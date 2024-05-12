足總盃｜東方2：1淘汰傑志闖決賽　藍鳥12年亞洲賽走勢或斷纜

足總盃4強大戰，由傑志惡鬥東方，「藍鳥」今仗不僅是為爭標、更要保住來季出戰亞洲賽的希望，惟跟5月1日的聯賽一樣，傑志再度以1：2不敵東方，出局之餘，也大有可能是他們12年來首度無緣亞洲賽。



傑志在港超聯僅餘兩輪下落後榜首的理文6分，若然理文下仗對深水埗再取1分，便可提早鎖定聯賽冠軍，並獲得來季亞洲賽資格。由於理文在足總盃已出局，另一席亞洲賽資格會落在足總盃冠軍手上（球會必須先成功申請亞洲賽牌照），傑志倘要取得資格，就只有奪冠一途。

不過，今季奪得高級組銀牌的傑志，季尾狀態不佳，早前在聯賽僅和大埔、5月1日又1：2不敵東方，幾乎斷送爭標希望，今仗早段未能好好看管東方前鋒巴科爾，遭對手先開紀錄。

巴科爾今仗成為傑志心腹大患。（東方提供）

兩軍一直鬥到末段，傑志圍攻東方，米基爾在76分鐘將皮球送入網窩追平，不過「藍鳥」只開心了2分鐘，東方一次長傳，羅素走甩了巴科爾，他快放後擺過門將保羅射入，東方再度領先。

傑志更禍不單行的是在87分鐘又遭東方反擊，保羅出迎想清走皮球，但他衝出禁區外侵犯了巴科爾，遭直接出示紅牌驅逐，傑志立刻換入王振鵬，但餘下時間攻勢都未能湊效，終以1：2落敗，東方殺入6月1日的決賽，對手將會是在4強淘汰理文的深水埗。這賽果同時意味，傑志自2012年開始無間斷出戰亞洲賽（包括亞協盃和亞冠盃）的走勢，很有可能就此告終。

東方球員較傑志年輕得多，表現也更有活力。（東方提供）

東方在被追和後能立刻把握機會扳平，而且今季聯賽兩對傑志獲一勝一和、今日又在足總盃淘汰對手，葉鴻輝認為近期能壓制傑志，在於兩隊踢法分野：「關鍵在於我們踢法比較整體，逐個球員比較的話，我們不會夠對手強，但我們的團體性、團結心很強。」

深水埗在聯賽排第9位，但周六（11日）在另一場4強爆大冷淘汰理文，令葉鴻輝不敢輕視，他道：「始終是一場過的決賽，不會有分高低，加上上一場見到深水埗淘汰了理文，球場上，去到這些時候也是五五波，我們需要打醒十二分精神，做好自己的事，跟從教練部署。」

葉鴻輝認為，若能在足總盃奪冠，會證明球隊的改組方向正確。（東方提供）

東方早前曾經獲鉅額投資組成班霸級球隊，但3年前開始改變組軍方針，投入較少，但成績仍穩定、場上表現也有目共睹，葉鴻輝認為，東方倘能奪得足總盃，是對球隊方針的肯定：「如果真的奪冠，意味球隊改組方針正確，以前我們是爭標球隊，但當時雖然有冠軍，成績也不算很理想，如果今次在改組後第三年能獲得足總盃，對於球隊會是十分重要的。」