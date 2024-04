何詩蓓三奪星中之星　被市民感動：想啟發更多人︱傑出運動員選舉

「2023年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮周三(24日)晚於香港會議展覽中心舉行,香港游泳女將何詩蓓不但當選傑出運動員,更再度成為「星中之星」。



去年在杭州亞運贏得贏得2金1銀3銅的何詩蓓,是單屆亞運獲獎最多的港隊代表;她亦贏得長池世錦賽100米自由泳銀牌,過去一年兩度改寫亞洲紀錄,結果以大熱姿態第二度獲得傑出運動員獎項,並連續三屆成為「星中之星」。

何詩蓓再奪傑出女運動員及星中之星。(袁志浩攝)

對於再度獲獎,何詩蓓表示感覺跟過去差不多,「努力比賽不是為了獎項,而是想測試自己的極限,有獎當然開心,是很大的光榮。」她笑言覺得做運動員很自私,如「全世界圍住我轉」,因不論是當年媽媽每早4時起身帶自己去游泳,或現在教練、隊友、物理治療師等團隊的辛苦與付出,都是為了自己能安心訓練與比賽。

「多謝他們,大家看到我的成就,是因為有他們的支持,我會繼續努力去不辜負他們,帶給他們更多歡樂、讚賞,因他們也一樣值得被認同。」

何詩蓓(左三)成為傑出女運動員之一。(袁志浩攝)

這位女將也感謝政府早前宣布購入巴黎奧運轉播權,讓全港市民能再次觀看香港運動員比賽,「上屆有人睇,才有這樣多人認識香港運動員。」她透露自己也不時感受到市民的愛,除了有小妹妹寫信稱要「破晒你紀錄」,今日她搭地鐵到會場時,也獲一位年長女士認出,「她說自己小時候很怕水,但看到我比賽就開始想學游水。」

「另外早前有一位媽媽分享,說她女兒其中一份英文功課要頒獎給我,她給我看了女兒練習的片段,看到9歲的小妹妹說『you are doing very well, very amazing』,即使我不是情緒化的人,也差點睇到喊。」

何詩蓓(右)與張家朗(左)均連奪三屆「星中之星」。(袁志浩攝)

她非常感激所有支持者,「你們寫信、送禮物,我都會全部儲起來,這些都給我很大推動力,令我覺得自己做的事更有意義,我希望啟發更多人去做想做的事、追夢。」

何詩蓓目前取得5張個人項目的巴黎奧運入場券,她稱5月中會到歐洲參加3站「環地中海」比賽,6月再赴意大利參賽,寓賽於操,「我不會為這些比賽去特別調整,而是看看有什麼細節去改進(準備奧運)。」