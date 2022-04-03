體操｜46歲舒素雲天娜復出世界盃獲第二金　杭州亞運誓為祖國爭牌

46歲的烏茲別克「媽媽級」體操選手舒素雲天娜（Oksana Chusovitina），繼3月初在世界盃卡塔爾站跳馬決賽摘金後，周六（2日）在巴庫站力壓18歲對手再度封后，鎖定了10月的世錦賽席位。



在東京奧運第8度踏上五環殿堂，最終於生涯最後一屆奧運以第14名完成，不輕易言退的她決定要挑戰9月杭州亞運，因此她在3月初世界盃卡塔爾站華麗復出並奪金而回，其後於埃及站摘銀。

昨日結束的巴庫站，她在跳馬決賽跳出13.266分，儘管匈牙利18歲選手巴絲姬（Csenge Bacskay）與她同分，舒素雲天娜以更早一跳跳出這分數取勝。

舒素雲天娜在世界盃3站取得2金1銀。（FIG）

舒素雲天娜強勢摘金，她的兩位對手年紀都比自己小一輪以上，銀牌得主匈牙利女將巴絲姬僅得18歲，銅牌的斯洛伐克選手比歷（Teja Belak）則是27歲，再次證明了年齡不是限制。

舒素雲天娜說：「我今年46歲，沒有什麼能夠改變我的決定，我沒辦法想像自己結束職業生涯。」

舒素雲天娜上一站對手曾相差30年。（FIG）

46歲的舒素雲天娜，在國際大賽的大部份對手都是「00後」小將，她甚至在上一站曾與年輕30歲的對手競爭 ，不過「體操媽媽」卻憑穩定的高水平發揮力壓新生代選手。

舒素雲天娜目前在女子跳馬世界盃分站奪得2金，因此也鎖定了10月在英國利物浦舉行的世錦賽入場券。她亦表示會出戰杭州亞運，「我決定為杭州亞運備戰，我還沒為祖國烏茲別克取得過（運動會）獎牌，不能就這樣結束我的體操生涯。」