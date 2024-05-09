歐聯｜皇馬34歲借將夢想成真閃耀班拿貝　曾淪人球現助愛隊闖決賽

皇家馬德里對拜仁慕尼黑的歐聯四強戰，雙方陣容星光熠熠，根據轉會網站《transfermarkt》，兩軍正選十一人身價約12.69億歐元（下同，約106億港元），但今仗的主角，是身價只得500萬歐元的祖斯盧辛馬田（Joselu Sanmartin）。

34歲的祖斯盧曾經淪為人球，如今後備入替，為愛隊建奇功，頓成鎂光燈下的主角，他賽後依然保持謙遜，「英雄？我認為自己只是眾多球員中的其中之一。」



今場成為英雄的祖斯盧，只是18億歐元戲碼中的500萬。（Getty Images）

皇家馬德里陣中星光熠熠，但這場比賽的主角，卻是一名大齡借將——祖斯盧辛馬田。由於欠缺中鋒，皇馬去年從愛斯賓奴借用祖斯盧，這名34歲的西班牙前鋒身價只有500萬歐元，與1.8億的比寧咸相比只屬零頭，亦是今場所有上陣球員中最低一人。

多少頂級球星，光芒都在今夜被這名老將蓋過。（路透社）

去年3月，祖斯盧在快滿33歲時，迎來自己在國家隊的處子戰。當時他81分鐘後備入替，數分鐘內連入兩球，助西班牙以3：0擊敗挪威，寫下勵志童話。今天同樣是比賽第81分鐘，他在高舉電子換人牌的第四球證身旁進入球場。

機會總是留給肯拼搏的人，第88分鐘，雲尼斯奧斯禁區外遠射，紐亞竟然意外甩手，祖斯盧門前「執雞」，為皇馬追成1：1平手；僅3分鐘後，皇馬在禁區內製造混亂，魯迪格左路橫傳，提早走出空位的祖斯盧，在小禁區內輕鬆推入空門，3分鐘內梅開二度，助皇馬扭轉戰局。

「英雄？我認為自己只是眾多球員中的其中之一。」祖斯盧今季各項賽事為皇馬出戰46場，貢獻16球及3個助攻，縱使不是傳媒焦點，仍一直營營役役：「我為自己作出的貢獻感到滿意，特別是今天，我嘗試去製造更多埋門機會。」

祖斯盧賽後難掩喜悅，但認為自己不是球隊英雄。（Getty Images）

祖斯盧曾為皇馬B隊成員，並在2011/12球季為皇馬效力，但上陣機會寥寥，其後轉戰德甲與英超，又回到西甲，輾轉效力過8支不同球隊，才在今季回歸銀河艦隊。2年前，他還是以皇馬球迷身份前往巴黎，在觀眾席見證這支馬德里球隊擊敗利物浦奪冠，今天，他則親手幫助皇馬殺入決賽。

兩年前，他以球迷身份觀看皇馬踢歐聯決賽。（X）

「兩年前，這便是我作為一名皇馬球迷的感覺。當時我能到現場支持他們，而現在，我能落場體驗這種感覺。你總是會夢想有這樣的表現，這個晚上感覺像夢想成真，但即使在我最美好的夢裏，也不曾如此宏大。」

這名身價從未超過1000萬歐元的34歲老將，成為班拿貝球場這夜光芒最閃耀一人，他坦言入球後首先想到的是妻子及孩子，因為在自己最艱難時期，妻子一直在身邊給予陪伴，「我對成為英雄一無所知，但我非常高興。能擁有一個這樣的晚上，相信她也會很高興。」