英超｜夏蘭特上演大四喜　一舉動仍引堅尼不滿：像名被寵壞的孩子

曼聯名宿堅尼（Roy Keane）與艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的恩怨仍在繼續。

夏蘭特3月尾面對阿仙奴時，因表現不佳被堅尼批評「像英乙球員」，成為媒體熱議話題。之後夏蘭特狀態回勇，堅尼改口稱他「進步很多，表現得像英冠球員」；至周日以5：1擊敗狼隊一役上演「大四喜」，堅尼又批評該名挪威前鋒被換走時發脾氣，「像名被寵壞的小孩」。



堅尼與夏蘭特父子的恩怨，至今已超過20年。（Getty Images）

堅尼與艾寧夏蘭特的恩怨，要數可以數到上一代，皆因後者父親（Alfie Haaland）球員時期曾遭前者以「收山腳」重傷，至今仍是曼市打吡時，球迷挑釁內容之一。

3月尾被批評像英乙球員，之後又說進步至有英冠水平。面對堅尼的連番評論，此戰上演大四喜的夏蘭特未有多加理會：「我真的不在意那個人，所以無所謂。」

艾寧夏蘭特（右）今仗上演大四喜，助曼城以5：1擊敗狼隊。（Getty Images）

然而他今仗在第82分鐘被領隊哥迪奧拿收起，夏蘭特在邊線表現得相當不滿，這一舉動隨即被堅尼捉住狠狠批評：「我們看到昨天夏蘭特被換走時不太高興，他表現得像名被寵壞的孩子。」

他在《天空體育》節目上繼續炮轟夏蘭特：「我認為球員與主帥有衝突，特別你還是大球星，這對事情沒有幫忙。只不過他們今場贏波，他又有入波，因此這件事幾乎被遺忘。」堅尼又指沙拿與高普早前在邊線有衝突，便因此利物浦該場賽果不如理想，因此賽後成為焦點。

夏蘭特被換走時顯得相當不滿。（路透社）

節目主持人David Jones隨後追問：「被縱壞的孩子？如果他入了4球那便沒什麼所謂，不是嗎？」堅尼立即否認，並用凌厲眼神瞪着David Jones，演播室隨即陷入一陣尷尬的沉默。

主持人幫夏蘭特說話後，堅尼隨即「怒啤」。（X影片截圖）

片刻後堅尼身旁的史杜列治（Daniel Sturridge）笑了起來打破沉默，David Jones亦苦笑回應：「好吧，我會注意的。」堅尼輕輕回了一句「沒關係」，並現出微笑。

23歲的夏蘭特今仗表現堪稱完美，他8次攻門有7次命中，並有1次關鍵傳送。他這場「大四喜」演出，分別獲評分網站Whoscore及Sofascore給予10分滿分及9.8。據曼城官網統計，他職業生涯至今已上演過21次帽子戲法，並在其64場英超中做到6次。

堅尼是真的不滿夏蘭特舉動，還是雞骨裏挑刺，只有他自己知道。不過可以肯定的是，兩人之間的口水戰仍未停止，若之後有機會由堅尼現場採訪夏蘭特，相信又會成為球場焦點。