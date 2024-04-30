英超｜利物浦沙拿高普場邊公開口角　讀唇專家分析揭爭吵內容

利物浦上周六（27日）賽和韋斯咸後，落後榜首的阿仙奴5分，彷彿退出今季英超爭冠行列，紅軍主將沙拿與領隊高普在場邊更有拗撬，英媒將片段交給讀唇專家分析，究竟二人的爭吵內容是什麼。



沙拿先列後備，評述員指他悶悶不樂。（Getty Images）

英超｜高普童話結局急變惡夢 利物浦有什麼問題？新帥毋需太悲觀 英超｜利物浦作客再失分賽和2：2韋斯咸 沙拿後備上陣與高普講口

利物浦作客韋斯咸一仗，沙拿不在正選之列，當這名埃及球星賽前熱身時，現場評述員指沙拿悶悶不樂。被韋斯咸追成2：2後，利物浦主帥高普決定派沙拿落場，在沙拿入替前，他卻在場邊與高普有拗撬，達雲紐尼斯見狀即上前推開沙拿，平息兩人的紛爭。

沙拿賽後不願受訪，只是拋下一句：「如果我現時說話，就會惹起事端了。」高普則表示與沙拿在更衣室已經談及此事，並指「對我來說，事情已經結束」，而作為和事佬的紐尼斯卻表示聽不到雙方之間的對話。

沙拿與高普在場邊口角，英媒找讀唇專家分析。（Getty Images）

英國傳媒《Sportbible》找來讀唇專家John Cassidy，分析沙拿與高普之間究竟說了什麼。二人激烈的交流，緣於高普想與沙拿擊掌，但對方只是輕輕地拍了一拍，並說：「我沒有事情可以做到，真的沒有。」（There's nothing I can do about that, nothing.）

高普背向鏡頭，難以看到他回應了什麼，但沙拿依然十分激動，再說：「我會的，我會獲得一張紅牌，在7年後﹑7年﹑7年！」（I will, I will get a red card, after seven years, after seven years' service, after seven years!）紐尼斯其後就分開了兩人。

若然讀唇專家的分析是準確的話，可推斷為沙拿認為太遲落場，抱怨高普調動慢，但為何說了後面一句就不得而知。

在高普執教利物浦的末段，卻與主將沙拿鬧得「面左左」。（路透社）

沙拿與利物浦的合約將在2025年夏天屆滿，雙方未對續約有任何共識，紅軍方面認為，即使沙拿再三獲得沙特阿拉伯方面的邀請，但他都不為所動，亦沒有任何離隊的徵兆，故預期沙拿將繼續留在晏菲路。