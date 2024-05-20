英超煞科日︱曼城順利四連霸　阿仙奴反勝愛華頓仍未能圓夢

23/24球季英超今夜煞科，榜首曼城與阿仙奴要鬥到最後一輪，分數佔優的曼城主場擊敗韋斯咸便能順利封王，成為史上首支英超四連霸球隊，但假如他們失分，阿仙奴在愛華頓手上全取3分的話，便能後上超越曼城捧盃。

賽前阿仙奴領隊阿迪達依然樂觀，堅信「夢想仍然存在」，「我依然相信」。

還有90分鐘，會是阿仙奴和阿迪達圓夢，還是夢想幻滅？



賽前阿仙奴領隊阿迪達依然樂觀，堅信「夢想仍然存在」，「我依然相信」。（Getty Images）

英超賽果：



曼城 3：1 韋斯咸

阿仙奴 ２：1 愛華頓



開賽僅78秒，曼城首個攻勢便帶來入球，今季狀態大勇的科頓在禁區頂接應貝拿度施華的傳球後，左腳射入中距離「世界波」，1：0領先韋斯咸。阿仙奴的冠軍夢，1分鐘多一點便被曼城狠狠打碎？

韋斯咸有無機會追平？鎚仔幫尚未有任何射門，曼城連幻想空間也不給大家：18分鐘杜古左路地波傳中，科頓中路入楔門前第一時間撞射入網，曼城領先至2：0。曼城愈踢愈順，比賽形勢一面倒，英超冠軍，似乎已沒有懸念。

科頓開賽78秒已為曼城開紀錄。（Getty Images）

曼城眾將戰意旺盛，不斷攻入韋斯咸後場狂轟猛炸，未到30分鐘已有10次射門、8次中框，收穫兩球，控球率高達83%，完全不給對手幻想空間。

阿仙奴主場面對愛華頓，同樣狂攻對手，未能打開紀錄之餘，34分鐘還有馬天尼利在一次攻勢中倒地受傷，這位巴西小將接受治理後繼續作賽。40分鐘先開紀錄的竟是愛華頓，古爾的入球，似乎直接摧毀阿仙奴美夢，不過阿仙奴鬥志旺盛，僅3分鐘後富安健洋殺入禁區接應奧迪加特底線回傳勁射破網，追成1：1。

此時另一邊廂，再傳來曼城失波——古度斯一記精彩倒掛入球，為韋斯咸追成1：2。阿仙奴的冠軍夢突然間又未完全幻滅。

下半場初段，曼城繼續圍攻韋斯咸後場。鎚仔幫無甚可爭，不過眾將在莫耶斯最後一仗保持鬥志，沒有放軟手腳。再次入球一方，是曼城，韋斯咸盡力死守，曼城圍着鎚仔幫禁區傳球找空位，看似打不開缺口，58分鐘「關鍵先生」洛迪在禁區外一記割草式地波收死視線可能受阻的韋斯咸門將艾路拿，比賽改寫成3：1，曼城再次重拾兩球優勢。

韋斯咸在比賽尾段一度將皮球送入網窩，一次角球機會，蘇斯錫克門前撞入，慢鏡清楚可見過程中皮球先省中他的手部，入球被VAR推翻。另一邊廂，阿仙奴戰至89分鐘終由夏維斯射成2：1。

曼城終維持3：1勝果至完場，就算阿仙奴2：1擊敗愛華頓，曼城仍以91分封王，阿仙奴以89分得亞軍。曼城在哥迪奧拿領軍之下，拿下近7年第6個英超冠軍，亦順利成為英超歷來首次四連霸球隊。

