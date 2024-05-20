曼聯創最差排名　場面醜陋失球暴升　傷兵成為擋箭牌｜英超球評

曼聯（Manchester United）經歷了一個失敗的英超球季，不但失落歐聯資格，更創球會史上最差英超排名，衰過莫耶斯領軍的那一季。在坦赫格執教的第二個球季，曼聯踢法沒有進步，場面愈見醜陋，進攻單調無力，防守形同虛設，令人失望。



曼聯今季的成績令人失望。（Getty Images）

無論接下來星期六的足總盃決賽是勝是敗，也不能改寫曼聯經歷了一個失敗的英超球季。曼聯在煞科日憑達洛治及凱倫各建一功，作客以2：0擊敗白禮頓，以英超第八名完成球季，創下球會史上最差排名，比13/14球季莫耶斯的第七名還要差。

曼聯今季剛好得60分，雖然未至於創球會史上最低英超積分，但比起21/22球季蘇斯克查中途下台、蘭歷克暫代帥位「擺爛」的58分僅多兩分。

曼聯最後一輪以2：0贏了白禮頓，以聯賽第八名完成。（Getty Images）

上季坦赫格接掌曼聯，逐走C朗拿度，建立威信，以75分得英超季軍，獲得歐聯資格。球迷不會貪心，不求今季爭冠，只望見到蒸蒸日上及進步的趨勢，看到希望，就算再不濟，保持上季相若水準亦可接受。然而，60分排第八，不但離保持水準有大段距離，還稱得上為嚴重退步。

今季是坦赫格執教曼聯的第二個球季。（Getty Images）

上季曼聯38場聯賽攻入58球，失43球，今季竟然一下子變成入57球，失58球，得失球變成負數。攻力大致持平，但失球暴升，令人觸目驚心，防守能力大幅倒退，創球會在英超的最多失球紀錄。這是曼聯34年來首次以負數得失球完成球季。

今季曼聯防線大致保留上季結構，最大變動是重金禮聘國際米蘭門將奧拿拿加盟把關，送走多年功臣迪基亞。儘管奧拿拿季初確有失神的時候，但曼聯防守一落千丈的責任真的不能全賴到他身上。上季迪基亞作出101次撲救，而奧拿拿今季撲救竟達149次，位列英超之冠，更勝一眾護級球隊的門將。若非奧拿拿神勇，曼聯的失球數字恐怕更恐怖。

奧拿拿今季撲救數字在英超名列前茅。（Getty Images）

曼聯今季的戰術問題，各大球評人在季中已多番提出。坦赫格明言主張攻防快速轉換，前場逼搶，搶到控球後，馬上在對方危險區域進攻。可是，曼聯實際踢出來斷成兩截，前有前逼，後有後退，中場空空如也。前有前逼，對手很容易就突破包圍圈；中場空蕩，對手如入無人之境推進；後有後退，防線難以保護禁區頂位置。

結果，曼聯的被射門次數高居不下，場均被射17.6次（煞科戰對白禮頓也被射了17次），與降班的盧頓及錫菲聯並駕齊驅，球季期間一度力壓錫菲聯上過被射門榜榜首，如今排第二名。比賽形勢擺在眼前，數據更加不會騙人，但坦赫格一季以來視而不見，或者見而不改，堅持同一套踢法。面對弱隊，變成像籃球比賽般的回合制對攻互爆；面對強隊，更加一籌莫展，一勝難求，連捍衛主場亦無比困難。曼聯今季在主場9次落敗，平單季最差紀錄。

曼聯今季簽入年輕前鋒凱倫。（Getty Images）

上季英超，曼聯跟強隊踢得有來有往，雖然作客被曼城及利物浦恥辱地大炒過，但主場都能贏到宿敵，面對阿仙奴也是一勝一負，而對熱刺及車路士皆保持不敗。在今季，曼聯被曼城及阿仙奴雙殺，對利物浦已經好一點，兩循環都和到波，而對熱刺則一和一負，在Big 6大戰中僅贏過車路士一次。

今季聯賽成績低迷，反映轉會操作的失敗。美臣蒙特定位不明，季初難以融入球隊，之後變成「玻璃人」，可能成為曼聯英超史上最隱形的7號仔。凱倫始終是一位有待成長的小將，但在安東尼馬迪爾長期受傷下，他成為唯一可用可靠的中鋒，盡力彌補入球效率大倒退的拉舒福特，勉強維持球隊攻力。

曼聯正在不斷重建的惡性循環中，怎樣能夠突破出來？（Getty Images）

防中借將蘇夫恩岩拉伯特提供不到很大的掃蕩能力，甩漏亦多，只是比沒有人用好。最奇怪的是另一位借將利古朗，為何不續借到季尾？杜維爾馬拉西亞及勞基梳爾長期受傷患困擾，退了利古朗，曼聯連左閘也沒有，最惡劣的情況要由域陀連迪路夫客串。最辛苦的是莊尼伊雲斯，以為回來養老，怎料曼聯原來是啃老！

由季初到季尾，坦赫格最大的藉口或擋箭牌就是傷兵，他說過執教生涯未見過如此嚴重的傷兵潮，防線排陣被逼場場轉，相信班主會諒解。誠然，曼聯的傷兵數字長期在雙位數，25名一隊球員今季曾因傷避戰，總缺陣日數超過1200日，連「鐵人」般奴費南迪斯也傷過。

在格拉沙主政的年代，獲得歐聯資格是曼聯領隊的最低要求，只要失歐聯席位，什麼人都要走，莫耶斯及雲高爾都因此下台。如果按以前的標準，無論足總盃捧盃與否，坦赫格也要問責離開。不過，如今話事的變成拉傑夫，他會不會修改這條及格線，接受傷兵太嚴重的理由，給予坦赫格多一年的機會？抑或曼聯的底線早已悄悄後退？