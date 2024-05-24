巴黎奧運．體操｜舒素雲天娜最後一擊受傷　奧運之旅八屆止步

有個名字，四年一度，然而今年不再出現了。

她是「體操媽媽」舒素雲天娜。

參加過八次奧運，人們都期待她的第九次。不過她在亞洲體操錦標賽的賽前練習受傷，無法上陣，那是巴黎奧運最後一個資格賽，意味着舒素雲天娜的奧運之旅，從獨聯體走到烏茲別克、德國再走回烏茲別克之後，在48歲這一年，終要畫上句號。



舒素雲天娜受傷，無緣亞錦賽，與巴黎奧運資格擦身而過。（Getty Images）

「各位好友和喜愛體操的你們，不幸地要告訴大家一個壞消息。我在亞洲錦標賽賽前的自由體操練習受傷，我將無法參賽。這是爭取巴黎奧運入場券的最後機會，我很失望，因為我花了很長時間準備這個比賽。」舒素雲天娜昨日在Instagram發文。

今屆亞錦賽於舒素雲天娜的主場烏茲別克舉行。她必須在女子個人全能中位列未有奧運資格選手的最高名次，方能取得入場券，但隨着她陣前受傷，奧運已成泡影，「很想在同胞面前比賽，可惜沒機會了」。

舒素雲天娜歷來兩奪奧運獎牌，包括1992年巴塞隆拿奧運以「獨聯體」運動員身分取得女子團體金牌，以及2008年北京奧運代表德國摘下女子跳馬銀牌。

北京奧運，舒素雲天娜（左）獲得女子跳馬銀牌。（Getty Images）

論成績，舒素雲天娜說不上「體操女王」，但她的故事、她的精神，體操迷都不陌生。1975年在蘇聯出生，13歲贏得蘇聯個人全能少年冠軍，15歲當上國家隊主力，舒素雲天娜於蘇聯在1991年解體後，以獨聯體運動員身分首戰奧運。她之後成為烏茲別克公民，直至2002年兒子罹患白血病，她與丈夫變賣家當，四處張羅醫藥費，最終因為德國當局願意承擔餘下費用，她只好轉籍到德國，並復出賽場以跳馬救活兒子性命。

舒素雲天娜當年為患病的愛兒繼續體操生涯，兒子早前已病癒並長大成人。（Instagram截圖）

從獨聯體、烏茲別克、德國再到烏茲別克，由上世紀的巴塞隆拿奧運，經歷96阿特蘭大、00悉尼、04雅典、08北京、12倫敦、16里約，再到20東京，舒素雲天娜的兒子早已痊癒，長得比媽媽還要高，但這名老將對於跳馬的心始終不變。她曾在東京奧運後宣布退役，未幾又復出賽場，2022年曾兩奪世界盃跳馬金牌，去年也參加了杭州亞運。

「對我來說，人類的能力並無界限，為何我不能做我熱愛的事？我並不是跟任何人鬥，而是與自己比賽。」她說。

跳馬於舒素雲天娜而言，已不是追逐名利，而是挑戰自己。（Getty Images）

是的，舒素雲天娜重視的，早已不是名與利，當她每四年出現一次，知道她仍然安好、仍能翻騰跳躍，體操迷總會安心。這屆奧運，或許是她一次不完美的著地，但這重要嗎？翻過幾許歷史的洪海、跨過兒子生病的難關，八戰奧運的舒素雲天娜，始終會被人們記住的。