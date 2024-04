英超｜利物浦沙拿高普場邊公開口角　讀唇專家分析揭爭吵內容

利物浦上周六(27日)賽和韋斯咸後,落後榜首的阿仙奴5分,彷彿退出今季英超爭冠行列,紅軍主將沙拿與領隊高普在場邊更有拗撬,英媒將片段交給讀唇專家分析,究竟二人的爭吵內容是什麼。



沙拿先列後備,評述員指他悶悶不樂。(Getty Images)

利物浦作客韋斯咸一仗,沙拿不在正選之列,當這名埃及球星賽前熱身時,現場評述員指沙拿悶悶不樂。被韋斯咸追成2:2後,利物浦主帥高普決定派沙拿落場,在沙拿入替前,他卻在場邊與高普有拗撬,達雲紐尼斯見狀即上前推開沙拿,平息兩人的紛爭。

沙拿賽後不願受訪,只是拋下一句:「如果我現時說話,就會惹起事端了。」高普則表示與沙拿在更衣室已經談及此事,並指「對我來說,事情已經結束」,而作為和事佬的紐尼斯卻表示聽不到雙方之間的對話。

沙拿與高普在場邊口角,英媒找讀唇專家分析。(Getty Images)

英國傳媒《Sportbible》找來讀唇專家John Cassidy,分析沙拿與高普之間究竟說了什麼。二人激烈的交流,緣於高普想與沙拿擊掌,但對方只是輕輕地拍了一拍,並說:「我沒有事情可以做到,真的沒有。」(There's nothing I can do about that, nothing.)

高普背向鏡頭,難以看到他回應了什麼,但沙拿依然十分激動,再說:「我會的,我會獲得一張紅牌,在7年後﹑7年﹑7年!」(I will, I will get a red card, after seven years, after seven years' service, after seven years!)紐尼斯其後就分開了兩人。

若然讀唇專家的分析是準確的話,可推斷為沙拿認為太遲落場,抱怨高普調動慢,但為何說了後面一句就不得而知。

在高普執教利物浦的末段,卻與主將沙拿鬧得「面左左」。(路透社)

沙拿與利物浦的合約將在2025年夏天屆滿,雙方未對續約有任何共識,紅軍方面認為,即使沙拿再三獲得沙特阿拉伯方面的邀請,但他都不為所動,亦沒有任何離隊的徵兆,故預期沙拿將繼續留在晏菲路。