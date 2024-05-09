葉士域治連升兩級回歸英超　前曼聯教練麥堅拿領軍兩年半創奇蹟

歌仔都有得唱「仲有甲組嘅葉士域治」，但在新球季，將會變成英超的葉士域治。在37歲的少帥麥堅拿（Kieran McKenna）帶領兩年半下，葉士域治連升兩級，從英甲升上英超，時隔22年再回到英格蘭頂級聯賽。

麥堅拿自小擁有一個足球夢，儘管夢想一度被傷患摧毀，令他被迫在22歲掛靴，但他攻讀運動科學，以教練身分延續足球事業，綻放出更大的光芒，由青年軍教起，拾級而上，獲曼聯挖角，被擢升為一隊教練，如今在葉士域治打出一片天。



3年前，對於還在英甲中下游的葉士域治來說，英超是個遙不可及的夢想。

自從在2002年降班後，葉士域治就一直在第二、三級聯賽打滾，浮浮沉沉。在2021年12月，葉士域治管理層十分大膽，邀請了一位全無一隊擔正經驗的年輕教練回來掌帥印，他是當年僅35歲的麥堅拿。

在2021年底，麥堅拿首次坐正做領隊，執教葉士域治。（Getty Images）

那時候，曼聯一片混亂，蘇斯克查黯然下台，蘭歷克上任暫代半季的主帥，另一位一隊教練卡域克亦離開。本身也是曼聯一隊教練的麥堅拿收到葉士域治的橄欖枝，決定攜另一位曼聯教練柏特（Martyn Pert）跳槽，分別上任葉士域治的領隊及助教，開始傳奇之路。

麥堅拿雖為少帥，但已經有超過十年的教練經驗。（Getty Images）

麥堅拿自小學踢波，司職中場，16歲加入熱刺青年軍，代表過北愛爾蘭小國腳，更做過北愛U19隊長，看來前途無限。然而，髖部傷患令他的職業球員夢成為泡影，不得不在22歲掛靴。掛靴後，他仍視體育為畢生事業，於2009年報讀拉夫堡大學的運動科學課程，至2012年畢業，留在熱刺當青年軍教練。

麥堅拿執教熱刺青年軍出道。（Getty Images）

麥堅拿被曼聯挖角，執教U18。（Getty Images）

在2015年，時年29歲的麥堅拿執掌熱刺U18，表現獲得好評，吸引曼聯垂青。在2016年，他轉到曼聯U18執教，幫助球隊在17/18球季贏得U18英超北部聯賽。在2018年夏天，麥堅拿獲時任曼聯領隊摩連奴提拔，與卡域克一起擔任一隊教練，頂替離隊的摩帥親信法利亞。

談到在曼聯的幾年教練生涯，麥堅拿說：「每一次輸波都是一場災難，外界的期望及標準非常高，鍛鍊了你的適應能力、屏蔽外界噪音的能力，專注做目前重要的事，好好處理你所能控制的事情。」

摩連奴提拔麥堅拿做曼聯一隊教練。（Getty Images）

「能夠在像摩連奴般的傳奇領隊下工作，是很美好的經歷，也為我提供健康的壓力，因為你想做得更好，想贏得領隊及球員的尊重，確保你的訓練恰到好處。我認為在每任領隊麾下，我都做得到這一點。也許最重要的是意識到，無論在哪一個水平級別，球員其實沒有那麼大不同。」

好景不常，曼聯成績低迷，麥堅拿與摩連奴合作不到4個月，後者便被解僱離隊。蘇斯克查隨之上任，信任麥堅拿，留他跟卡域克當助手。

蘇斯克查上任曼聯領隊後，麥堅拿（右一）獲得留任一隊教練。（Getty Images）

比賽中，蘇斯克查與麥堅拿密斟。（Getty Images）

「當我來執教曼聯時，麥堅拿令我感到驚訝。我早認識卡域克，我們同樣被費格遜執教過，但麥堅拿不是。」蘇斯克查在去年的訪問中，讚賞過麥堅拿，他說：「在我共事過的教練之中，他是分析能力最強、最徹底，又會循序漸進、流程管理的一個。他令球員很容易就明白理解我們的要求，他會在賽前一日這樣做。他的記憶力很強，對細節的觀察亦非常厲害。」

