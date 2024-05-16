英超｜坦赫格承諾全力爭足總盃　朗尼潑冷水稱曼聯陣容需大清洗

曼聯今季最後一場主場賽事，以3：2險勝紐卡素。領隊坦赫格賽後一如以往傳統，在奧脫福球場中央處演講，承諾球隊會在足總盃決賽全力奮戰，將獎盃帶回這裏。

隊長般奴費南迪斯早前盛傳即將離隊，更與拜仁等大球會傳出緋聞，但這場勝仗後他明確表示會留效「紅魔鬼」，加上今場一眾小將大放異彩，曼聯隊內似乎有不少利好消息——然而名宿朗尼卻潑冷水，認為現在的曼聯若不大換血，要再等15年才有機會重奪英超冠軍。



比賽第31分鐘，曼聯憑高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）先開紀錄，另一名小將迪亞路查奧爾（Amad Diallo）在換邊後亦有進帳，後者今場一傳一射，賽後獲多個評分網站給予全場最高分。

迪亞路查奧爾一傳一射，助曼聯在主場擊退紐卡素。（Getty Images）

小將「生性」，隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）賽後接受英國《天空體育》訪問時，亦明確表態留隊：「若球會需要我，我會留低；就像我一直說的，我不希望成為球會不想要的球員，所以若他們出於某種原因不需要我，我便會離開。」

這名葡萄牙中場補充，球隊今季的工作尚未完結，聯賽還剩一輪之餘，之後更有今季最重要的足總盃決賽，爭奪歐霸盃資格。

曼聯暫時以57分排第8位，若然無緣足總盃，曼聯仍可透過聯賽排名爭取歐洲賽資格，數字上最高可以升上第6位，換言之可以取得歐霸資格。不過，曼聯在得失球差錄得-3，遠遠不及車路士（+13）及紐卡素（+21），基本上需要奇蹟才可超越車路士取得第6。

曼聯與紐卡素在得失球差的差距更大，兩軍相差24球，換言之曼聯煞科戰要超越紐卡素，除了要擊敗白禮頓，更要寄望「喜鵲」失分，才可升上第7位，至少穩奪下季的歐協聯席位。

般奴費南迪斯明確表示會留隊。（Getty Images）

坦帥：全力爭足總盃冠軍

領隊坦赫格（Erik Ten Hag）賽後走到球場中央，向全場曼聯球迷演講：「如你所知，今季我們過得不易，但有一件事始終不變，就是你們一直支持着球隊。今季仍未完結，首先我們會（在下輪）作客白禮頓力爭三分，然後再前往溫布萊。」

「我向你們承諾，這些球員將會竭盡全力去贏得足總盃，將其帶到奧脫福。我們肯定你們將會在那裏支持球隊。」坦赫格續說道。「感謝大家，你們是世界上最好的球迷。」

坦赫格向球迷承諾，會竭力將今季足總盃帶到奧脫福。（Getty Images）

朗尼：隨時15年後才贏得冠軍

曼聯名宿朗尼（Wayne Rooney）亦稱讚球迷，認為即使今季球隊表現不如理想，但今晚他們仍為曼聯送上支持，並一直站在球會身後，擁有他們是紅魔教練及球員的幸運。

小將踢出表現、隊長留隊、領隊豪言奪冠，今場似乎為「曼迷」帶來不少好消息，只是朗尼講述意見時，為曼迷潑上冷水：「我認為要圍繞般奴構建球隊，他實力出色且有鬥心，除他以外的所有球員都可以拋棄。」

這番言論讓《天空體育》主持驚訝不已，朗尼補充還要留下年輕球員，並指球隊必須作出大清洗，「這不是一年內的事，但我認為要在未來幾年完成」。

朗尼認為曼聯必須進行大清洗。（Getty Images）

主持又問應否留住奧拿拿（Andre Onana）、達洛治（Diogo Dalot）及哈利馬古尼（Harry Maguire），朗尼一一回答：「我認為奧拿拿開季很不穩定，但之後愈來愈好；對我而言，達洛治表現很好，馬古尼的表現亦有反彈。」

「然而要在這個聯賽角逐，曼聯需要更好的球員。別誤解我的意思，他們都是好球員，但要跟曼城、利物浦和阿仙奴競爭，他們需要更好的球員。」朗尼補充道。

朗尼認為除般奴及年輕小將以外，曼聯其餘球員都應賣走。（Getty Images）

另一曼聯名宿高爾（Andy Cole）亦同意現時曼聯與曼城差距過大，認為這不會在未來幾年縮窄，起碼要4、5年時間重建。朗尼認為他的看法過於樂觀：「你看看曼城，新班主來到後，他們用了15年才贏得歐聯冠軍，這便是可能需要的時間。」當然，大前提是重建的方向正確。

曼聯對曼城的足總盃決賽，將於香港時間5月25日（星期六）晚上10時開始，這場比賽將決定紅魔鬼下季的歐戰資格，也很可能直接關係到坦赫格的帥位。