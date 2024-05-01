堤亞高施華哭別車路士極感人　揭當日加盟原因意外再創高峰︱英超

車路士隊長堤亞高施華（Thiago Silva）已經39歲了，合約季尾屆滿，離隊已是意料中事，足總盃4強不敵曼城後，施華傷心落淚，今日車路士發放一條超過4分鐘的短片，讓施華向球迷親自道別。

他娓娓道出加盟藍軍後的種種經歷，強忍淚水聲音顫抖，坦言當日為兩個兒子而來，沒想過能再闖生涯高峰贏得歐聯，期望未來以另一身份歸隊，真摰感人。



堤亞高施華雖年事已高，但在場上的態度和表現一直令人信服。（Getty Images）

為兒子在車路士留1年變4年

施華2020年夏天加盟車路士時已經35歲，他直言，當時只計劃在藍軍踢一年，「車路士對我意義重大。我來這裏時，原本只計劃留一年，最後在這裏踢了4年。」

施華說，當日選擇加盟在車路士「不是只為自己，同時也是為了家人。」他兩個兒子也在效力車路士，「我希望他們能在車路士這間充滿勝利的球會，繼續球員生涯」。長子Isago已經15歲，幼子Iago則12歲，二人均效力車路士青年軍。

施華兩子均效力車路士青年軍。(施華IG)

一日藍軍，終身藍軍

施華一路說一路強忍淚水，「過去4年我在這裏傾盡全力，總是付出所有。不幸地，一切有開始，有中間過程，也有終結。這不代表絕對的結束，我仍希望未來能以另一個角色再次回來。」他更指，「那是一份無法形容的愛，我只能說感謝」。

他感性地說，「一般情況下告別已經夠難，當雙方都有愛，變得更加困難。」他抹去眼淚，自豪地說出一句：「一日藍軍，終身藍軍」（ But once a blue, always a blue）。

施華拍片哭別車路士。（截圖）

施華訴說加盟初期總會遇上困難，漸漸融入成為球隊一份子，全靠前領隊林柏特，因此非常感激對方。回說他在車路士的生涯：「夢想，絕對是個夢想。就算在我最瘋狂的夢想，也不能想像可以獲得如此重大成就，贏得其中一個最佳職業錦標——在全球其中一間最大球會贏得歐聯冠軍。」

最後他說：「再會是那些離開而不會回來的人所說的，而我打算未來有天回來。」施華加盟車路士前，球員生涯已擁有極高成就，在巴黎聖日耳門8年贏盡本土錦標，包括7次法甲，之前在AC米蘭亦贏過意甲和意大利盃，可惜始終與歐聯無緣。2019/20球季隨PSG獲歐聯亞軍，加盟車路士首年已贏得這項歐洲球會最高榮譽。

施華感人告別車路士影片：