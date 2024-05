高普誓不再教英超球隊　哥帥留任　迪沙比去哪兒？坦赫格依然樂觀

英超煞科前夕,已陸續有球隊傳來下季人事變動,利物浦由荷蘭人史諾接棒,高普臨別前再次強調絕不會執教另一支英超球隊;英超沒有高普,哥迪奧拿未因此思變,來季會繼續帶領曼城。今晚爭標終極戰,曼城主場迎戰最後一次帶領韋斯咸的莫耶斯。

成為各大豪門獵物的白禮頓主帥迪沙比,突然傳來季尾離隊消息,曾跟他接洽的拜仁慕尼黑堅決否認找意大利人掌帥,令人好奇迪沙比的下一站是哪兒?

新聞最多的曼聯,來季失落歐聯資格,領隊坦赫格繼續樂觀,「對任何球員而言曼聯仍是間很有吸引力的球會。」



高普在利物浦的最後一課訓練留影。(Getty Images)

英超來季領隊變動



利物浦:高普 ——> 史諾

韋斯咸:莫耶斯——>盧柏迪古

白禮頓:迪沙比——>?



可能易帥球會:

車路士:普捷天奴——>?

曼聯:坦赫格——>?



高普以「我筋疲力盡」( I am running out of energy)為由,離開執教近

9年的利物浦,對於下一份工作,他沒有多談,僅稱:「肯定會放一個長假」。

56歲的他未言退休,「我會否再工作?一定會,我了解自己根本坐不定,或許會找其他事做。但至少一年以上不會管理球會或國家隊,那是無可能的,我不能夠也不想做。」

高普大讚史諾是個好領隊。(Getty Images)

他強調,「我在英格蘭的日子肯定已經終結,因為我不會再在這裏執教另一支球隊。如果我再教波,必定不會在這附近。」高普之前已曾說過,不會執教利物浦以外其他英格蘭球會。

對於下一任領隊史諾(Arne Slot),高普讚揚「一個非常好的領隊加入,球會得到可靠的人管理」,並指出,「人們為未來感到擔憂,但我不會。我真的想球會做得好。我不會去想:『我的天,那會變成怎樣?』不,不會……一切會安好的。」

哥迪奧拿確認來季繼續教曼城。(Getty Images)

高普與哥迪奧拿之間的長年對決,成為英超近年最美的一道風景,不少人擔心高普一走,哥迪奧拿也可能離開曼城。哥帥最新確認來季會繼續執教,「是的,我仍有合約在身,我想留在這裏。是的,我的計劃是下季在這裏執教。」

曼城今晚很大機會英超再次封王,成就歷來首支英超四連霸球隊,不過藍月亮因115次違反英超財務條款正被起訴,後果難料,未來不確定之際獲哥帥派下一顆定心丸,對球隊上下絕對是個好消息。

坦赫格堅稱沒有歐聯的曼聯仍很吸引。(Getty Images)

理應同屬爭標組的曼聯,今季表現令人失望,目前在英超排第八,肯定失落歐聯資格,甚至有可能與歐戰絕緣,領隊坦赫格一貫樂觀,「我肯定曼聯是一間很有吸引力的球會。 當然,球員會想在最高層次賽事中比賽,但假如你想加入一間像曼聯一樣的球會的計劃之中……對每個球員而言,它都是一間非常有吸引力的球會。」

迪沙比突然離隊,去向引關注。(Getty Images)

曾盛傳為拜仁慕尼黑和利物浦新帥熱門的迪沙比,煞科戰前突傳季尾離隊。利物浦新帥已確定為史諾,拜仁最新意向是留用杜慈,迪沙比此時離開,下一站會是哪兒?坦赫格目前仍在位,曼聯也是其中一支被傳對迪沙比有意思的大球會。

意大利足球記者、「傳會達人」羅曼奴消息指,拜仁即使曾在3至4月份跟迪沙比接觸及洽談,他不會成為拜仁下任領隊,拜仁足球總監Max Eberl確認,新教頭不會是意大利人,羅曼奴指,「迪沙比與拜仁數星期前已決定不會繼續洽談。」

迪沙比在離隊宣言稱,「離開白禮頓我很傷心,同時為職球員在過去歷史性的兩個球季成就,以及每個人和球迷對球會的支持,感到非常自豪。」他表示現在離開球會,讓雙方可以各自以最好的方式繼續工作,惟並未披露下一份工作的半點消息。