曼城阿仙奴之間，誰會是今季英超冠軍？（Getty Images）

曼城及阿仙奴的分數形勢。（英超官網截圖）

煞科日前形勢：

曼城（主場vs韋斯咸）：37戰88分排榜首，領先次席的阿仙奴兩分，只要煞科日擊敗韋斯咸便贏得英超冠軍；若曼城失分但同時阿仙奴未能贏波，曼城亦能夠鎖定冠軍捧盃。

阿仙奴（主場vs愛華頓）：37戰86分排第二位，落後榜首曼城兩分。如果阿仙奴要爭冠，必須符合兩個條件：一，阿仙奴必須擊敗愛華頓全取3分；二，曼城不能擊敗韋斯咸。

了解更多：英超爭標形勢 曼城力壓阿仙奴佔主動 榜首雙雄煞科日可能性一覽

近況大勇的車路士，能否威脅到熱刺的第五位？（Getty Images）

【歐霸資格組】熱刺、車路士、紐卡素、曼聯

歐聯資格大局已定，4個席位屬於曼城、阿仙奴、利物浦及阿士東維拉。暫時歐霸及歐協聯席位還未有定局。

即時賽果：



錫菲聯 0：3 熱刺

車路士 2：1 般尼茅夫

賓福特 1：3 紐卡素

白禮頓 0：0 曼聯



力爭歐戰的球隊，熱刺、車路士和紐卡素均先開紀錄及半場領先，聯賽榜排名未變，繼續排第五、六、七位，要寄望對手失分才有機會力爭上游的曼聯，與白禮頓半場互無紀錄。

熱刺、車路士、紐卡素及曼聯的分數形勢。（英超官網截圖）

熱刺（作客vs錫菲聯）：37戰得63分現排第五名，得失球為+10，只要在煞科日對錫菲聯保持不敗，便可鎖定第五名，獲得歐霸資格。熱刺領先第六位的車路士3分，但得失球不如對方，若果熱刺煞科日不敵包尾的錫菲聯同時車路士贏波，熱刺就會失去第五名。

車路士（主場vs般尼茅夫）：37戰得60分排第六名，得失球為+13，只要煞科日對般尼茅夫保持不敗，便可入前六名。若果車路士贏了般尼茅夫同時熱刺不敵錫菲聯，他們更可以升上第五名，獲得歐霸資格。車路士目前領先第七位的紐卡素3分但得失球不如對方，若果車路士不敵般尼茅夫同時紐卡素贏波，他們將失去第六名，被紐卡素取代。

曼聯應該將歐洲賽希望放在足總盃決賽。（Getty Images）

紐卡素（作客vs賓福特）：37戰得57分排第七名，得失球為+21，落後第六位的車路士3分，但「喜鵲」得失球遠好過車路士。若果紐卡素想升上第六位，煞科日必須擊敗賓福特並寄望車路士輸波。紐卡素目前與曼聯同得57分，以非常大的較佳得失球差距力壓曼聯，所以在正常情況下，只要紐卡素擊敗賓福特，便可至少穩住聯賽第七名。

曼聯（作客vs白禮頓）：37戰得57分排第八名，得失球為頗差的-3。曼聯仍有數字上打入前六名的可能，但要滿足幾個條件，首先要第六名的車路士輸波，之後要第七名的紐卡素不勝，最後要曼聯極誇張比數大勝白禮頓（或車路士以極誇張比數落敗），令曼聯可以在分數上追平車路士並以得失球壓倒對方。目前車路士（+13）在得失球領先曼聯（-3）16球。由於曼聯得失球亦遠差過同分的紐卡素，如果曼聯想上升一位至第七名，則要寄望紐卡素失分。換句話說，曼聯想靠聯賽排名前六踢歐霸的可能微乎其微，不如博足總盃決賽更實際。

【護級組】諾定咸森林、盧頓

森林及盧頓的分數形勢。（英超官網截圖）

尾二的般尼及包尾的錫菲聯已經肯定降班。盧頓只有數字上的可能護到級，所以森林基本也說得上為護級成功。

諾定咸森林（作客vs般尼）：37戰29分排第17位，得失球為-19，只要煞科日對篤定降班的般尼不敗，便肯定護級成功。就算輸波，由於森林在得失球的優勢極大，除非盧頓以極誇張比數大勝（或森林以極誇張比數大敗），否則森林都可以保住尾四留級。

盧頓（主場vs富咸）：37戰26分排第18位，得失為-31，落後森林3分，只有數字上的可能護級成功。他們要贏富咸，並寄望森林輸波，才能追至與森林同分鬥得失球，目前盧頓（-31）在得失球落後森林（-19）12球，若果森林輸0：2，盧頓都要大勝富咸10：0才能護級。