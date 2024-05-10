安察洛堤領皇馬第18次入歐聯決賽　意大利記者揭為何眾人都愛他

皇家馬德里對拜仁慕尼黑一仗前，安察洛堤本身已是歐聯史上最成功的教練，又一次領軍入決賽，將個人保持的紀錄增至6次，只是再度印證他與皇馬實在是天作之合。

當世人將這次四強焦點放在拜仁和杜慈的失敗，其實安察洛堤和皇馬再次在逆境中不慌不忙末段反勝，這支球隊的韌力強大得恐怖。意大利傳媒紛紛歌頌安帥的功力，一位資深記者說出他們為何深愛安帥：「他迫使我們支持愛華頓」，一句話幽默得來，也彷彿令大家多明白了一點什麼。



安察洛堤領皇馬第18次晉身歐聯決賽，賽後忘我地跟班拿貝場內85000球迷一起大合唱慶祝。（Getty Images）

安察洛堤和皇馬對歐聯都有種執着，他在球員年代兩度與AC米蘭捧起前身歐冠盃，當上教練6次領軍入決賽，在米蘭2冠1亞，在皇馬已獲2冠，決賽如能順利擊敗多蒙特，便會將冠軍次數增至5次。

他帶領皇馬第18次晉身歐聯決賽，銀河艦隊已14次封王，今年向着第15次的里程碑邁進，賽後眾將穿上一件背後寫上西班牙文「A POR LA 15」（向第15冠進發）的球衣，盡展決心與霸氣。

歐聯四強擊敗多蒙特後，皇馬眾將穿上一件背後寫上西班牙文「A POR LA 15」（向第15冠進發）的球衣，盡展決心與霸氣。（Getty Images）

安察洛堤與皇馬的神奇球季

這種信心不是必然，尤其是C朗拿度和施丹這對帶領皇馬在歐聯三連霸的將帥拍檔，2018年夏天雙雙離開了班拿貝之後。皇馬在後C朗年代步入轉型期，連續兩年歐聯16強止步，之後施丹歸隊執教，2020/21球季在四強不敵杜慈領軍並最後封王的車路士。施丹再一次離開了，當時的感覺就是，「如何回到當時？」下一次歐聯冠軍，彷彿很遙遠。

安察洛堤2021年夏天離開愛華頓，重返馬德里，當時再有兩大功臣沙治奧拉莫斯、華拉尼離隊，球隊正在重建中，大家對他們在歐聯也不抱太大期望。那年16強對巴黎聖日耳門，首回合落後一球，次回合也先落後，60分鐘落後兩球，皇馬沒有慌亂下來，賓施馬17分鐘內大演帽子戲法領軍3：2反勝；八強遇上對應屆冠軍車路士，首回合作客領先3：1，次回合卻被車路士連入3球反超前，比賽尾段看似快要被淘汰，皇馬再次尾段發威連入兩球，尤其是賓施馬在96分鐘的入球絕殺藍軍，復仇成功。

連續兩輪淘汰賽次回合尾段後上反勝，已夠瘋狂，誰不知四強大戰曼城一戰才是巔峰之作。首回合曼城主場領先4：3，次回合馬列斯在73分鐘為曼城取得兩球優勢，89分鐘曼城仍有兩球在手，洛迪高高斯在兩分鐘內梅開二度扳平，比賽進入加時，賓施馬博得十二碼後親自操刀破網，6：5再次領皇馬反勝。他們在決賽1：0擊敗利物浦封王，第14度奪冠。連同西甲錦標，安察洛堤重返馬德里首季便領軍奪得雙料冠軍。

2021/22球季安察洛堤重返皇馬首季已領軍再奪歐聯，坐在球員身邊他像個慈父一樣。（Getty Images）

球員背後最強心理支援

比起戰術、訓練方式甚至是新科技的運用，安察洛堤更強大的地方，是無時無刻都能給予球員安定感。不少球員都說過這一點，無論比賽情況有多壞，安帥總是氣定神閒，球員受他感染，在場上亦不慌不忙，冷靜尋找取勝的機會。一次反勝是幸運，接二連三末段上演大逆轉，便一定不是單純獲幸運之神眷顧那麼簡單。

上季另外兩大主將卡斯米路和馬些路也離隊了，今季引入比寧咸，中場改組基本完成，西甲順利再次封王；歐聯八強重遇應屆冠軍曼城，再次處於下風之中纏鬥到最後一刻，捱至互射十二碼又一次氣走曼城；四強皇馬再次在劣勢中，由借將祖斯奴末段梅開二度反勝拜仁，皇馬將帥再次向世人展現過人韌力。

意大利人深愛安帥的理由

這種程度的心理強度和硬度絕非偶然，意大利三大體育報章《米蘭體育報》、《都靈體育報》和《羅馬體育報》一致讚揚安察洛堤。《米蘭體育報》記者Alex Frosio稱，「他再次做到了」，揚言那是「皇馬的不可思議力量和DNA，同時也是安察洛堤夠運。」

《羅馬體育報》體育版編輯Ivan Zazzaroni寫下一篇長長的社論，解釋意大利人為何個個都愛安察洛堤，「 卡洛（安察洛堤名字），多謝你。因為對我們來說，你就是足球，我們深愛的那一種足球。」

「多謝你的存在與頑抗，你是唯一一個身在遠方仍可牽動我們的人，那怕是迫使我們支持愛華頓。」Ivan Zazzaroni幽默地寫道，「我必須承認，你跟皇馬一起，一切容易接受得多。」

班拿貝球場再次慶祝球隊晉級，賽後安察洛堤全情投入地跟球員一起，與在場85000球迷忘我高歌慶祝，64歲的他球員與教練生涯贏盡各大錦標，對足球依然充滿熱誠。上次領軍歐聯封王後，他風騷地彈吓彈吓跟球迷大跳開心舞，決賽後這個畫面會否重現？