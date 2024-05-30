港足︱安達臣離任後首課操練氣氛如常　陳晉一：他讓球員心態變強

港足主教練安達臣昨日正式向足總請辭，結束兩年半執掌港隊生涯，球隊取消了昨午練習，今重啟訓練。



據足總公布，港隊6月上旬兩場世界盃外圍賽，將由原助教盧斯爾（Wolfgang Luisser）出任暫代主教練；已散班港超球隊「香港U23」主帥司徒文俊則暫時出任助教，並繼續按安達臣的系統與計劃去訓練。

盧斯爾首度以暫代主教練身份帶領港足。（袁志浩攝）

沿用安達臣踢法 選最強人腳戰世盃外

港隊集訓本決選36名球員，惟在中超落班的孫銘謙、茹子楠、梁諾恆、周緣德、安永佳暫未歸隊，東方和深水埗兩隊在周六足總盃決賽對陣，雙方成員葉鴻輝、鐘樂安、黃梓浩、馬希偉、余在言、顏卓彬、吳宇曦、黃皓雋亦缺席。除此之外，標準流浪的林衍廷、理文中場顏樂楓跟均業北區翼鋒林樂勤，是日也沒有現身；盧斯爾透露，林衍廷涉及球會合約問題。

從現場所見，在盧斯爾帶領下，球隊氣氛依然融洽，球員熱身時有講有笑，訓練內容沒太大變化。這位奧地利教練表示，暫時執掌港隊固然與只當助教有別——需要背負更多責任，但基本上心情跟行程都跟之前一樣，「我們會繼續之前的踢法，訓練也差不多。」

盧斯爾負責講解戰術，他表示港隊會延續逼搶踢法。（袁志浩攝）

在今周六足總盃決賽後，盧斯爾將決定港足下月兩場世界盃外圍賽的最終名單，他表示依舊會選最適合港足踢法的球員去應戰，「當然我們會考慮年青球員，但組成一支最強的港隊也很重要。」

他補充，不在集訓名單上的球員，仍有機會入圍決選，但中場黃威則因傷肯定避戰。而對於自己在港隊的未來，盧斯爾稱要視乎球隊此兩仗的表現，但強調決定權在足總董事局手上。

港足操練期間氣氛如常。（袁志浩攝）

陳晉一：安達臣帶來信心

本地球圈今周一（27日）開始傳出安達臣將離隊，足總稱「最近、很短時間內」方得悉對方有意離開，並於昨日才收到正式請辭。

在安達臣麾下出戰過亞洲盃決賽周、世界盃外圍賽的陳晉一就指，個人而言情緒沒太大起伏，因明白足球世界變化萬千，不論教練是誰，作為球員只能跟戰術行事，「隊內球員都明白情況，不會抒發太多情緒，不會被已發生的事影響比賽。」

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陳晉一透露，盧斯爾要求球員保持態度，繼續爭取表現，「過去數個國際賽期，安達臣都在場，他有點像精神領袖，（現在）或多或少會不習慣，但大家都想幫香港隊去搶分。」

他認為即使安達臣離開，港隊球員心態已變強，「對更好的對手不一定會輸，大家有信心行出場去搏去拚，代表隊有不少相對年輕的成員，正各自在爭取不同的事，相信對大家的生涯都有幫助。」