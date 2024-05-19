高普誓不再教英超球隊　哥帥留任　迪沙比去哪兒？坦赫格依然樂觀

英超煞科前夕，已陸續有球隊傳來下季人事變動，利物浦由荷蘭人史諾接棒，高普臨別前再次強調絕不會執教另一支英超球隊；英超沒有高普，哥迪奧拿未因此思變，來季會繼續帶領曼城。今晚爭標終極戰，曼城主場迎戰最後一次帶領韋斯咸的莫耶斯。

成為各大豪門獵物的白禮頓主帥迪沙比，突然傳來季尾離隊消息，曾跟他接洽的拜仁慕尼黑堅決否認找意大利人掌帥，令人好奇迪沙比的下一站是哪兒？

新聞最多的曼聯，來季失落歐聯資格，領隊坦赫格繼續樂觀，「對任何球員而言曼聯仍是間很有吸引力的球會。」



高普在利物浦的最後一課訓練留影。（Getty Images）

英超來季領隊變動



利物浦：高普 ——> 史諾

韋斯咸：莫耶斯——>盧柏迪古

白禮頓：迪沙比——>？



可能易帥球會：

車路士：普捷天奴——＞？

曼聯：坦赫格——＞？



高普以「我筋疲力盡」（ I am running out of energy）為由，離開執教近

9年的利物浦，對於下一份工作，他沒有多談，僅稱：「肯定會放一個長假」。

56歲的他未言退休，「我會否再工作？一定會，我了解自己根本坐不定，或許會找其他事做。但至少一年以上不會管理球會或國家隊，那是無可能的，我不能夠也不想做。」

高普大讚史諾是個好領隊。（Getty Images）

他強調，「我在英格蘭的日子肯定已經終結，因為我不會再在這裏執教另一支球隊。如果我再教波，必定不會在這附近。」高普之前已曾說過，不會執教利物浦以外其他英格蘭球會。

對於下一任領隊史諾（Arne Slot），高普讚揚「一個非常好的領隊加入，球會得到可靠的人管理」，並指出，「人們為未來感到擔憂，但我不會。我真的想球會做得好。我不會去想：『我的天，那會變成怎樣?』不，不會……一切會安好的。」

哥迪奧拿確認來季繼續教曼城。（Getty Images）

高普與哥迪奧拿之間的長年對決，成為英超近年最美的一道風景，不少人擔心高普一走，哥迪奧拿也可能離開曼城。哥帥最新確認來季會繼續執教，「是的，我仍有合約在身，我想留在這裏。是的，我的計劃是下季在這裏執教。」

曼城今晚很大機會英超再次封王，成就歷來首支英超四連霸球隊，不過藍月亮因115次違反英超財務條款正被起訴，後果難料，未來不確定之際獲哥帥派下一顆定心丸，對球隊上下絕對是個好消息。

坦赫格堅稱沒有歐聯的曼聯仍很吸引。（Getty Images）

理應同屬爭標組的曼聯，今季表現令人失望，目前在英超排第八，肯定失落歐聯資格，甚至有可能與歐戰絕緣，領隊坦赫格一貫樂觀，「我肯定曼聯是一間很有吸引力的球會。 當然，球員會想在最高層次賽事中比賽，但假如你想加入一間像曼聯一樣的球會的計劃之中……對每個球員而言，它都是一間非常有吸引力的球會。」

迪沙比突然離隊，去向引關注。（Getty Images）

曾盛傳為拜仁慕尼黑和利物浦新帥熱門的迪沙比，煞科戰前突傳季尾離隊。利物浦新帥已確定為史諾，拜仁最新意向是留用杜慈，迪沙比此時離開，下一站會是哪兒？坦赫格目前仍在位，曼聯也是其中一支被傳對迪沙比有意思的大球會。

意大利足球記者、「傳會達人」羅曼奴消息指，拜仁即使曾在3至4月份跟迪沙比接觸及洽談，他不會成為拜仁下任領隊，拜仁足球總監Max Eberl確認，新教頭不會是意大利人，羅曼奴指，「迪沙比與拜仁數星期前已決定不會繼續洽談。」

迪沙比在離隊宣言稱，「離開白禮頓我很傷心，同時為職球員在過去歷史性的兩個球季成就，以及每個人和球迷對球會的支持，感到非常自豪。」他表示現在離開球會，讓雙方可以各自以最好的方式繼續工作，惟並未披露下一份工作的半點消息。