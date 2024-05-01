花劍世界盃香港站｜菲律賓劍手受不公平待遇　轉籍非洲終圓奧運夢

花劍世界盃香港站雲集逾350名來自世界各地的劍手，除了劍擊強國法國、意大利、美國等國家，在報名名單上卻出現了非洲國家科特迪瓦的名字，男、女子花劍各一名劍手出戰，不約而同，他們都是巴黎奧運代表。

科特迪瓦女子花劍劍手艾絲特班（Maxine Esteban），剛好在淘汰賽首場遇上另一奧運劍手、香港的陳諾思，結果以8：15落敗。擁有一張亞裔臉孔的她，飛越逾13000公里繼續追逐奧運夢。



科特迪瓦劍手艾絲特班。（趙子晉攝）

花劍世界盃香港站｜港隊三女將晉身正賽 張家朗與Greg成集郵目標

香港首度舉辦國際劍聯花劍世界盃，雖然奧運積分周期已結束，但不少世界前列劍手依然來港爭分，爭取更好的世界排名，為了在奧運更有利的位置而戰。透過非洲第一出線的科特迪瓦劍手艾絲特班，亦是其中之一。

每當艾絲特班出戰，她的教練Andrea Magro隨即化身緊張大師，愁眉深鎖，不時高呼「Max」（艾絲特班的名字），不斷提場，場與場之間又會教路。

艾絲特班背面印上「CIV」，但臂上的贊助商卻來自亞洲。（趙子晉攝）

艾絲特班的電衣當然印上科特迪瓦的英文簡稱「CIV」，劍褲上同樣印有科特迪瓦劍擊總會的標誌，但在保護服的左臂，印有運動品牌安踏、食品公司「Rebisco」及照明公司「Araki」，除了安踏，另外兩個都是菲律賓牌子，加上艾絲特班的亞裔臉孔，似乎一切都解通了。

艾絲特班過往經常為菲律賓四出征戰。（Instagram截圖）

菲律賓劍手遠赴非洲續夢

艾絲特班原籍菲律賓，曾經是當地女子花劍世界排名最高的劍手，8次成為菲律賓國內冠軍，為菲國四出征戰，亦在2021年奪得東南亞運動會團體銀牌，2000年出生的艾絲特班勢成菲律賓隊的新一代接班人。2021/22賽季，艾絲特班先在烏茲別克衛星賽摘銀、連續兩次世界盃躋正賽、亞錦賽打入16強，原本滿有希望在世錦賽打出好成績，卻因左腳十字韌帶斷裂，改變她的劍擊生涯。

2023年6月、奧運積分周期開始前，艾絲特班突然向菲國傳媒發聲明，表示她將轉籍科特迪瓦，卻未有透露實質原因，「需要遠離不欣賞你的價值的地方」，強調由始至終都希望代表菲律賓，並「做了一切嘗試留隊」，卻發生一連串的不幸事件，才作出這個決定。

艾絲特班在2022年的世錦賽左膝重創。（Instagram截圖）

「我沒有背棄祖國，是總會先背棄我」

轉換國籍，在劍擊世界不是新鮮事，女子重劍巴西名將摩爾侯遜（Nathalie Moellhausen）避免隊中的競爭，由意大利轉籍巴西，結果在2019年登上世界冠軍寶座。根據國際劍聯的規例，需要得到原國總會批准，若不獲批准，轉籍劍手需要過3年「冷河期」，幸好菲國劍總沒有阻撓艾絲特班轉籍。

艾絲特班在去年11月向菲國傳媒首度透露轉籍的原因，直言受到「極度傷人、不公平及不尊重」（extremely hurtful, unfair, and disrespectful）的對待。當她的左膝重創後，她即寫信給菲國劍總，因為無法參賽而希望保護個人排名，艾絲特班亦收到有關方面的回信。

不過艾絲特班從其他劍手口中得知，她已被逐出國家隊，甚至連官方的通知也沒有。艾絲特班當然據理力爭，呈上菲國劍總的回信，依然無法挽回被逐的事實。

「我沒有背棄我的祖國，而是總會先背棄我。」縱使艾絲特班萬分不願放棄菲籍，但為了奧運，最終都決定轉籍，她從不同的邀約中揀選了科特迪瓦，因為她的家庭在當地早已有聯繫。

艾絲特班由「PHI」變「CIV」。（趙子晉攝）

最好朋友成最大受益人

幾經波折，艾絲特班終於達成夢想，成為奧運代表，回想這段經歷，她早前的控訴心態早已過去，「我是十分樂意代表菲律賓參加奧運，但卻發生了不愉快的事情，好感恩擁有第二次機會，否則這幾年的時間就會白費。」

當艾絲特班轉籍後，菲國傳媒紛紛指，另一劍手卡坦坦（Samantha Catantan）是最大得益者。當艾絲特班獲得奧運資格後，菲律賓劍總曾公布對比兩人比賽成績，即使艾絲特班世界排名前50位，但菲國劍總似乎視而不見，只列出他們資助出賽的海外賽事，包括台灣公開賽、東南亞運動會等，卻沒有任何一個國際劍聯的賽事，而根據該表格，艾絲特班的成績確實較差。

縱然傳媒把兩人放在對立面，艾絲特班當然知道對方承受不少輿論壓力，她曾經發文澄清跟對方沒有不和。當艾絲特班今日出戰時，時有菲國隊友為她打氣，力證她們之間的關係沒有受影響，「她（卡坦坦）是我的最好朋友，我們一同比賽、交手，從頭到尾只是總會的問題。」

艾絲特班強調：「我沒有背棄我的祖國，而是總會先背棄我。」（趙子晉攝）

卡坦坦早前在阿聯酋舉行的巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽勝出女子花劍，取得唯一的入場券，艾絲特班為舊隊友感十分高興，「我認為她（卡坦坦）是該次比賽實力最強的劍手，我賽前對她相當有信心，我知道她是一名非常出色的劍手，她絕對值得去奧運，若然（菲律賓）劍總處理得更好的話，我們或許有能力以團體資格晉身奧運。」

卡坦坦代表菲律賓贏得巴黎奧運資格。（FIE圖片）

為圓奧運夢，艾絲特班由菲律賓飛往13760公里外的科特迪瓦，繼續追夢，她與卡坦坦最終都得到奧運資格，無疑是對兩人的最佳結局。

「奧運是每個運動員的目標。」對於轉籍，艾絲特班沒有後悔，「代表菲律賓、科特迪瓦都是一樣，同樣會全力以赴，希望登上頒獎台。」