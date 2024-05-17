蒙古曼聯迷為夢想萬里長征　近一年單車之旅抵奧脫福朝聖

歷史悠久的奧脫福被稱為「夢劇院」，球員以外，做球迷都可以在曼聯主場實視夢想。

一名來自蒙古的球迷，去年5月從家中出發，以踩單車的方式向奧脫福出發，經過11個多月，途中經過十多個國家﹑近14000公里的旅程後，終於親身踏進夢劇院，他更獲得曼聯的特別安排，偶像朗尼驚喜現身，這名蒙古「曼迷」哭成淚人。



奧脫福球場是不少曼聯球迷的聖地。（Getty Images）

今時今日要到英國「朝聖」觀看英超並非難事，上網買機票﹑買波飛即可，但來自蒙古的曼聯球迷Ochirvaani Batbold（暱稱：Ochiroo）卻不甘平凡。上年5月，他以單車代步，從蒙古出發，向着愛隊的主場奧脫福球場進發，上演一場追夢之旅。

「我自小深愛足球，也是曼聯的球迷，我的夢想是成為曼聯的一員，可惜未能達到。我從費格遜執教的曼聯身上，學到永不放棄的精神，所以我希望不同的方法前往，並啟發身邊的其他人。」

Ochiroo花了兩年時間籌備，原本想跑步去英國，但發現並不可行，結果改為踩單車。Ochiroo的親友在出發前一個星期才得知他的瘋狂計劃，「我不想受其他人影響，他們一定向我潑冷水，他們覺得是不可能，但我想為自己帶來一趟畢生難忘的旅程。」

Ochrioo以單車代步，由蒙古出發前往英國。（影片截圖）

26歲的Ochiroo由蒙古起步，經過中國﹑哈薩克﹑烏茲別克﹑阿塞拜疆﹑伊朗﹑土耳其﹑希臘﹑北馬其頓﹑科索沃﹑黑山﹑克羅地亞﹑匈牙利﹑奧地利﹑德國﹑瑞士﹑法國，每天早上7點起身，日踩8至10小時﹑約100公里，每3日休息一天的節奏，一步一步前往夢劇院。Ochiroo經歷近一年的單車之旅，由亞洲踩到英倫三島，終於來到追夢之旅的終站——英格蘭。

Ochiroo看過一個又一個美麗的風景；遇到不少志同道合的曼聯球迷，使這趟朝聖之旅更有色彩。不過，這名蒙古「曼迷」非一切都如此順利，他曾經三度申請簽證入境英國，可惜同樣不果，原定12月或1月抵達英國的計劃需要延遲，幸好其後在蒙古政府的協助下，終於取得簽證。

完成14000公里的路程後，Ochiroo的朝聖之旅正式開始，首站不是「夢劇院」，而是溫布萊球場，觀賞曼聯對高雲地利的足總盃四強戰，結果「紅魔鬼」在驚險下晉級。

「我好大壓力，因為我想我第一場親身觀看的曼聯賽事是一場勝仗，當球隊在末段失守時，我心想：『完了。』幸好是越位，最終以12碼取勝。這場賽事充滿高低起跌，我完全體驗到足球帶來的情緒。」

蒙古曼聯迷抵達英國後，首場在溫布萊觀賞足總盃4強。（X截圖）

Ochiroo的夢想是成為曼聯球員，他確實有付諸實行，他曾經效力蒙古頂級聯賽的球會，惟遭到傷患所困，他更患上抑鬱症。Ochiroo希望重新發展足球事業，卻遇人不淑，遭訛稱是足球經理人的騙子騙去金錢。Ochiroo的世界彷彿倒塌了，他失去了動力﹑信念，所以他決定透過今次萬里長征找回自己。他以書信形式記下一切寄給曼聯。

當曼聯收到Ochiroo的來信，球會方面除了為他安排奧脫福參觀外，他的偶像朗尼更突然現身。當這名蒙古曼迷轉頭看到朗尼時，一臉難以置信，更落下感動的眼淚。經過近一年的旅途﹑穿過14000公里，在愛隊的主場看到偶像，一切都是十分值得。Ochiroo的經歷更深深打動朗尼，故此現身與這名蒙古球迷見面。

Ochiroo看見偶像朗尼時，立即哭成淚人。（影片截圖）

除了與偶像見面﹑相擁，Ochiroo更加獲贈曼聯對阿仙奴的英超門票，以VIP身份在奧脫福觀戰。Ochiroo穿上傳統的蒙古服裝，與費格遜﹑高爾（Andy Cole）﹑加利尼維利﹑隊長般奴費南迪斯等曼聯重量級人物合照。

「我的人生中遇上不同的挑戰及難關，有喜有悲，但我可以達成自己的夢想，我以自己為榮。」足球能夠拯救人心，這就是足球的力量。