英足總盃｜第6級別業餘軍爆冷晉級　全場兩射兩入球收死英冠二哥

「足總盃是爆冷溫床」，這名說話從來都沒有錯，每季總有驚喜賽果，今季創造奇蹟的或許是英格蘭第6級別的梅德士東聯（Maidstone United）。這支業餘軍作客英冠「二哥」葉士域治，全場捱打，被對方狂轟38次射門，但攻門貴精不貴多，梅德士東聯兩次射門足以擊敗葉士域治，爆冷躋身16強。



業餘兵梅德士東聯挑戰英冠二哥。（Getty Images）

1992年成立﹑現時在英格蘭第6級別的國家南部聯賽（National League South）角逐的梅德士東聯，越級挑戰今季有望衝擊英超的葉士域治。梅德士東聯只是一支業餘球隊，與英冠二哥葉士域治的實力差天共地，從數據足以反映兩者的差距，葉士域治全場佔78%的控球率﹑38次攻門﹑13次中目標﹑11次角球，基本上每一項數據都壓倒性勝出。

數據大勝不代表一切，梅德士東聯全場僅得寥寥的兩次射門，但足以致命，梅德士東聯兩次都把皮球送入網內，結果2射2中2入球，以2：1爆冷擊敗葉士域治，晉級英格蘭足總盃最後16強。

梅德士東聯爆冷擊敗葉士域治。（Getty Images）

梅德士東聯的主帥﹑狼隊舊將伊洛高比（George Elokobi）直言這就是足總盃的魔法，「這場勝仗對我們社區十分重要，我們一起挑戰一支英冠球隊，更取得勝利，這就是足總盃的吸引之處，這也是保持相信的重要性。」梅德士東聯守衛佐治科拿（George Fowler）仍然無法相信他們獲勝，最後10分鐘面對狂轟猛炸依然守得住，下圈有機會鬥英超球隊，他連想也不敢想。