阿仙奴進化力戰最後贏掌聲　阿迪達青春風暴接近成熟時｜英超球評

阿仙奴（Arsenal）雖然功虧一簣，未能贏得英超冠軍，連續兩季得亞軍，但陣容實力更完整，表現拾級而上，韌力比去季更勝一籌，跟哥迪奧拿的「藍月王朝」曼城激鬥到最後一輪，離重奪聯賽錦標愈來愈近。在阿迪達執教的第四個完結球季，這支年輕有活力又具穩定性的兵工廠，保持向上勢頭，令人憧憬他們的未來。



雖然再次敗在曼城之下，但今季的阿仙奴絕對比上季的強，表現明顯進步。（Getty Images）

在5月19日的煞科日，阿仙奴拚到完場前，在89分鐘由夏維斯攻入絕殺一球，主場以2：1反勝愛華頓，做好了自己的本份，可惜另一邊廂的曼城也贏了韋斯咸。最終，阿仙奴38戰得89分，以兩分之差得亞軍，排在91分的曼城之下。

阿仙奴連續兩季爭標。（Getty Images）

儘管阿仙奴連續兩季英超爭標不敵曼城，但相信槍迷都會對球隊今季的表現感到欣慰，感受到兵工廠的欣欣向榮，不斷進步，下季會更好。

阿仙奴的青春風暴上季爆發，長居榜首，惜季尾「自爆」，連和3戰後不敵曼城，再負白禮頓及諾定咸森林，遭經驗豐富的曼城搶到錦標。阿仙奴今季更具韌力，從未跌出前五名，下半季在三甲來來回回，當利物浦下滑後，他們仍然堅挺，繼續跟曼城咬住上；上月不敵維拉一戰，令阿仙奴失主導，但他們沒有沉下去，在英超打出一波連勝，堅持到最後一輪，力拚至最後一分鐘。

奧迪加特接任隊長，沙卡愈見成熟。（Getty Images）

上季，阿仙奴踢歐霸，到3月中被士砵亭踢出局後，已經單線爭標，但單線下仍然在聯賽「自爆」，接連失分讓出冠軍。今季，阿仙奴踢更高水平的歐聯，闖入淘汰賽，14年來首次躋身八強，被拜仁慕尼黑淘汰，雙線作戰至4月中。歐聯出局後，阿仙奴的士氣沒有崩潰下來，很快就調整得到。比較兩季，今季阿仙奴在雙線作戰下更穩健。

只看數字，阿仙奴上季聯賽得84分，入球有88球，失球有43球。在今季，阿仙奴的分數高了5分，有89分，入球微增至91球，更值得掌聲的是防守，失球大減至29球，比冠軍的曼城還要少。保持上季攻力，大幅提升防線，阿仙奴今季明顯進化。

迪格蘭賴斯的加盟，令阿仙奴中場更上一層樓。（Getty Images）

阿仙奴防守大躍進的關鍵人物，是今季加盟的迪格蘭賴斯，這位世界級防中離開韋斯咸，棄曼城選擇阿仙奴，填補了兵工廠最弱的一環。由格列沙加變成迪格蘭賴斯，阿仙奴防中完成升級，這位英格蘭國腳可被列為今季英超的最佳收購。

在體育總監伊度及領隊阿迪達合作下，阿仙奴球員買賣有效，從賓福特借來門將大衛拉耶，這位西班牙門將已經提早贏得今季英超的金手套獎，16次保持清白之身。在車路士鬱鬱不得志的進攻中場夏維斯高價來投，在上半季患得患失，但他在下半季愈踢愈好，入球助攻不斷，擺脫「水貨」標籤，已經成為球隊的前場主將。

大衛拉耶贏得今季英超的金手套獎。（Getty Images）

其他舊將表現更成熟，威廉沙列巴及加比爾馬加希斯的中堅組合愈見穩定，前者更可競爭今季英超的最佳中堅。賓韋特在右閘攻守兼備，會有神來之筆的入球，只是左閘較弱，辛真高、積及基奧格以至富安健洋皆有不足，相信這是今夏增兵的位置。

夏維斯表現漸入佳境。（Getty Images）

中場以迪格蘭賴斯及隊長馬田奧迪加特為核心，加上夏維斯、湯馬士柏迪、佐真奴、法比奧韋拉等，人才濟濟。右翼布卡約沙卡獨當一面，左翼則有加比爾馬天尼利及李安度杜沙特，鋒線亦有加比爾捷西斯及尼基迪亞選擇。據《轉會市場》網站，這支阿仙奴平均年齡25.1歲，在整個聯賽排名第三，陣容年輕有活力。

比起曼城開始要面對核心奇雲迪布尼老去的問題，這支阿仙奴十分年輕，經過兩季爭標失敗後，球隊一步步成熟，累積更豐富經驗，提升穩定性。核心奧迪加特及賴斯正值當打之年，沙卡只是22歲，最重要的是，這班主力鮮有轉會傳聞，相信這套骨幹班底可以保留下去，夾多幾年。

阿迪達由2019年起接掌阿仙奴，球隊成績穩步向上。（Getty Images）

阿迪達在2019年底接掌阿仙奴，在20/21的首個完整球季排第八名，21/22球季進步至第五名，上季以亞軍重返歐聯，今季跟曼城鬥到最後得亞軍，並在歐聯晉身八強。明顯地，阿迪達的阿仙奴循序漸進，向好發展，今季會比上季好，亦令人有信心，下季亦會更勝今季。

阿仙奴雖又敗了，但充滿朝氣及希望，一步又一步靠近英超冠軍。