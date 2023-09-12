亞運人物誌．舒素雲天娜︱體操媽媽縱橫30年　最美一幕還未閉幕

「體操媽媽」舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）兩年前曾宣告東京奧運後退役，結束30年體操運動員生涯。之後她卻未停下來，旋即宣布復出為烏茲別克出戰亞運，杭州亞運會受疫情影響延期一年，她索性將終極一戰目標改為2024巴黎奧運。

體操是體能要求極高、訓練亦非常艱苦的運動之一，已屆48歲「高齡」、早已名成利就的她為何還要這樣「虐待」自己？「我喜歡推動自己去證明在這年齡一樣能夠做到所帶來的刺激感。我的身體和靈魂仍感覺能夠做到，而且也是我人生中一大快樂泉源，所以我再次投入這項運動。」



舒素雲天娜體操生涯長逾30年，由昔日代表蘇聯，到轉戰烏茲別克，曾經穿上德國戰袍，最終又返回家鄉懷抱。（Instagram）

「人類能力無界限 為什麼不能做自己喜歡的事？」

體操運動員絕大部分十多歲已出頭，舒素雲天娜也不例外，13歲已是蘇聯個人全能少年冠軍，15歲當上國家隊主力，蘇聯1991年解體後，1992年她以「獨聯體」運動員身分出戰巴塞隆拿奧運，與隊友合力奪得女子團體金牌。此後她成為烏茲別克公民，直至2002年兒子罹患白血病，她與丈夫變賣家當，四處張羅醫藥費，最終因為德國當局願意承擔餘下費用，她只好轉籍到德國，並復出賽場以跳馬救活兒子性命。

從獨聯體、烏茲別克、德國再到烏茲別克，由上世紀的巴塞隆拿奧運，經歷96阿特蘭大、00悉尼、04雅典、08北京、12倫敦、16里約，再到20東京，舒素雲天娜的兒子早已痊癒，長得比媽媽還要高，這名老將對於跳馬的心始終不變。「對我來說，人類的能力並無界限，為何我不能做我熱愛的事？我並不是跟任何人鬥，而是與自己比賽。」

舒素雲天娜在東京奧運比賽一幕，尚未是她體操生涯最後一幕。（Getty Images）

1994年在廣島亞運邂逅他

舒素雲天娜披過三件不同戰袍八度在奧運會亮相，無論明年能否出戰巴黎奧運，成就依然前無古人，亦是體操歷來最年長的參賽選手。亞運會級數縱不及奧運，卻改變她的一生——烏茲別克1991年脫離蘇聯獨立，1994年廣島亞運首度派隊參賽，舒素雲天娜遇上同鄉摔跤選手古班諾夫（Bakhodir Kurbanov）。

二人擦出愛火，即使因宗教原因受家人反對，仍堅持嫁給身為回教徒的愛郎。1999年兒子Alisher出生並在3年後證實患上白血病，之後的復出轉籍故事大家都知道了。

舒素雲天娜1994年廣島亞運遇上古班諾夫，二人已結婚逾四分一世紀。（Instagram）

為烏茲別克棄戰世錦賽

她已出戰過1994、98、02、14、18亞運，累積2金4銀2銅共8面獎牌，杭州會是她第六度參賽。別看她已年近半百，「體操媽媽」仍具備爭奪獎牌的實力，對上兩屆亞運均在跳馬摘下銀牌，今年6月亞錦賽再次奪銀。

今屆亞運與體操世錦賽撞期，運動員只能二選一，舒素雲天娜接受《環球時報》訪問時稱，「我決定專注亞運，因為我仍有足夠時間準備奧運」，她指出，「我希望以一個高水平來代表我的國家，盡我所能獲得最好成績。」畢竟對並非體育大國的烏茲別克而言，她幾乎就是獎牌保證。

今年6月體操亞錦賽舒素雲天娜在跳馬得到一面銀牌。（Instagram）

與程菲一張舊合照

舒素雲天娜漫長體操歲月，曾與不少各國好手並肩，跳馬方面難免想起中國一代名將程菲，如今回看兩人一張舊照，更覺唏噓無限。舒素雲天娜2008年北京奧運代表德國，贏得跳馬銀牌，是她唯一一面個人奧運獎牌，當年她已33歲，似是開到荼靡；反觀身邊摘下銅牌的中國選手程菲，時值雙十年華，光輝生涯正等待她綻放。

無奈程菲在倫敦奧運前重傷，24歲便被迫退役，生涯只出戰過一次奧運會，之後更因體重急增令「程菲胖成球」成為網上熱話。反而舒素雲天娜已八戰奧運、即將六戰亞運，在程菲退役時一倍的年紀、48歲的她繼續在體操場館發熱發亮。

2008年北京奧運舒素雲天娜代表德國贏得首面跳馬個人獎牌，程菲得到銅牌。（資料圖片／Getty Images）

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「無論有多困難，在任何情況下也別放棄」

身邊對手年紀往往較她歲數細一半，舒素雲天娜在《環球時報》訪問中再次展現強大心態，「我們在同一平台公平競技，以同一方法被審視。如果你覺得能夠繼續，永遠不要放棄。若你有一個目標，必須推動自己去達成。」

「嘗試保持正面，永不放棄。有些時候，情況真的會十分壞，但在那個特別一刻，或許距離一切會變好只餘下最後一、兩步，所以無論有多困難，在任何情況下也別放棄。」能在體操界馳騁超過30年，「體操媽媽」的話句句是金石良言：「我一直相信，只要我一路前行，一切都會有美好結局。」

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