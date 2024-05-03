足球熱話｜基亞利殊公開最喜愛中菜菜式　一張食物照片顛覆你觀念

曼城翼鋒基亞利殊（Jack Grealish）在社交網站分享了他最喜歡的一道中菜，並稱其為「世上最佳中菜」，但相信看過這道中菜的照片後，會顛覆大家對中菜及好味的觀念！



曼城的基亞利殊愛吃中菜，但他眼中的最佳中菜相信跟大家理解的略有不同。（Getty Images）

基亞利殊在Instagram分享多張照片，都是他在4月的日常生活照，包括他跟愛犬的合照以及一道中菜的照片，他留言：「世界上最好的狗，以及世界上最好的一碟中菜，還有更多4月的東西。」

那道基亞利殊眼中的世上最佳中菜，就像一碟去食茶餐廳食自助餐盛回來的飯菜。那碟飯菜由5樣東西組成，分別是星洲炒米、蛋炒飯、炸物、炸薯及咖哩汁；還有些許蔥花，可能是跟炒飯的。根據可能較熟悉當地菜式的《曼徹斯特晚報》記者所寫的報道，那些炸物是蝦。

基亞利殊眼中的世上最佳中菜就是它！（Instagram）

有網民以中文留言：「那是我見過最糟糕的中國菜，你應該試試真正的中國菜。」

28歲的基亞利殊是中菜的愛好者，去年曾在曼城的社交網站頻道中透露，每場比賽後喜歡叫中菜外賣。他當時說：「老友，我愛中菜，每場比賽後都要食。我會去曼徹斯特的天外天（Wing's），通常叫外賣。」

基亞利殊之前分享吃中菜外賣。（網上圖片）

基亞利殊說：「我會食星洲炒米、蛋炒飯、椒鹽薯仔、椒鹽蝦，還有咖哩汁。之後我將它們拌在一起，大吃一餐。」他最新分享的「世上最佳中菜」與去年所形容的一樣，看來他吃了一年，口味仍然未變。

去年《曼徹斯特晚報》報道過，如果要在曼市的天外天叫這幾道菜的外賣，盛惠56.2鎊，折算港幣約550元。《每日郵報》亦有報道，並指星洲炒米是當中最昂貴的，售價20.4鎊，約為200港元。

今年初，曼城拍攝影片慶祝農曆新年，邀請了基亞利殊及馬菲奧斯紐尼斯試食不同中菜。片段的第一道菜是蝦多士，作為「中菜食家」，基亞利殊一眼就認得出，表示以為見過，並以10分為滿分下給予7分。之後上枱的是辣子雞，基亞利殊給予8分，並表示可以一個人吃光整碟雞。

椒鹽蝦令基亞利殊鼓掌。（網上片段截圖）

跟住上枱的是椒鹽蝦，基亞利殊一見到即刻拍掌，給予8分；馬菲奧斯紐尼斯更給予9分。基亞利殊分享他喜歡很多中菜，最愛把它們撈在一起食，馬菲奧斯紐尼斯疑惑地問他：「你跟住沒有生病嗎？」

基亞利殊在試食影片中向紐尼斯介紹星洲炒米。（網上片段截圖）

基亞利殊愛吃星洲炒米，之後為球會拍片試食時，吃個不停。（網上片段截圖）

輪到星洲炒米上枱，基亞利殊又鼓掌並說「Oh Yeah」，並向紐尼斯介紹。紐尼斯都未聽得清何謂「炒米」時，基亞利殊已經開始吃了，還叫主持人跟紐尼斯聊天，他要專心吃東西，不斷添食。當紐尼斯只給星洲炒米6分時，基亞利殊露出難以置信的樣子，之後給予9分。

想起香港吃兩餸飯，40元可能已經有蝦有蟹，最近又有茶餐廳搞幾十元的午餐自助餐，而基亞利殊平時吃這些外賣竟要500元，真的很想邀請他來港吃兩餸飯，試試茶記，說不定又可以說好香港故事！