英超煞科｜罕見三頭馬車爭標惜歐戰全滅　改賽程減賽事保競爭力？

英超賽事轉眼到達尾聲，瘋狂的賽事本周日迎來第38周煞科日，今屆賽事競爭激烈，一度更出現「三頭馬車」並駕齊驅的局面，為近年罕見。讓我們分開三階段來為今屆英超賽事作一次小回顧。



去季曼城盡攬所有錦標，當外界以為今屆衛冕路易行時，英超甫開季已相當激烈。（Getty Images）

首三分一階段：競爭激烈格食格

今季英超用了僅12周，即大約三分一，就出現了一個「勝利環」（victory loop），即20支球隊能砌出一個互有勝負的次序，有如鬥獸棋一樣，而當時前5名球隊只有5分差距，同時是英超史上首次同時有5支球隊在12輪過後積分已達25分或以上。

完整「勝利環」（victory loop）早於本季第12周已出現



錫菲聯 2：1 狼隊 （11月4日）

狼隊 2：1 熱刺（11月11日）

熱刺 2：1 利物浦（9月30日）

利物浦 3：1 韋斯咸（9月24日）

韋斯咸 3：1 白禮頓（8月26日）

白禮頓 3：1 般尼茅夫（9月24日）

般尼茅夫 2：0 紐卡素（11月11日）

紐卡素 1：0 阿仙奴（11月4日）

阿仙奴 1：0 曼城（10月8日）

曼城 2：0 諾定咸森林（9月23日）

諾定咸森林 2：0 阿士東維拉（11月5日）

阿士東維拉 3：1 水晶宮（9月16日）

水晶宮 1：0 曼聯（9月30日）

曼聯 1：0 般尼（9月23日）

般尼 2：1 盧頓（10月3日）

盧頓 2：1 愛華頓（9月30日）

愛華頓 3：1 賓福特（9月23日）

賓福特 2：0 車路士（10月28日）

車路士 2：0 富咸（10月2日）

富咸 3：1 錫菲聯（10月7日）



利物浦、阿仙奴和曼城在季中跑出，形成三頭馬車局面。（Getty Images）

三分二階段：三頭馬車跑出

當賽程再進行至大約全季的三分二，即26場之時，阿仙奴、利物浦和曼城當時已稍為帶出成三頭馬車之勢，當時3隊距離僅差2分，成為近十年以來首次有三支球隊爭標的格局。對上一次英超出現前三球隊最終分差為5分之內已經要數到10年前，2013/14球季時車路士賽畢26場後領先，但其後兩個月被曼城和利物浦趕過，最終發生「謝拉特跣腳」後，曼城奪得冠軍。在此之前一次三頭馬車是2007/08球季，阿仙奴在聖誕時是榜首，之後被車路士追過，而最終冠軍是曼聯。

總括英超31個球季，出現三頭馬車格局只得3次，有10則是二龍爭珠，另外18次都次由一支球隊一早確立優勢，最終一放絕塵。

阿仙奴與曼城，鬥到球季最後一周。（Getty Images）

最後階段：曼城阿仙奴纏鬥到最後

利物浦戰至最後階段率先落馬，阿仙奴與曼城在最後數周開始一直纏鬥，爭標懸念留待最後一周始解開。不過兩支球隊同時於歐聯8強出局，其餘前列球員亦在歐洲賽先後下馬，令歐洲賽事決賽階段出現自本世紀以來第三次沒有英格蘭球隊角逐的局面。

對此，西班牙足球記者巴拉格（Guillem Balague）分析指，英格蘭球隊今季戰至歐洲賽8強階段，表現確實不如以往般強橫。他指出, 疲倦可能是其中一個因素，因為爭逐英超要求太高，不過問亦可能是暫時性，英超球隊全數出局只是出於意外，他傾向相信未來5年英超球隊在歐洲賽場上仍然具備強大競爭力。

今屆英超頭4名球隊，都未能打入今屆歐洲賽決賽：

季後將離開英超的高普，在歐霸盃8強出局後表示，英超球隊於歐戰不濟，正是因為賽程過份緊逼所致，他指出：「曼城和阿仙奴都歐聯8強出局，這不能反映真正實力，這只因大家在比賽當日未能完全發揮。因為賽程實在太密了，強度亦很高，令球員過勞，這必須得到改善。」曼城領隊哥迪奧拿對此亦深表認同：「這是原因之一。我不知道是否主因，但一定有影響。」

高普及哥迪奧拿均表示，英超賽程過於頻密，對英格蘭球隊在歐洲賽表現必有影響。（Getty Images）

英超賽會較早前公布來年賽程安排，亦表明會兌現承諾，下季聖誕新年快車將有較「人道」安排，期間將舉行3輪聯賽，以免出現有球隊60小時內要踢2場比賽的「噩夢」，確保球員有足夠時間休息。至於足總盃亦從善如流，取消和波重賽的傳統，將每圈比賽改成一場過，希望為球員爭取更多休息時間。