英超｜奧拿拿穿上曼聯球衣受盡批評　稱受馬古尼經歷啟發走出困境

曼聯今季可謂踢出隊史英超最差表現，積分史上最少、得失球負數亦為史上首次。

門將奧拿拿日前接受訪問時，談及今季心路歷程。他承認球隊表現不如理想，樂意接受批評，更透露隊友哈利馬古尼面對逆境時的舉動，令他渡過難關。



「紅魔鬼」今季在英超最終排第8名，雖煞科日以2：0擊敗白禮頓，但全季得失球仍為-1，是隊史上首次在英超錄得負數的得失球差。

奧拿拿季初表現飄忽，因而經常成為批評對象。（Getty Images）

負責把守大門的奧拿拿（Andre Onana），自然飽受抨擊，他季初因表現不濟經常遭受批評，雖季尾演出逐步回穩，但仍難洗脫初到埗時屢屢犯錯的印象。

周一（20日）接受由名宿加利尼維利主持的《The Overlap》訪問時，奧拿拿談及過去這大半年來，他如何面對來自外界的批評：「我對此不太關心，我來這裏便是為了球隊擋子彈（意指受批評），因為這支球隊仍在重建中——此刻我們並非最佳球隊。」

這名喀麥隆門將表示，希望球隊表現不佳時，外界不要將矛頭指向年輕球員：「我就在這裏（承受批評），般奴費南迪斯、卡斯米路和哈利馬古尼都在此，我們已經習慣批評。」他又不滿球會名宿經常出言指責，「我們嘗試跟隨你們的腳步，我們都坐在同一條船，老實說我不介意，但或許會影響到其他球員」。

奧拿拿表示，他加盟便是為了球隊「擋子彈」。（Getty Images）

奧拿拿可說是這個球季的焦點人物之一，季初他常有低級失誤，或是未能好好把守大門，因此成為網民及媒體笑柄，甚至一度成為「差勁門將」的代名詞。他在訪問中表示，另一名備受批評的隊友哈利馬古尼，是啟發他的重要人物。

馬古尼加盟曼聯後，同樣常犯錯或是不幸成為失波罪人，來自全球球迷和媒體的批評、謾罵及恥笑無日無之，香港網民也幫他改花名「麥麥送」。不過馬古尼一直默默忍受，即使被曼聯褫奪隊長一職亦未有氣餒，今季更踢出精彩表現，重拾領隊坦赫格信任。

「馬古尼面對的、經歷的事情都很可怕。他是個強大的男人，現在已強勢回歸，亦是我們陣中最出色的球員之一。能看到像他這樣跨過困境的例子，我十分高興。」奧拿拿表示。「這間球會的人幫了我很多——我加盟的首六個月很難過，但同時我也學到很多。他們的幫助，令我至今都能保持笑容。」

馬古尼在逆境中的堅強，啟發了奧拿拿。（Getty Images）

「曾覺得自己是世上最佳」

去年夏天加盟曼聯之前，奧拿拿助國際米蘭踢入歐聯決賽，雖最終不敵曼城，但他亦獲選該屆歐聯最佳門將。他表示踢過歐聯及歐霸決賽後，曾覺得自己是世上最佳：「生命給予你機會再去學習，並向你說『你永遠都有力不從心的時候』。特別是足球這項運動很講求氣勢，你可以今季表現很好，但下季很差，然後再下一季又很好。特別是作為門將，你必須接受這件事。」

奧拿拿提到，曼聯過去曾有很多偉大門將，包括迪基亞、雲達沙及舒米高等，又稱讚節目主持加利尼維利等名宿為曼聯留下過輝煌戰績：「當我穿上曼聯球衣時，感覺很沉重。不過對我來說，這會有額外動力。」

奧拿拿稱曾覺得自己是世上最佳。（Getty Images）

奧拿拿上半季的表現，無疑應受批評，但下半季用脫胎換骨來形容也不為過。當然，他無法控制外界的判斷及眼光，但相信現時已學會如何拋開壓力枷鎖，專注做好自己。