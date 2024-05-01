花劍世界盃香港站｜港隊三女將晉身正賽　張家朗與Greg成集郵目標

一連四日的花劍世界盃香港站今日（1日）開鑼，吸引逾350名來自超過30個國家及地區的劍手參賽，首日上演女子花劍資格賽，一共30名港將主場出擊，最終巴黎奧運代表陳諾思、關渝澄及梁雅蕾順利過關。

19歲的陳諾思晉級正賽，首圈便要惡鬥世界第四的意大利劍手，在她眼中既是難關、更是挑戰。



香港首次舉辦的國際劍聯花劍世界盃在亞洲國際博覽館舉行，不少劍手即使今日不用出戰，也如常到達場地訓練及檢查器材，當中包括張家朗等港將，而他與港隊花劍主教練Gregory Koenig亦成為一眾劍迷的「集郵目標」。

港隊花劍教練Greg來者不拒，不少小劍迷與他合照。（趙子晉攝）

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不論男、女子花劍，港隊同樣派出每項目報名上限的30人出戰，當中關渝澄在小組賽僅負一場，以總成績第15名直入正賽圈，亦是她今季首次，將在周五（3日）的正賽鬥法國劍手Eva Lacheray。關直入正賽後放下心頭大石，笑言因為太緊張而沒有邀請親友觀戰，不過她認為緊張也有好處：「因為緊張而沒有胡思亂想，反而更專注在賽事，發揮得更好。」

關渝澄。（趙子晉攝）

早前獲得巴黎奧運女子花劍資格的陳諾思（Daphne），小組被編排與隊友關渝澄同組，頭兩場皆失利，其後錄得3勝3負，淘汰賽首戰惡鬥同樣取得奧運入場券的科特迪瓦劍手Maxine Esteban，Daphne以15：8擊敗對手，其後遇上韓國劍手Kim Hoyeon，Daphne以15：10再下一城，正賽首圈鬥意大利的世界排名第四劍手芭天妮（Martina Batini）。

陳諾思連贏兩劍手，打入香港站正賽圈。（廖雁雄攝）

陳諾思在早前的世青賽意外次圈止步，Daphne指與香港站的情況相若，小組賽同樣發揮一般，幸好及後得以調整，她在賽後已預料硬撼前列劍手，但Daphne不算太擔心，反而認為是一次機會，「入到正賽圈必定是好事，因為有機會與不同劍手對壘。今日小組打得麻麻，排名不高，都會遇上前列的劍手，所以都是平常心面對。世界前16都很強，沒有一名對手特別想遇上，或不想遇上，都是這樣打，若當作是練習機會就不會是壞事。」

陳諾思在華盛頓站大獎賽殺入16強，鎖定奧運資格，同時創下生涯最佳，世界排名躍至前30，Daphne笑指始料不及，更指不希望太快躋身世界前16，「華盛頓站後都知道排名會上升，但想不到一下子跳入世界前30，我認為是有一點快，若比現時的排名（世界第28）更高就是不合理。因為我覺得自己實力與（世界）前16仍有距離，在各方面的處理上仍有不足，所以都是一步一步來，打好根基才慢慢挑戰。」

19歲的梁雅蕾小組同樣錄得5勝1負，淘汰賽大勝新加坡劍手Ng Chloe Wanyi 15：5，首度殺入國際賽正賽圈，將與波蘭劍手Hanna Lyczbinska碰頭。小組同樣錄得5勝1負的符妤名及鄭曉為，在淘汰賽分別不敵法國及韓國劍手止步，無緣正賽。

梁雅蕾大勝新加坡劍手，首度晉身成年組國際賽的正賽。（廖雁雄攝）

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女子花劍世界前十：