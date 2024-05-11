足總盃︱深水埗爆冷逆轉理文　歷史性入決賽　理文雙冠王美夢落空

足總盃四強首戰由理文鬥深水埗，最終深水埗在半場落後一球下，爆冷以2：1反勝理文，首度打入足總盃決賽。



理文今仗未見留力，保利臣、艾華頓、安尼亞與基華尼頓等主力悉數上陣，深水埗則因守門員梁興傑今季曾代表標準流浪出戰足總盃，無法為其他球會披甲，改派李溢晉把關，季中加盟的蘇沙亦擔正。

理文29分鐘憑黃威遠射打開紀錄，但之後安尼亞雖一度破門，入球卻因VAR指理文球員越位在先而推翻。深水埗半場換入鄧嘉加強攻力，53分鐘憑尼高拉斯單刀射成1：1；至73分鐘，尼高拉斯禁區撞射「撻Q」卻效果更佳，落在門前的鄧嘉加一腳建功反先。理文餘下時間全軍進攻，深水埗反而有更多機會，要是後備入替的基奧把握力更好的話，末段更有機會再添紀錄。

深水埗最終保持2：1的戰果完場，球會史上首度打入這項盃賽決賽，將於今年6月1日跟傑志與東方的勝方爭冠。

深水埗爆冷擊敗理文打入足總盃決賽。（HKFA）

原先銳意拿下本地雙冠王的理文，始終跟足總盃無緣，球隊只能把專注力放在聯賽。縱然理文在港超聯爭標形勢大好，但球隊下仗對手正是深水埗，兩軍會在5月19日交手。若理文屆時再度落敗，將要待至5月26日煞科戰與傑志一決高下，決出今屆港超盟主；但若理文對深水埗不敗，即可提早一輪封王。