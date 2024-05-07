英超｜卡斯米路客串中堅屢犯錯　1場被過8次成曼聯大敗戰犯

曼聯作客史靴斯公園球場，慘吞水晶宮4蛋，目前在積分榜以54分排第8，因得失球差被另一「落難豪門」車路士超越，爭奪來季歐霸資格更加渺茫。

「紅魔鬼」這場大敗的焦點，毫無疑問是客串中堅的卡斯米路（Casemiro），4個失球中，3球跟他有直接關係。



卡斯米路今場客串中堅，成為曼聯大敗焦點。（Getty Images）

賽後打開評分網站，綠色方形圖內的22名正選球員中，卡斯米路的紅色評分特別顯眼。他在Sofascore被評為全場最低的5.9分；於Whoscore則與右閘達洛治（Diogo Dalot）及前鋒凱倫（Rasmus Hojlund）同得5.6分，並列全場最低；在FotMob更是只有4.9分。

卡斯米路在FotMob評分最慘不忍睹，只有4.9分。（FotMob網站截圖）

到底卡斯米路今場表現有多災難級？客串中堅的他，在12分鐘先成為賽事精華的佈景版，當時米高奧利斯（Michael Olise）在中場持球，卡斯米路貿然衝上前鏟波，卻被輕鬆擺過。奧利斯隨即大步推進，水晶宮眾將亦從兩側壓上，曼聯兩名後衛分身乏術，只能眼睜睜看着奧利斯在禁區內起腳破網。

40分鐘，卡斯米路又擅離職守在中場線搶波，對手隨即發動反擊，讓對手有跟莊尼伊雲斯單對單機會，隨後後者被桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）推過，再於禁區內射成2：0。

曼聯失的第1球，便是卡斯米路貿然上前落鏟，被米高奧利斯避過後形成攻勢。（Youtube截圖）

第3球發生在下半場，當時對手四十五度角傳中，右閘達洛治失位被對手入楔，皮球傳到中路，米素爾（Tyrick Mitchell）搶先一步射入。雖然卡斯米路補位稍慢，但這球是達洛治先失位，當時曼聯防線又正向前散出去，因此與卡斯米路關係不大。

卡斯米路今場被過8次，16次失去控球權，並有1次失誤導致失波——66分鐘，卡斯米路在底線背身護球，被對手從後偷走，再傳予米高奧利斯射成4：0，為曼聯在水晶宮主場這場大敗劃上句號。

卡斯米路第66分鐘再犯錯，被對手搶走腳下球導致失波。（Youtube截圖）

賽後被問及卡斯米路的糟糕表現時，領隊坦赫格表示不應將責任全數推到該名巴西球員身上：「這是全隊表現的問題，比如第一球，當時對手有5名球員參與進攻，那入球不應該出現，因為我們真的有清晰指示過應如何防守，但他們（曼聯球員）沒有做到，因此我們遭到重創。」

紅魔鬼今季已被攻破大門81次，為1967/77球季至今最多，13次失利亦是隊史英超最差一季——而且今季聯賽仍未完結。

坦赫格賽後批評球隊未有按指示防守。（Getty Images）

當然，哈利馬古尼（Harry Maguire）賽前突然受傷提前「收咧」，令傷兵滿營的曼聯防線雪上加霜，導致卡斯米路客串中堅，可其災難級表現，正正說明曼聯今季欠缺組織及紀律。

前兩球卡斯米路魯莽出迎，水晶宮在人數上其實沒有明顯優勢。除卡斯米路本身「懶懶閒」地散步回防外，第一球中場明顯未有迅速補位，第二球莊尼伊雲斯其實也有空間和時間等隊友協助，卻選擇貿然出腳被桑馬迪達推過獲得空間。

上月初，卡斯米路接受巴西ESPN訪問時，曾表達對球隊戰績不濟的憂慮：「最困擾我的是球隊已退出爭標之列，我們落後榜首20分，有時候我甚至難以入眠。現在想爭冠或歐聯席位已無意義，我們要思考每一場比賽。」

目前曼聯排在英超第8，落後第5位的熱刺6分，聯賽僅餘3輪情況下，要獲得來季歐霸資格恐怕機會渺茫。然而目前坦赫格需要解決的，不僅是戰術層面的問題，還有球隊紀律、鬥心，以及球員心理等。