花劍世界盃香港站｜意大利世界冠軍勁親民　冷酷外表下藏暖男心

花劍世界盃香港站雲集了男、女子大部分世界排名前20位的劍手，一眾入場的香港劍迷難得與世界級劍手們近距離接觸，除了本地的張家朗、蔡俊彥、陳諾思等，劍迷們早已做足功課，意大利的馬連尼（Tommaso Marini）正是目標人物之一，這名應屆世界冠軍有求必應，絕不托手踭。



意大利應屆世界冠軍馬連尼，在香港站獲得季軍。（趙子晉攝）

花劍世界盃香港站｜張家朗主場無緣八強 期待新組合出戰團體賽 花劍世界盃香港站｜蔡俊彥絕地追5分僅負 低潮中觀眾歡呼添信心

有份入場欣賞花劍世界盃香港站的劍迷們，當中有不少是小劍手，難得與世界級劍手們近距離接觸，當然不能錯過與心儀劍手合照、簽名的機會，更有小朋友把整件電衣簽滿。不過，畢竟劍手們的任務是比賽，部分劍手以比賽為由，婉拒「粉絲」們的要求。

身高1米94、世界排名第二的意大利劍手馬連尼必定是目標之一，這名「千禧後」劍手在東京奧運後彈起，連續多站在國際賽奪獎，是男子花劍的一顆耀眼新星。馬連尼在去年的世界錦標賽首度封王，榮升世界冠軍，他的亮眼戰績當然逃不過一眾識貨的香港劍迷。

即使馬連尼首兩日毋須比賽，只是到場館訓練，準備比賽，總有一兩名劍迷守候、等待簽名或拍照。直至個人賽正賽當日，除了在劍道上的時間，當他離開劍道時，不少劍迷向他索取簽名及合照，馬連尼不單止不會托手踭，更有閒情逸致與劍迷開玩笑，完全不像一名在比賽中的劍手。當與小朋友合照時，身高1米94的馬連尼更體貼地彎下腰，有求必應。

劍擊世錦賽｜擊敗張家朗的意大利新星 東京奧運後極速彈起

「我想在劍道上及劍道外都做得最好。」馬連尼樣子冷酷，卻藏着一顆「暖男」的心，更大讚香港站，「這（香港站）是十分流暢的比賽，組織得非常好，很爽快，我十分喜歡，更有很多可愛的小劍迷，香港是Top（頂級的）。」

馬連尼在香港站未遇太大壓力，殺入4強，與隊友比安奇（Guillaume Bianchi）碰頭，馬連尼多次因不認同裁判的判決，更高呼「不可能」（Impossible），更鮮有地爭論，結果以3：15落敗，摘銅而回。

馬連尼縱然摘銅，仍然與意大利隊友在頒獎台上自拍。（趙子晉攝）

男子花劍決賽精彩時刻

+ 2

肩傷後強勢回歸 輕裝上陣巴黎衝金

縱然如此，這面銅牌沒有影響馬連尼的心情，「今站拿下銅牌，可以保住積分，在世界排名上甚有幫助，是今季最好的一天。」馬連尼去年贏得世界冠軍後，隨即接受肩膊手術，只是錯過首站的伊斯坦堡，並隨即返回頒獎台最高一級，今年的巴黎站及開羅站世界盃封王，馬連尼指現時已經百分百康復。

今夏的巴黎奧運是所有運動員的目標，馬連尼都不例外，這名應屆世界冠軍已瞄準金牌，但卻不甚緊張，「克服傷患後，我希望以最佳狀態出戰奧運會，力爭金牌，但我不太感到緊張，因為只要每天好好訓練，成績自然來。」想不到「暖男」馬連尼更有「佛系」的一面，而他認為的爭金大敵只有一個，「就是我自己，我是個幾瘋狂的人，一覺醒來我腦海中有某些想法，我可以充份展示出來，但有時又對自己沒有信心，所以一切都是取決於自己身上。

馬連尼（左）在四強不敵隊友。（夏家朗攝）

就在香港站前夕，意大利奧運金牌得主格羅素（Daniele Garozzo）突然宣布，因心臟問題退役，近年經常並肩作戰的馬連尼直言傷心，「他（格羅素）在隊中十分重要，我們既是隊友，又是朋友，即使現時掛劍，他可以為曾奪奧運金牌而自豪。我相信作為醫生的他，展開第二人生都必定十分美滿。」

格羅素（左一）突然退役，作為隊友的馬連尼感可惜。（Instagram截圖）

當格羅素退下來後，馬連尼坦言不知道誰是意大利隊的第四人，根據香港站，馬連尼將與科高尼（Alessio Foconi）、馬馳（Filippo Macchi）及新鮮出爐的冠軍比安奇合作出戰團體賽。

花劍世界盃香港站成績



男子花劍

冠軍：比安奇（意大利）；亞軍：敷根崇裕（日本）；季軍：馬連尼（意大利）、拿華度（西班牙）



女子花劍

冠軍：溫特奴保（美國）；亞軍：Elena Tangherlini（意大利）；季軍：艾莉歌（意大利）、杜布域治（美國）