蘇斯克查後，蘭歷克上任，麥堅拿亦獲留任，但與其在前景亂糟糟的曼聯混下去，倒不如出去闖蕩一番，看看十來年的磨練是否學有所用。當他在2021年12月接手時，葉士域治排英甲第12位，最後在他帶領下護級成功，以第11位完成。

如今三人各散東西，卡域克（左起）執教米杜士堡，蘇斯克查未有再教波，麥堅拿就帶領葉士域治升班。（Getty Images）

在22/23球季，麥堅拿的葉士域治脫胎換骨，攻力驚人，成為聯賽最具娛樂性的球隊，46場聯賽轟入101球，最後以98分獲得英甲亞軍，升上英冠。麥堅拿自稱是一位工作狂，沉醉於訓練及戰術分析當中，他表示這是其性格，就算從事其他行業也是一樣，「由青少年時代起，我就沉迷於訓練及努力工作。這是我的本性。我的父母是這樣，祖父也是一樣」。

麥堅拿是一位注重細節的領隊。（Getty Images）

作為升班馬，葉士域治去年夏天也沒有大事擴軍，以升班功臣為骨幹，僅花數百萬鎊轉會費，主要向英超球隊借人。根據《轉會市場》網站的估算身價，全隊葉士域治僅值5050萬鎊，在整個英冠只排第16位。比較一下，贏得英冠冠軍的李斯特城身價冠絕整個聯賽，高達2.11億鎊。故此，李城在英冠以燒鵝的價錢踢出燒鵝的味道，物有所值，而葉士域治則是以蔗渣價錢踢出燒鵝味道，物超所值。

麥堅拿的葉士域治在英甲較多踢三中堅，逐步變成4-3-2-1陣式，他堅持起用雙防中，穩定中場控球。對於足球理念，麥堅拿曾說：「不只是後場組織或者高位壓逼，我希望我的球隊各方面都做得好。」

麥堅拿執教葉士域治兩年半，幫助球隊由英甲升上英超。（Getty Images）

如蘇斯克查的評語，麥堅拿是一位看得很細、著重細節的教練。麥堅拿說：「我們花了很多時間去處理看似微不足道的細節，但隨時間，這些細節的改變會令我們成為一支更優秀的球隊。我堅持自己的原則，希望我的球隊要極積主動，嘗試去控球比賽。」

如果講比賽的精彩程度，葉士域治甚至更勝冠軍李城，因為葉士域治的踢法極具娛樂性，場均射門15.6次，46場聯賽共入92球，兩項數據皆位於英冠之首。最後，他們以96分贏得英冠亞軍，取得直接升上英超的席位。在麥堅拿坐正為領隊生涯的頭兩個完整球季，就幫葉士域治連升兩級，重返闊別22年的英超賽場，絕對是一項非凡的成就。

麥堅拿與球員、球迷慶祝。（Getty Images）

如果要在麥堅拿的葉士域治找一位最具代表性的球員，相信是左閘利夫戴維斯（Leif Davis）。在22/23球季，利夫戴維斯交出14次助攻，榮登助攻王。今季在英冠，24歲的利夫戴維斯表現更上一層樓，送出18次助天，成為英冠助攻王。

利夫戴維斯視麥堅拿為恩師：「我要感謝他給我的所有幫助，他幫我改善了在進攻三分一區域的表現，例如如何下決定、怎樣選擇傳球目標。我現在不再低下頭傳中。他用不同方法去令我進步，包括我的頭槌及一對一防守。」

下季英超必要留意利夫戴維斯這位助攻王。（Getty Images）

利夫戴維斯透露，麥堅拿是一位注重跑動的教練，他說：「麥堅拿在訓練中的要求很高，強度很高，他想每個球員都變得更好，希望每個球員狀態最好。他會說：『如果你不想跑，或者你不應該在這裏。』他很適合我，因為我很喜歡跑。」

在新球季，麥堅拿將要面對更嚴峻的試煉，帶領這支英甲班底的球隊出戰英超。在慶祝升班的巴士巡遊上，麥堅拿說：「見到大家的喜悅，令人驚歎！每個人都值得的，整個市鎮的居民都是實至名歸的。球員們付出了很大的努力，還有球迷忠實支持多年，他們一直在等待這一天。」