齡）

4. 高檔之選，設有螢光球道及貴賓室——雷霆保齡（黃埔）

如果香港要選一個最有特色的保齡球場，相信會是位於紅磡黃埔花園的雷霆保齡。除了一般球道之外，那裏還設有一個內設兩條螢光球道的貴賓室，帶來不一樣的打球體驗，但價錢不菲，包場2小時費用由2200元至2600元，並可加錢使用卡拉OK設備。

這裏亦為全港學界青少年保齡球公開賽的舉辦地點之一，場內亦設有保齡球用品專門店、餐廳及桌球室。

注意：

雷霆保齡球館要舉辦學界及本地賽事，也可能會被包場，前往打球前同樣建議先查詢當日訂場情況。



+ 1

地址：九龍紅磡黃埔花園第八期蔡瀾美食坊地庫B1

電話：2122 9822

球道：22條

營業時間：周一至日：10:00 – 00:00

收費：周一至五：10:00 – 18:00 每局35元（18歲以下學生每局26元）；18:01 – 00:00 每局45元

周六、日及公眾假期：每局55元

貴賓室連兩條螢光球道：每2小時2200元至2600元

鞋租：每對15元（18歲以下每對10元）（如有需要）

富豪保齡球館。（富豪保齡）

5. 最街坊之選，打波請食早餐——富豪保齡（沙田）

如果迪高保齡是荃灣居民的集體回憶，沙田區的版本就是富豪保齡天地。富豪花園外的巨型保齡球樽裝飾，沿城門河畔清晰可見。附近都是民居，場館大做街坊生意，設有不同時段套餐，上午送早餐，下午送茶餐，還有生日優惠和派對套餐，一個人自己玩和跟親友齊齊玩都得。場館是香港少數備有兒童投球器的保齡球場，讓孩子也可享受「全中」的快感,將「碌拎」變親子活動。

場內亦設有保齡球用品專門店和小食部，球道一旁設有美式桌球枱，打完保齡可以再打桌球。

注意：

富豪保齡天地經常舉辦本地賽事，使用率相當高，前往打球前強烈建議先查詢當日訂場情況。



富豪花園外的巨型保齡球樽裝飾，沿城門河畔清晰可見。（google map）

地址：沙田大涌橋路52號富豪花園商場2樓

電話：7073 7794

球道：28條

營業時間：周一至日：10:00 – 00:00

收費：周一至五：10:00 – 18:00 每局39元（會員每局34元／學生每局29-31元）；18:01 – 00:00 每局44元（會員每局39元）

周六、日及公眾假期：每局49元（會員每局44元）

鞋租：每對14元（學生每對7元）（如有需要）

套餐：早餐（10:00 – 13:00）同一球道任打，周一至五每小時138元／周六168元／周日及公眾假期188元，連早餐一份及4對鞋租；

茶餐（13:01 – 20:00）兩局波連茶餐一份及1對鞋租，周一至五76元，周六、日及公眾假期100元（此優惠只限一人使用）；

備註：資料僅供參考，一切以場館最新公布為準。

