花劍世界盃香港站｜港隊三將明主場爭冠　蔡俊彥低潮中苦戰過關

花劍世界盃香港站次日賽事，上演男子花劍資格賽，除了世界第六的張家朗，其餘港將都要透過資格賽爭出線，結果蔡俊彥與李逸朗順利躋身正賽圈。

世界排名第18的蔡俊彥，小組取得3勝3負，其後鬥法國劍手苦戰下過關，Ryan坦言失落奧運資格後身心俱疲，需要時間重回正軌，更有不知為何比賽的感覺。



蔡俊彥。（夏家朗攝）

香港站男子花劍一共198人參賽，包括蔡俊彥、崔浩然、梁千雨等港將皆要透過外圍賽爭取正賽席位。蔡俊彥在資格賽的晉級過程不如以往般輕鬆，小組賽僅取得3勝3負，Ryan淘汰賽先輕取麥朗圖，再鬥法國劍手Anas Anane，後段曾經領先13：8後連失4分，收窄至1分領先，幸好力保勝局，以15：13苦戰晉級，即獲得全場掌聲歡呼，Ryan在正賽首圈硬撼美國劍手陳海翔（Alexander Massialas）。

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蔡俊彥向在場歡呼的觀眾示意。（夏家朗攝）

堅持了整個奧運周期，卻失落奧運團體資格，對港隊男子花劍打擊甚大，蔡俊彥坦言仍未走得出這陰霾，「今日狀態麻麻，其實沒有具體原因，我想與失落奧運資格有關，身心都有點疲累，有點『唔知為乜』而比賽。奧運周期結束後，曾經休息一段時間，以為足夠但身體好誠實，還是有點難過。」

心很累，不代表想放棄，蔡俊彥依然對未來抱有希望，「奧運周期最後幾個比賽我都打得不好，現時好努力嘗試振作，都需要更多時間走出來，可能今日（資格賽）是個好的起步點，說不定明天有獎牌，信心就會回來，但長遠而言，需要一個新的開始。」

縱然今日是平常的星期四，依然有不少劍迷及小朋友入場支持，蔡俊彥感激現場觀眾，「希望在自己屋企（主場）贏到畀屋企人睇，想贏的動力又會大一點。」

蔡俊彥險勝法國劍手晉級正賽圈。（夏家朗攝）

李逸朗小組賽錄得2勝4負，淘汰賽擊敗西班牙劍手後再鬥中國劍手TANG Yuncong，以15：14驚險過關，繼都靈大獎賽後再闖正賽圈，首圈即鬥世界第一、頭號種子伊肯（Nick Itkin）。

李逸朗連過兩關，偕張家朗、蔡俊彥正賽爭標。（趙子晉攝）

早前退役的張小倫，今次香港站短暫復出，即使久休一年，小組賽依然獲得2勝4負出線，淘汰賽首戰遇上美國路易斯（Paul Lewis），他不同意裁判決定，更因過多投訴而被罰黃牌，稍為打亂節奏，一度打成9：9後，連失6分落敗，無緣晉級。

楊子加、吳諾弘及崔浩然等6名港將，則與正賽圈僅一步之遙。

早前退役的張小倫，今次香港站短暫復出（趙子晉攝）

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男子花劍世界前十：