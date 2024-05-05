西甲｜皇家馬德里封王　比寧咸擁母親慶祝　母會伯明翰同日迎惡運

西甲第34輪，巴塞隆拿2：4不敵基朗拿，令皇家馬德里提早4輪奪得聯賽冠軍，是史上第36次；今季才加盟的英格蘭天才中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）首季便憑驚人的表現和數據成為核心球員，然而培育他的母會伯明翰卻在同日降班英甲。



皇家馬德里周六先在主場以3：0擊敗加迪斯，隨後巴塞隆拿作客2：4不敵基朗拿，令巴塞跌落第3；同時皇馬也在餘下4輪聯賽時，以13分領先次席的基朗拿，因而提早鎖定聯賽冠軍，將由他們保持的奪冠次數紀錄擴至36次，大批球迷在馬德里街頭慶祝。

皇家馬德里球迷湧上馬德里街頭慶祝。（路透社）

今季才加盟皇馬的比寧咸雖然只得20歲，但表現早已大熟大勇，既是皇馬今季奪冠核心、也已奠定作為新一代世界級球星的地位。比寧咸今季首季為皇馬出戰，一開季便站穩正選，至今在各項賽事上陣38場，便交出22個入球、10次助攻，如今皇馬已奠定西甲冠軍，之後將可全力爭逐歐聯冠軍。

比寧咸在Instagram分享了自己在班拿貝球場擁着母親的照片，以溫馨的方式慶祝奪冠，並以西班牙語留言道：「西班牙冠軍！Hala Madrid！」前隊友查頓辛祖、皇馬名宿碧咸等都留言道賀。

比寧咸分享與母親相擁的照片。（Instagram）

不過在比寧咸奪得生涯第一個頂級聯賽冠軍同一天，英冠煞科戰中，他的母會伯明翰在主場對諾域治，雖由白昇浩一箭定江山以1：0贏波，但仍落實以第22名降落英甲，是29年以來第一次降落第三級聯賽。

比寧咸在7歲時已加盟伯明翰青年軍代表其U8梯隊，14歲便代表U18梯隊上陣，15歲再越級出戰U23賽事，16歲再在英格蘭聯賽盃首度代表成年隊出戰，當時已被視為世紀級天才球員，未幾便已穩坐聯賽正選。

比寧咸在伯明翰時光芒四射。（Getty Images）

比寧咸很快便引來曼聯、多蒙特等大球會追逐，他終在2020年夏季加盟多蒙特，轉會費據報為2500萬歐元，令他成為史上轉會費最高的17歲球員。當時伯明翰更宣布會將比寧咸所穿的22號球衣退役，然而為一個17歲球員作此舉，自然引發激辯。

一如辛祖、夏蘭特等曾效力多蒙特的年輕球星，他在「蜜蜂兵團」穩定成長，曾為球隊捧起過德國盃冠軍，並在2023年夏季終加盟皇馬，如今捧起西甲冠軍；惟培育他長大的伯明翰卻不斷向下，難免添上一點傷感。