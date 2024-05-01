英超︱史奈達評坦赫格在曼聯何時出錯　斷言肯定離隊「只是等炒」

曼聯主場遭般尼1：1迫和後，確定無法獲得英超前四名，失落來季歐聯資格，僅餘足總盃可爭。一個令人失望的球季後，主帥坦赫格的前途成為坊間熱論的話題。

球員年代多次跟曼聯扯上關係的荷蘭一代名將史奈達（Wesley Sneijder），在電視節目中大談同鄉坦赫格任內一大失誤，導致他失去更衣室的支持。



史奈達認定，坦赫格跟C朗對戰，令他失去更衣室的支持。（Getty Images）

史奈達是荷蘭足球清談節目《Veronica Offside》常客，他在節目中談到坦赫格這位同鄉時說：「我應否告訴你坦赫格在什麼地方犯錯？由他決定跟C朗拿度戰鬥那天，他開始失去一切尊敬。」

「坦赫格以為這樣做會對他有利，但結果正好相反。」史奈達稱，「更衣室內的球員會想：『這個男人是否傻的？』（Those guys in the dressing room thought, 'Is this man crazy?'）

史奈達揚言，坦赫格跟C朗拿度戰鬥，就是他在曼聯失敗的開始。（Getty Images）

上季趕走C朗曼聯戰績上揚

史奈達的說法是否可信，外人難以證實。C朗重返曼聯首季攻入24球，成為球隊神射手，紅魔鬼卻再次四大皆空，英超聯賽只得第六名，歐聯16強止步。之後一季坦赫格上任，C朗由正選變後備，半季英超只得4次正選、6次後備出場，僅入一球，他最後一次上陣，曼聯1：3作客不敵阿士東維拉，當時曼聯英超排第五位。

C朗離隊後，球隊表現反而漸有起色，打入足總盃和聯賽盃兩項決賽，獲一冠一亞，英超得第三名取得歐聯資格。當時曼聯士氣不錯，不過今季不知何故全隊突然表現大倒退，加上持續受傷兵困擾，戰績令人失望。坦赫格跟曼聯尚餘一年合約，外界一直熱議他來季去留問題，英國不少報道和評論均肯定地指出，坦赫格將會被曼聯辭退。

曼聯今季令人大失所望的表現，外界認定坦赫格來季不會獲得留任。（Getty Images）

史奈達：他當然知道一定無得留低

史奈達揚言：「他當然已經知道自己必須要走，但一定不會自行離開。如果我是他，便會舒舒服服地坐在那裏（直到被炒為止）。」

坦赫格2022年離開阿積士之後，這支荷甲班霸墮入一段黑暗期，近日據報阿積士很希望坦赫格能歸隊執教。