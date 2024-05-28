巴黎奧運．劍擊｜張家朗平常心三度征奧　法籍教練揭衛冕最大敵人

3年前的東京奧運，張家朗奪金創歷史，今次以衛冕身份參加巴黎奧運，26歲的他保持平常心。香港花劍隊的法籍教練Gregory Koenig指張家朗已擁有爭取好成績的條件，只是取決於他能否處理壓力。



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張家朗在東京奧運歷史性奪金後，搖身一變成為「香港劍神」，3年間戰績更上一層樓，接連創下香港劍擊史上各項佳績，世界第一、世界盃冠軍、世錦賽團體銅牌等，今屆第三度出戰奧運兼力爭衛冕，他依然一貫的平常心。

「第一屆始終有點緊張，上屆開始就沒有太緊張，今屆心情相若。雖然上屆奪金，大家都想我今屆衛冕，衛冕當然好，但更重要的是發揮自己應有水準，這樣才對得住自己及教練的指導。」

張家朗第三次出戰奧運，他不會以「衛冕」的角度看奧運，做好自己最重要。（黃寶瑩攝）

有法籍教練Greg的穿針引線，張家朗與花劍隊近年不時在法國集訓，他認為有一定幫助，「近年不時在法國訓練，地方、食物都相當熟悉，適應上都較有著數，加上教練Greg是法國人，在他的故鄉出戰已經是十分開心的一件事」。

巴黎奧運開幕禮不像以往般在運動場舉行，反而移師塞納河，張家朗當然希望參加，因為這是與別不同的地方。若然有幸再擔任持旗手，就要與教練商討，視乎情況會否出席。

張家朗在東京奧運奪金，香港人歷歷在目。（資料圖片；高詩琦攝）

張家朗與上屆身份不同，法籍教練Greg認為家朗已具備一切爭取佳績的元素，是爭牌的有力人選，但背後更有一個最大的「敵人」，「家朗上星期贏得上海大獎賽，下月的亞錦賽後大有機會升上世界第一，加上衛冕的身份，必定是所有對手的大敵。奧運是十分特別的比賽，除了要有技術、體能等，最講求的是心理質素。除了衛冕的身份，還有香港人對他的期望，這些因素都會添加他的負擔與壓力。」

為了協助張家朗減壓，Greg透露奧運前有「與世隔絕」的安排，「我們（花劍隊）將會提早前往法國，我們不會直接去巴黎，而是與巴黎相距45分鐘車程的地方，進行一星期的訓練及適應時差，同時助他隔絕外界的聲音，然後在7月24日才入住選手村，盡可能減輕家朗賽前的壓力。」