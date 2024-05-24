足總盃決賽｜曼聯歐洲賽資格最後希望　周末或擺無鋒陣對抗曼城

曼聯對曼城的英格蘭足總盃決賽將於香港時間周六（5月25日）晚上10時舉行，myTV SUPER 902台直播，此為收費頻道。

面對英超四連冠的霸主曼城，曼聯或祭出無鋒陣，盡出般奴費南迪斯、高比馬恩奴、麥湯米尼及卡斯米路，加強中場人手，以對抗那條由奇雲迪布尼、洛迪、貝拿度施華、菲爾科頓等組成的世界級中場。



曼聯今季成績令人失望，英超只排第八位。（Getty Images）

曼聯今季英超成績慘淡，僅得第八名，創球會在英超史上的最低排名。足總盃冠軍不但是曼聯的遮羞布，還是爭取歐洲賽資格的最後機會。若果曼聯擊敗曼城捧盃，便可以獲得來屆歐霸盃席位，相反則無緣所有歐洲盃賽，下季只能專心國內賽事。

般奴費南迪斯可以擔任偽9號。（Getty Images）

在最後兩輪聯賽，曼聯主帥坦赫格看來已為今場決賽部署，在前鋒凱倫無傷病下堅持使用無鋒陣，擺出一個近似4-2-2-2的陣式，由隊長般奴費南迪斯突前，擔任偽9號，一面滿場飛，以積極的跑動覆蓋最多的地方，一面肩負各種進攻組織任務，既要輸送又要入禁區接應，身材高大麥湯米尼提供對抗，可以衝入禁區爭頂，發揮後上埋門能力。年輕的馬恩奴腳法優秀，具一定盤帶能力，與蘇夫恩岩拉伯特一起踢防中。

麥湯米尼高大硬淨，加強曼聯中場的對抗能力。（Getty Images）

在那兩場使用無鋒陣的聯賽，曼聯的控球及射門皆不如對手，但輸形勢而贏波，錄得兩連勝，先以3：2挫紐卡素，再以2：0贏白禮頓，看來這套戰術效果不錯。對紐卡素一戰，曼聯有44.5%控球，射門為17：21處下風，而對白禮頓一戰，曼聯的控球率為45.2%，射門為11：17不如對方。形勢上，曼聯今場的控球及射門相信極可能也在曼城之下。

以前執教阿積士時，坦赫格曾常用偽9號的排陣，安排杜辛泰迪治打這個位置，相信他都幾有心得。

利辛度馬天尼斯已經復出，有望在足總盃決賽打正選。（Getty Images）

曼聯後防的傷兵問題緩和，雖然哈利馬古尼受傷缺陣，但利辛度馬天尼斯在過去兩輪聯賽皆有披甲，上仗更踢了正選，另外篤定離隊的華拉尼對白禮頓亦有後備登場，加上老將莊尼伊雲斯，相信曼聯在足總盃決賽可以派兩個正牌中堅擔正，不用卡斯米路再客串。卡斯米路有望回歸中場，取代岩拉伯特踢防中。左閘勞基梳爾料未能復出，估計雲比沙卡及達洛治會踢兩閘。

中堅傷兵逐步復出，卡斯米路或可回歸中場。（Getty Images）

兩翼方面，小將阿密特迪亞路近兩仗表現獲好評，有機會繼續與阿歷真度加拿祖繼續踢正選。擺無鋒陣的話，丹麥前鋒凱倫將成為後備變招，可以在下半場中後段使用，作奇兵之用；凱倫近兩仗後備入替皆有入波，腳風幾順。曼聯後備席的進攻球員還有拉舒福特、安東尼及基斯甸艾歷臣。

被問到會用般奴打偽9號還是派凱倫打正中鋒，坦赫格表示：「這個不是兩難的困境，這是一個幸福的煩惱。」

「我認為兩套陣式皆能成功，我們可以像作客伊蒂哈德那樣安排（般奴打偽9號），我們可以在對手身後製造威脅。如果用凱倫，以他目前的狀態，這是我們絕對會考慮的。」

「讓我們想一想吧！不要只說我們只需要11個球員，在一場艱辛的決賽中，你還需要後備球員。」

凱倫今季聯賽攻入10球，加上盃賽已入16球。（Getty Images）

曼聯今季對強隊表現頗差，在英超遭阿仙奴及曼城雙殺，其中主場對曼城輸0：3，而作客亦負1：3。數曼聯今季對強隊代表作，相信是足總盃八強對利物浦，兩隊戰至加時，曼聯以4：3險勝。然而，曼聯在四強差點失威，對英冠的高雲地利領先3球下被追平，靠互射十二碼晉級決賽。

曼聯是足總盃12屆冠軍得主，最近一次奪標是15/16球季，由雲高爾捧盃。坦赫格上季領曼聯打入足總盃決賽，但以1：2不敵曼城得亞軍，到今季曼市雙雄再聚頭。

去年足總盃決賽，曼城擊敗曼聯捧盃。（Getty Images）

曼城在足總盃的晉級過程就十分穩定，第四圈贏熱刺，到準決賽挫車路士，皆以1：0取勝。除了第五圈跟盧頓踢了一場6：2的大手交易，其餘4場皆保持不失球。曼城歷史上7次贏得足總盃冠軍，其中兩次由哥迪奧拿領軍奪得，包括去年的三冠王。