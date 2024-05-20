哥迪奧拿戰術變變變引領潮流　曼城霸業豈只靠銅臭之力｜英超球評

「藍月亮」史無前例的達成英超四連霸，但坊間對主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）的質疑並沒止息，例如認為他的成功是因為有錢買好球員，或者指他從沒教過小球會等。然而，這只是偽命題，正如你如果在跨國公司身居要職，有沒有必要到小公司去證明自己的能力？另一個重點是，哥帥的戰術如斯複雜，麾下沒有足夠的球商與技術，根本無法執行。



哥迪奧拿這支曼城肯定會被列入英超史冊。（Getty Images）

哥迪奧拿師承告魯夫，戰術核心理念出自「全能足球」（Total Football）。過往聽得最多的解釋，全能足球就是十上十落，這不完全正確，或許應該說，這戰術強調陣式、球員位置的流動性，以達致攻守一體，從前門將專職撲波、後衛是防守、前鋒就負責入波，但戰術發展至今，前鋒其實是第一道防線，門將可以是進攻的起點。哥帥在這個基礎下推陳出新，而且變化多端，譬如後防人員近一兩季的配置，最為明顯。

閘位內切（Inverted Fullback）的戰術，是哥迪奧拿率先創立的，他執教拜仁慕尼黑的時代，在球隊進攻時，讓可踢兩邊閘的拿姆（Philipp Lahm）內切至防中位置，以增加中場人數，方便控制，當喪失控球後有利盡快搶回控球權，或阻止對方打反擊。哥帥的「徒弟」阿迪達在阿仙奴沿用這一招，甚至連「宿敵」高普亦讓攻強守弱的阿歷山大阿諾特成為內切右閘，以揚長避短。

日後討論英超史上的最佳球隊，肯定會提起哥迪奧拿的曼城。（Getty Images）

哥迪奧拿之前便用過後來轉投阿仙奴的辛真高，由左閘內切，也做過反向實驗，讓貝拿度施華出任防中，但防守時移到左閘。這種要求球員不斷轉移位置的戰術要求，腦筋轉慢點也難以執行，右後衛基爾獲加（Kyle Walker）便曾被哥帥批評無法理解他的戰術思維。

不過，哥帥沒有硬要求獲加變成內切右閘，反而又轉了方法，他先試驗將史東斯（John Stones）放在右閘，進攻時讓他內切，後來發展至史東斯如常出任中堅，但進攻時卻移到中場，有點像復古的自由中衛或自由人（Libero），但從前像碧根鮑華（Franz Beckenbauer）或森馬（Matthias Sammer）的自由中衛，是憑個人的預判能力決定上前的時機，但在哥帥的系統下，當球隊控球時，史東斯就壓上前，有時在禁區頂駁腳，甚至殺入禁區助攻；曼城上季榮封「三冠王」，正是出於哥帥這一戰術達致近季以來最佳的攻守平衡。

史東斯常常受傷怎麼辦？哥迪奧拿總想到有趣的辦法解決。（Getty Images）

今季史東斯受傷患困擾，哥帥一度以文路爾艾簡治（Manuel Akanji）代替他，但這名瑞士守將的球商明顯有所不及，中堅防中變換的效果不及從前，因此，哥帥又思變。有趣的是，哥帥的方法是回歸基本，他在下半季重用逐漸融入的高華錫（Mateo Kovacic）。這名克羅地亞中場今季從車路士來投，代替離隊的根度簡；兩人都屬頂尖中場，但作用完全不同，根度簡長於入楔埋門，高華錫卻不擅入球，儘管效力過國際米蘭、皇家馬德里、車路士等豪門，但連今季在內，在主流大聯賽上陣逾200場，但入球只得11個；難怪他在季初未獲重用。

然而，哥帥慢慢找到高華錫的使用說明書，發現他擅長控制節奏、護球能力極強，防守也不錯，因此讓他與洛迪出任雙防中，然後中堅不用推上中場了，反而解放兩閘向前助攻。這裏必須說明一下，當進攻時，曼城會有5人在最前線，夏蘭特必然在正中伺機攻門，但兩邊的所謂翼鋒（左右中場）卻不一定在邊路，例如上場對熱刺時，奇雲迪布尼任進攻中場，菲爾科頓與貝拿度施華名義上分列左右，但實際是科頓經常在中路協助組織及突入禁區，施華比較多站在邊線，但偶爾也會移入中路，這樣的配置，兩邊閘位基爾獲加及加華度爾便有更多空間上前助攻；當下半場中段謝利美杜古（Jeremy Doku）入替時，他卻擅於在左路邊陲進襲，這時左閘加華度爾於左翼鋒與中鋒之間的「肋位」便有空間進攻，這種套路在近兩個月效果明顯，加華度爾近9場便入了5球。

加華度爾近期入球大爆發。（Getty Images）

除了防中洛迪之外，哥迪奧拿已調節到即使欠了哪名主將，也能踢出相近的水準，例如上半季迪布尼受傷，哥帥重用祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）代替；防線上更明顯，只以聯賽計算，除了隊長基爾獲加正選上陣剛好30場，其餘魯賓戴亞斯、尼敦阿基、艾簡治、加華度爾都是廿多場，史東斯因傷關係則只有12次正選，甚至小將歷高利維斯（Rico Lewis）也有8次正選機會。哥帥會因應對手、球員狀態去輪換後防球員，這跟阿仙奴中堅威廉沙列巴打足38場，或是利物浦隊長雲迪積克是鐵打主力（披甲36場），分別明顯。不過，正是這種變化莫測的輪換，既令對手難以防範，亦可以讓麾下球員保持身心健康，也是曼城每逢季尾眾將仍能保持佳態的秘訣。

球迷們有種說法是這樣的：英超就是競爭很激烈，然後曼城奪冠的聯賽。曼城財力固然確實雄厚，但花大錢的還有車路士、曼聯、阿仙奴與熱刺，「藍月亮」近季的成功還要靠哥帥的領軍能力，上述只是淺談其後防配置，已足見其匠心獨運，這名西班牙名帥還有更多的細心安排，才能築起曼城近年的霸業。