堤亞高施華哭別車路士極感人　揭當日加盟原因意外再創高峰︱英超

車路士隊長堤亞高施華(Thiago Silva)已經39歲了,合約季尾屆滿,離隊已是意料中事,足總盃4強不敵曼城後,施華傷心落淚,今日車路士發放一條超過4分鐘的短片,讓施華向球迷親自道別。

他娓娓道出加盟藍軍後的種種經歷,強忍淚水聲音顫抖,坦言當日為兩個兒子而來,沒想過能再闖生涯高峰贏得歐聯,期望未來以另一身份歸隊,真摰感人。



堤亞高施華雖年事已高,但在場上的態度和表現一直令人信服。(Getty Images)

為兒子在車路士留1年變4年

施華2020年夏天加盟車路士時已經35歲,他直言,當時只計劃在藍軍踢一年,「車路士對我意義重大。我來這裏時,原本只計劃留一年,最後在這裏踢了4年。」

施華說,當日選擇加盟在車路士「不是只為自己,同時也是為了家人。」他兩個兒子也在效力車路士,「我希望他們能在車路士這間充滿勝利的球會,繼續球員生涯」。長子Isago已經15歲,幼子Iago則12歲,二人均效力車路士青年軍。

施華兩子均效力車路士青年軍。(施華IG)

一日藍軍,終身藍軍

施華一路說一路強忍淚水,「過去4年我在這裏傾盡全力,總是付出所有。不幸地,一切有開始,有中間過程,也有終結。這不代表絕對的結束,我仍希望未來能以另一個角色再次回來。」他更指,「那是一份無法形容的愛,我只能說感謝」。

他感性地說,「一般情況下告別已經夠難,當雙方都有愛,變得更加困難。」他抹去眼淚,自豪地說出一句:「一日藍軍,終身藍軍」( But once a blue, always a blue)。

施華拍片哭別車路士。(截圖)

施華訴說加盟初期總會遇上困難,漸漸融入成為球隊一份子,全靠前領隊林柏特,因此非常感激對方。回說他在車路士的生涯:「夢想,絕對是個夢想。就算在我最瘋狂的夢想,也不能想像可以獲得如此重大成就,贏得其中一個最佳職業錦標——在全球其中一間最大球會贏得歐聯冠軍。」

最後他說:「再會是那些離開而不會回來的人所說的,而我打算未來有天回來。」施華加盟車路士前,球員生涯已擁有極高成就,在巴黎聖日耳門8年贏盡本土錦標,包括7次法甲,之前在AC米蘭亦贏過意甲和意大利盃,可惜始終與歐聯無緣。2019/20球季隨PSG獲歐聯亞軍,加盟車路士首年已贏得這項歐洲球會最高榮譽。

施華感人告別車路士影片: