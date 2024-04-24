何詩蓓三奪星中之星　被市民感動：想啟發更多人︱傑出運動員選舉

「2023年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮周三（24日）晚於香港會議展覽中心舉行，香港游泳女將何詩蓓不但當選傑出運動員，更再度成為「星中之星」。



去年在杭州亞運贏得贏得2金1銀3銅的何詩蓓，是單屆亞運獲獎最多的港隊代表；她亦贏得長池世錦賽100米自由泳銀牌，過去一年兩度改寫亞洲紀錄，結果以大熱姿態第二度獲得傑出運動員獎項，並連續三屆成為「星中之星」。

何詩蓓再奪傑出女運動員及星中之星。（袁志浩攝）

對於再度獲獎，何詩蓓表示感覺跟過去差不多，「努力比賽不是為了獎項，而是想測試自己的極限，有獎當然開心，是很大的光榮。」她笑言覺得做運動員很自私，如「全世界圍住我轉」，因不論是當年媽媽每早4時起身帶自己去游泳，或現在教練、隊友、物理治療師等團隊的辛苦與付出，都是為了自己能安心訓練與比賽。

「多謝他們，大家看到我的成就，是因為有他們的支持，我會繼續努力去不辜負他們，帶給他們更多歡樂、讚賞，因他們也一樣值得被認同。」

何詩蓓（左三）成為傑出女運動員之一。（袁志浩攝）

這位女將也感謝政府早前宣布購入巴黎奧運轉播權，讓全港市民能再次觀看香港運動員比賽，「上屆有人睇，才有這樣多人認識香港運動員。」她透露自己也不時感受到市民的愛，除了有小妹妹寫信稱要「破晒你紀錄」，今日她搭地鐵到會場時，也獲一位年長女士認出，「她說自己小時候很怕水，但看到我比賽就開始想學游水。」

「另外早前有一位媽媽分享，說她女兒其中一份英文功課要頒獎給我，她給我看了女兒練習的片段，看到9歲的小妹妹說『you are doing very well, very amazing』，即使我不是情緒化的人，也差點睇到喊。」

何詩蓓（右）與張家朗（左）均連奪三屆「星中之星」。（袁志浩攝）

她非常感激所有支持者，「你們寫信、送禮物，我都會全部儲起來，這些都給我很大推動力，令我覺得自己做的事更有意義，我希望啟發更多人去做想做的事、追夢。」

何詩蓓目前取得5張個人項目的巴黎奧運入場券，她稱5月中會到歐洲參加3站「環地中海」比賽，6月再赴意大利參賽，寓賽於操，「我不會為這些比賽去特別調整，而是看看有什麼細節去改進（準備奧運）。」