英超歐洲賽資格一覽　曼聯奪足總盃踢歐霸　車路士轉戰歐協聯

英超23/24球季完結，前四名的歐聯資格早已塵埃落定，由曼城、阿仙奴、利物浦及阿士東維拉下季代表英超踢歐聯。熱刺鎖定第五名，取得下屆歐霸盃入場券。

第六名的車路士肯定可以出戰歐洲賽，若果曼城贏得足總盃，車路士將獲歐霸資格，若曼聯贏得足總盃，車路士則參加歐協聯。如果曼城贏得足總盃，受益的還有第七名的紐卡素，「喜鵲」將可以出戰歐協聯。

第八名的曼聯肯定無法透過聯賽排名取得歐洲賽資格，「紅魔」只有在足總盃決賽擊敗曼城，才可以獲得歐霸盃的參賽資格。最終，曼聯靠加拿祖及高比馬恩奴各入一球，以2：1擊敗曼城捧走足總盃，獲得歐霸盃資格。車路士轉戰歐協聯，紐卡素則未能參加來季的歐洲賽。



英超冠軍：曼城 足總盃冠軍：曼聯 聯賽盃冠軍：利物浦

歐聯資格：曼城、阿仙奴、利物浦、阿士東維拉

歐霸資格：熱刺、曼聯

歐協聯資格：車路士

降班：盧頓、般尼、錫菲聯