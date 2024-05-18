足球｜史諾確認下季執教利物浦　飛燕諾特製影片送別冠軍教頭

高普（Jürgen Klopp）完季後離開利物浦，「紅軍」新帥誰屬之事曾有過不少傳聞，最終基本落實為飛燕諾教練史諾（Arne Slot），但仍未正式官宣。

周五（17日）晚上，飛燕諾為他發布一條告別影片，史諾亦在記者會上，自行宣布下季將執教利物浦。



周日面對精英隊的荷甲煞科戰，將是史諾執教飛燕諾的最後一場比賽。球會亦在周五晚貼出告別影片，送別這名荷蘭主帥。

賽前記者會上，他宣布下季去向：「現在我能確認，我下季將成為利物浦教練。到目前為止，我還未考慮最後一輪的戰術，不過會在現在開始。這一周開始時，他還會想訓練等事情，但現在那種（離別的）感覺更為強烈。」

史諾續解釋，他今次記者會遲到了些，是因為想花點時間，好好地跟不少人道別，而不僅是握手了事：「我明白出色戰績能夠幫助球隊，但知道人們認為我離隊是一種遺憾時，這種感覺非常好。」

史諾在記者會上宣布，確認下季執教利物浦。（Getty Images／資料圖片）

目前利物浦仍未宣布史諾接任消息，英國《衛報》指雙方已達成協議三個星期。

45歲的史諾於2021年執教飛燕諾，於上季率隊奪荷甲冠軍，以及在今季荷蘭盃封王，他個人亦在2021/22、2022/23連奪兩季荷甲最佳教練。

士砵亭主帥阿莫林（Ruben Amorim）此前為接任大熱人選，不過《天空體育》指他偏好使用三後衛的比賽方式，不符合利物浦長期目標及理念；史諾則較常使用4-2-3-1及4-3-3，風格上似乎更適合「紅軍」。