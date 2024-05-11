英超｜曼城作客4球大勝富咸　反壓阿仙奴暫升榜首

英超進入最後階段，仍然希望爭標的曼城率先登場，作客富咸的卡雲農舍球場，未受太大壓力，克羅地亞國腳加華度爾梅開二度，加上菲爾科頓及艾華利斯各建一功，作客4球輕取對手，距離英超四連霸又近一步。



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落後榜首阿仙奴1分但少踢一場的曼城，率先登場作客鬥富咸， 「藍月亮」保持極佳的對賽往績，18次交手未嘗一敗，贏得其中16場。曼城精銳盡出，上輪「大四喜」的艾寧夏蘭特正選掛帥，奇雲迪布尼﹑菲爾科頓及貝拿度施華從後支援。

上場「大四喜」的夏蘭特今仗沒有進賬。（路透社）

曼城在上半場最有威脅的攻勢，並非來自當家射手夏蘭特，而是來自兩名守將，加華度爾13分鐘切入大位，與迪布尼撞牆入楔，這名克羅地亞國腳未有第一時間起腳，再扣橫等待更佳角度施射建功。完半場前，曼城有擴大紀錄的黃金機會，迪布尼左路傳中，艾簡治無人看管下起腳，可惜在小禁區內起腳高出，半場維持一球領先。

加華度爾（左）。（路透社）

換邊後，貝拿度施華右路乖巧地避過對手再推入大位，被富咸守將飛鏟踢中倒地，反卻為菲爾科頓製造機會，科頓第一時間起腳射地波入網，59分鐘領先至2：0，亦是科頓今季第17個聯賽入球，英國著名歌手﹑樂隊Oasis的前成員Noel Gallagher同樣是座上客，被捕捉到興奮慶祝的一幕。

上場攻入4球的夏蘭特，今仗並非沒有機會，繼上半場禁區內高出後，夏蘭特無人看管下熨射，惟同樣射出界。加華度爾其後接應貝拿度施華的傳中，遠柱鏟射入網，VAR覆核後入球成立，這名克羅地亞國腳71分鐘梅開二度，遙遙領先至3球。曼城末段博得12碼，伊沙迪奧普領紅被逐，艾華利斯操刀中鵠，錦上添花，結果4：0完場，全取3分。

加華度爾梅開二度，協助曼城輕取富咸。（路透社）

曼城作客輕取富咸後，36輪獲得85分﹑以2分之差壓過阿仙奴暫時升上榜首，只要餘下兩場擊敗熱刺及韋斯咸，即可鎖定英超四連霸。