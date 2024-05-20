10組數字看今季英超　曼城超強走勢締四連冠　錫菲聯失球破紀錄

380場的賽事後，今季英超曲終人散，若以10組數字看今季英超，從不同數據中可以總結各支球隊的表現。



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曼聯今季英超攻入57球，比上季僅少一球，但失球數字卻「大有進步」，一共失守58次，全季得失球差為-1，是英超史上首次在得失球差錄得負數。曼聯防線今季傷兵滿營，中堅逐個傷，季尾連卡斯米路都要串演中堅，但場均被射門多達17.6次，奧拿拿全季更錄得149次撲救，位列英超之冠，這些數字反映曼聯後防除了傷兵以外，一些基本核心問題仍未解決。

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曼聯在英超首度在得失球差錄得負數。（Getty Images）

4

曼城主場3：1擊敗韋斯咸，鎖定今季聯賽冠軍，是英超史上首支四連冠球隊，就算是當年由費格遜帶領的曼聯，最多也只是連贏三年。「藍月亮」7年內6度捧走英超，近年贏得歐聯﹑足總盃等各大錦標，奠定在英超及歐洲球壇的地位。

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曼城是英超首支四連霸的球隊。（Getty Images）

8

即使曼聯在煞科戰作客2：0淨勝白禮頓，紐卡素未有失分，兩軍同得60分，曼聯在負數的得失球差下，只能以第8位完成英超，亦是在英超史上最差的聯賽排名。倘若足總盃決賽不敵曼城的話，即失落來季的歐洲賽資格。

第8位，是曼聯英超最差的排名，若然足總盃決賽落敗，來季即失落歐洲賽。（Getty Images）

23

曼城每季爭冠的後勁凌厲，一旦「爭標模式」啟動後，彷彿任何球隊都無法抵擋。曼城自去年12月不敵維拉後，踏入2024年後不嘗一敗，錄得19勝4和的超強走勢，結果再一次後上奪冠。

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28

阿仙奴連續兩季與冠軍擦身而過，今季更只差2分，但兵工廠的表現有目共睹，今季錄得28場勝仗，比起2003/04不敗封王的賽季更多2場。曼城主帥哥迪奧拿亦指這支年輕的阿仙奴未來將愈來愈強，「迪格蘭賴斯﹑奧迪加特﹑沙卡﹑沙列巴﹑夏維斯等球員十分年青，更有歐聯經驗，阿迪達將帶領他們愈走愈遠。」

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阿仙奴雖失落冠軍，但28場勝仗也創下球隊在英超的紀錄。（路透社）

33

英超今季的神射手及助攻王分別落在夏蘭特（27球）及奧尼屈堅斯（13球）身上，今季轉投車路士彈起的高爾彭馬（Cole Palmer）在兩項統計同樣位列次席，貢獻22球及11個助攻，全季炮製33個入球，冠絕英超，車路士今季超過4成的入球也與他有關。

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高爾彭馬這個入球慶祝今季老是常出現。（路透社）

68

由艾馬利領軍的阿士東維拉，以68分取得下季歐聯的最後一席，相隔41年再戰這項歐洲頂級賽事第4名。雖然維拉在煞科戰慘吞水晶宮0：5，艾馬利指球隊在上周穩奪歐聯資格後，已經提早放假。68分，是維拉在英超史上的第二高分，僅次英超首季（1992/93球季）的74分。

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艾馬利帶領阿士東維拉取得來季歐聯最後一席。（Getty Images）

104

錫菲聯是今季最早宣告護級失敗的球隊，早在煞科戰上演前，錫菲聯已錄得101個失球，超越史雲頓在1993/94球季創下100個失球的紀錄。錫菲聯在英超最後一輪再「刷新」紀錄，再吞熱刺3蛋，結果全季失104球，場均失2.74球，成為單季失球最多的英超球員隊。至於一同做「升降機」的盧頓，今季亦錄得85個失球。

錫菲聯在煞科戰再吞3蛋，全季英超共失104球。（Getty Images）

491

利物浦在晏菲路主場對狼隊的英超，是高普第491場﹑亦是最後一場領軍，結果紅軍兩球擊敗對手，以一場勝仗歡送這名德國教頭。在利物浦執教近9年，高普的勝率高達60.9%（491場299勝），是眾多執教超過50場的紅軍領隊中，勝率最高的一人。高普在任內奪得英超冠軍，打破30年的魔咒，同樣是首名囊括歐聯﹑英超﹑足總盃及聯賽盃錦標的利物浦主帥。

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1246

利物浦的昆沙建功，是今季英超第1223個入球，打破英超首季（1992/93球季）1222球的紀錄，而當年更有22支隊伍角逐。2023/24球成為史上入球最多的一季，最終一共錄得1246球。