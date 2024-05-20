羽毛球｜伍家朗泰國賽反彈摘銀　近一年歷低潮發長文表心跡

港隊羽毛球男單代表伍家朗，即使在周日（19日）的泰國公開賽決賽不敵李梓嘉，屈居亞軍，仍然是14個月以來首度登上頒獎台。伍家朗透過社交網站發長文，談及這段低潮期的心路歷程。



29歲的伍家朗在泰國公開賽過關斬將，先後淘汰安頓臣（Anders Antonsen）﹑中國球手趙俊鵬﹑中華台北的李佳豪及應屆世界冠軍兼主場球手韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn），惜決賽面對馬來西亞的李梓嘉卻無以為繼，被對手的強攻所限，結果以11：21及10：21直落兩局落敗，屈居亞軍，但依然是伍家朗近14個月來的最佳成績。

伍家朗決賽不敵李梓嘉 相隔14個月再上頒獎台｜羽毛球泰國賽 羽毛球．泰國賽｜伍家朗闖決賽 決勝局曾落後6分挫泰國世界冠軍

伍家朗在泰國公開賽屈居亞軍。（資料圖片／趙子晉攝）

2023年的上半年，伍家朗曾經贏得德國公開賽冠軍﹑6月又曾打入台灣公開賽的4強，他更認為是生涯中最成功的時期之一，其後卻急轉直下，經歷多年「一輪遊」，相隔11個月才再闖4強，伍家朗自評為「斷崖式下降」，但他也找不到什麼地方出了錯。

「我都問過自己好多次，我波照練；比賽照打；對手都係嗰班人，咁點解半年前同半年後打出嚟既（嘅）成績會差咁遠？我真係解釋唔到。我身邊既（嘅）人都應該好清楚我哩11個月既（嘅）心情係點，對自己無限質疑，成日喺訓練上都承受好大壓力，情緒都唔係幾穩定。」

比賽場上難有長勝之師，如何面對勝負，是運動員生涯的一大課題。即使伍家朗嘗試以正面心態面對困境，深信難關總會過，但接連失利卻令他動搖，「究竟堅持到幾時？（成功）嗰⼀日係咪真係會來臨？不過喺我眼前都冇得揀，我就只可以堅持，喺每一日訓練要求自己做到最好，不斷諗辦法點樣增強自己，然後盡力喺比賽表現出嚟，係我唯一可以控制到既（嘅）野。」

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伍家朗經歷近一年的低潮期，在社交網站發長文表心跡。（資料圖片／Getty Images）

在低潮徘徊已久，伍家朗原本對今次泰國公開賽沒有特別期望，首圈更遇上頭號種子安頓臣，只希望表現不令自己後悔。放下懷抱，效果更佳，伍家朗「出乎世界意料」下獲勝，打出今年的代表作，最終以銀牌作結。

雖然是一個亞軍，但對伍家朗的意義更重大，因為這是在低谷時沒有放棄而換來的成果，「好興（慶）幸喺低谷既（嘅）時候再難捱我都冇放棄自己，我認為跌落低谷爬得返上嚟既（嘅）感覺往往比贏到開巷更具意義，相信有過類似經歷既（嘅）人一定會明白。」伍家朗深知今次成績不代表一切，或許未來繼續不太順遂，但至少現時活在當下，為自己高興。

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