英超｜熱刺普帥形容上場為生涯最差經歷　態度軟化自稱罪魁禍首

早前對曼城一役，由於熱刺球迷不希望死敵阿仙奴捧盃，因而希望球隊在該場落敗，又有球迷在曼城入球後慶祝，引來主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）極為不滿，賽後怒轟球會從內到外都基礎薄弱。

不過周五（17日）的賽前記者會，他似乎態度軟化，儘管將該場比賽形容為「執教生涯最差經歷」，但表示若再來一次，會作出不同回應。



普斯迪高古早前與熱刺球迷掀罵戰。（路透社）

今季英超進入最後階段，榜首之爭只剩下曼城與阿仙奴。上輪熱刺面對曼城時，「熱迷」便遇上道德難題：若這場擊敗或逼和曼城，讓對手失分，便變相是「助攻」北倫敦死敵阿仙奴封王，因此不少球迷都直言，希望球隊在該場落敗。

賽前有相關輿論之餘，更有球迷在曼城入球後慶祝。普斯迪高古賽後暗示球會內外爭勝心不足，引起不少波瀾，煞科戰作客錫菲聯前夕，這名教頭再度談及此事。

「我希望不會再遇到同樣情況，若會的話，也會用不同方式去處理。」普斯迪高古在賽前記者會上表示。「那或許是我作為足球教練，在一場比賽裏遇過最差的經歷。」他續稱，一想到有人質疑他及共事者的誠信，便冒出一身冷汗：「我喜歡這項運動，我是一個非常有原則的人。」

上場有影片拍到，普斯迪高古在場邊與球迷激烈口角，他解釋當時事發經過：「他對我們只失了一球不太滿意，因此我便轉身與他理論，然後他用一些不該用的話語來辱罵我。不過我非常歡迎他下次回來，坐下跟我表達他的意見。」普斯迪高古補充，若該名球迷再次辱罵他，亦會遭到同樣對待。

普斯迪高古稱這是他執教生涯最糟糕經歷。（Getty Images）

這名58歲的主帥承認誤解球迷，他曾以為這些支持者不會希望球隊落敗：「當天我坐在這裏並嘲笑過這一看法，因為當時我真的不相信事情會是這樣。」他表示即使這是人們的真正感受，他也無法有同感，「我認為沒有什麼比上場時不全力爭勝更糟糕」。

「若你想說今次事情的罪魁禍首，那便是我，因為我沒有認真看待（球會與阿仙奴的敵對關係），我沒有真正了解到發生什麼。」普斯迪高古再將態度軟化。「若重來一次，我會用不同方式處理，那天面對傳媒時，我會說不同的話。」

雖然如此，普斯迪高古仍堅持爭勝心態，他認為球迷過於在意對手：「如果我們執着於此，便永不可能抓住機會。你無法控制其他球會，若你想阻止他們奪得錦標，那便自己去贏回來，這便是答案。這不代表你不希望他們落敗。」