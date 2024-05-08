英超歐聯歐霸資格形勢｜熱刺爭四受挫　曼聯遭紐卡素車路士過頭

爭標以外，英超的前列球隊還要為歐洲賽資格而奮鬥，阿仙奴、曼城及利物浦已取歐聯資格，最後一席由維拉及熱刺爭奪，熱刺在「魔鬼賽程」全敗，爭四機會渺茫。歐霸資格方面，車路士、紐卡素及曼聯正爭奪第六名。



維拉爭四有優勢。（Getty Images）

【歐聯：維拉、熱刺爭第四席】

第四位：阿士東維拉36戰67分（20勝7和9負；得失球+20；得球73、失球53）

餘下兩輪賽程：

13/05 主場vs利物浦

19/05 作客vs水晶宮

第五位：熱刺35戰60分（18勝6和11負；得失球+11；得球69、失球58）

餘下3輪賽程：

11/05 主場vs般尼

14/05 主場vs曼城

19/05 作客vs錫菲聯

爭四形勢上，維拉佔明顯優勢，他們踢多一場領先熱刺7分，就算熱刺在補賽贏波，維拉尚有4分領先。再者，熱刺的賽程較難踢，最近已經在「魔鬼賽程」全敗，負於紐卡素、阿仙奴、車路士及利物浦，他們之後還要硬撼全力爭標的曼城，以及對護級水深火熱的般尼。

熱刺爭四形勢被動，賽程亦難踢。（Getty Images）

【歐霸：曼聯、紐卡素、車路士爭前六】

第六位：紐卡素35戰56分（17戰5和13負；得失球+22；得球78、失球56）

餘下3輪賽程：

11/05 主場vs白禮頓

15/05 作客vs曼聯

19/05 作客vs賓福特

第七位：車路士35戰54分（15勝9和11負；得失球+11；得球70、失球59）

餘下3輪賽程：

11/05 作客vs諾定咸森林

15/05 作客vs白禮頓

19/05 主場vs般尼茅夫

第八位：曼聯35戰54分（16勝6和13負；得失球-3；得球52、失球55）

餘下3輪賽程：

12/05 主場vs阿仙奴

15/05 主場vs紐卡素

19/05 作客vs白禮頓

英格蘭有兩個歐霸席位，一個給聯賽第五名，另一個給足總盃冠軍。足總盃決賽由曼城對曼聯，如果曼城贏足總盃，屬於足總盃冠軍的歐霸席位就會轉給聯賽第六名，第七名就遞補獲得歐協聯席位。

如果曼聯贏到足總盃冠軍，無論聯賽排什麼位置，紅魔都會獲得歐霸資格，歐協聯席位就會給予聯賽排名最高但沒有歐洲賽資格的球隊。

紐卡素想踢歐霸，首先要得到聯賽第六名，之後寄望曼城贏足總盃。（Getty Images）

屬於聯賽第五名的歐霸資格，相信是維拉及熱刺其中一隊。兩隊正在爭前四名踢歐聯，而爭輸的一隊預料就排第五名轉戰歐霸，相信較大機會的是熱刺。

曼聯目標保持聯賽頭六名。（Getty Images）

在目前的第六名之爭，紐卡素佔優，他們35戰得56分，領先車路士及曼聯兩分，而且他們的得失球亦比後兩者佳。車路士近況回勇，憑得失球力壓同樣54分的曼聯，而對水晶宮大敗的曼聯就在第六跌落第八位。

如果曼城贏得足總盃冠軍，屬於足總盃冠軍的歐霸名額會轉給聯賽第六名，而歐協聯資格就給第七名；若以目前排名完成球季，紐卡素踢歐霸，車路士踢歐協聯，曼聯則沒有任何歐洲賽資格。

如果曼聯贏得足總盃冠軍，會取得歐霸資格；若以目前排名完成球季，第六名的紐卡素踢歐協聯，而車路士則未能晉身歐洲賽。

曼聯及紐卡素會在5月15日正面交鋒，由曼聯主場。（Getty Images）

3隊同樣餘下3輪比賽，曼聯最難踢，要鬥爭標的阿仙奴，而且曼聯及紐卡素會在尾二一輪交鋒，有機會令車路士漁人得利。車路士的賽程較易踢，全是中下游球隊。