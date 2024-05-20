曼城英超四連冠｜哥迪奧拿創歷史預告離隊：完成了不可能的任務

哥迪奧拿（Pep Guardiola）任內的曼城，是英超史上首支四連霸的球隊﹑7年內6度捧走聯賽冠軍﹑贏得歐聯﹑足總盃﹑聯賽盃等各大殊榮，奠定「藍月亮」近年在英超的地位。

哥迪奧拿與曼城的合約在2025年夏天屆滿，如今球隊再添一項成就，哥帥坦言距離告別曼徹斯特的日子不遠了。



曼城7年內6度高舉英超冠軍。（Getty Images）

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曼城與阿仙奴在今季英超鬥到煞科戰，菲爾科頓上半場18分鐘梅開二度，加上洛迪下半場的入球，奠定3：1的勝局，「藍月亮」成為英超史上首支四連霸的球隊。哥迪奧拿麾下的曼城，連夢寐以求的歐聯冠軍都在上年贏得，近年橫掃各項各大重要錦標。

哥迪奧拿執教曼城任內冠軍



英超：6次（2017/18﹑2018/19﹑2020/21﹑2021/22﹑2022/23﹑2023/24）

歐聯：1次（2022/23）

足總盃：2次（2018/19﹑2022/23）

聯賽盃：4次（2017/18﹑2018/19﹑2019/20﹑2020/21）

世界冠軍球會盃：1次（2023）

歐洲超級盃：1次（2023）



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哥迪奧拿在去年贏得歐聯冠軍後，在曼城已經無欲無求，「在伊斯坦堡（的歐聯決賽）後，一切都完了。」因為與曼城仍有合約在身，哥帥繼續留任，幸好找到留下來的意義，「我經歷了不少疲累的時刻，幸好有贏波等幸福的時刻支撐着我。我開始想，『沒有球隊取得（英超）四連冠』。下一步是什麼？連尼加告訴我沒有球隊連贏兩年英超及足總盃。」

歐聯贏過﹑三冠王贏過﹑如今連英超四連霸都做到了，哥帥奪冠後更預告離隊，「我（在2025年夏天）離開的機會比留下來高。」哥帥強調，來季無論如何都繼續留隊，並將與曼城再洽談，他坦言不知道來季的目標是什麼，因為一切都贏過了。

哥迪奧拿。（Getty Images）

哥迪奧拿任內的6個英超冠軍，除了上季取得89分外，其餘5季全數在90分以上完季，「以這些數字（分數）﹑紀錄﹑入球及四連霸而言，確實沒有人比我們更強。如果我明天上任，然後我說：『我會在7年內贏6次英超』，這是不可能的任務，但我們的而且確完成了。」

無論近年面對利物浦或阿仙奴的挑戰，曼城依然贏多輸少，哥迪奧拿同樣感謝對手，沒有他們都不能成就這支曼城。「我將十分掛念高普，他是我生涯中重要的一部分，他將我推上另一層次，毫無疑問他是利物浦的傳奇之一。即使如今換成阿迪達，我幾可肯定他都可以繼續推動我們。」