英超︱史奈達評坦赫格在曼聯何時出錯　斷言肯定離隊「只是等炒」

曼聯主場遭般尼1:1迫和後,確定無法獲得英超前四名,失落來季歐聯資格,僅餘足總盃可爭。一個令人失望的球季後,主帥坦赫格的前途成為坊間熱論的話題。

球員年代多次跟曼聯扯上關係的荷蘭一代名將史奈達(Wesley Sneijder),在電視節目中大談同鄉坦赫格任內一大失誤,導致他失去更衣室的支持。



史奈達認定,坦赫格跟C朗對戰,令他失去更衣室的支持。(Getty Images)

史奈達是荷蘭足球清談節目《Veronica Offside》常客,他在節目中談到坦赫格這位同鄉時說:「我應否告訴你坦赫格在什麼地方犯錯?由他決定跟C朗拿度戰鬥那天,他開始失去一切尊敬。」

「坦赫格以為這樣做會對他有利,但結果正好相反。」史奈達稱,「更衣室內的球員會想:『這個男人是否傻的?』(Those guys in the dressing room thought, 'Is this man crazy?')

史奈達揚言,坦赫格跟C朗拿度戰鬥,就是他在曼聯失敗的開始。(Getty Images)

上季趕走C朗曼聯戰績上揚

史奈達的說法是否可信,外人難以證實。C朗重返曼聯首季攻入24球,成為球隊神射手,紅魔鬼卻再次四大皆空,英超聯賽只得第六名,歐聯16強止步。之後一季坦赫格上任,C朗由正選變後備,半季英超只得4次正選、6次後備出場,僅入一球,他最後一次上陣,曼聯1:3作客不敵阿士東維拉,當時曼聯英超排第五位。

C朗離隊後,球隊表現反而漸有起色,打入足總盃和聯賽盃兩項決賽,獲一冠一亞,英超得第三名取得歐聯資格。當時曼聯士氣不錯,不過今季不知何故全隊突然表現大倒退,加上持續受傷兵困擾,戰績令人失望。坦赫格跟曼聯尚餘一年合約,外界一直熱議他來季去留問題,英國不少報道和評論均肯定地指出,坦赫格將會被曼聯辭退。

曼聯今季令人大失所望的表現,外界認定坦赫格來季不會獲得留任。(Getty Images)

史奈達:他當然知道一定無得留低

史奈達揚言:「他當然已經知道自己必須要走,但一定不會自行離開。如果我是他,便會舒舒服服地坐在那裏(直到被炒為止)。」

坦赫格2022年離開阿積士之後,這支荷甲班霸墮入一段黑暗期,近日據報阿積士很希望坦赫格能歸隊執教。