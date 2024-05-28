港足主帥安達臣回應離任傳聞：周三記者會交代　足總宣布取消操練

香港足球代表隊周二（28日）開操，然而傳出離任消息的主教練安達臣缺席，這位教練昨晚接受《01體育》查詢時沒有正面回應，僅稱周三會透過記者會交代。



安達臣原定合約直至2025年5月完結，他今年3月底出席香港傑出運動員選舉頒獎禮時曾透露獲足總開出3年合約。不過，日前傳出這位主帥將離隊的消息，安達臣昨晚接受《01體育》查詢時沒否認，也沒正面回應，只稱：「周三會有記者會。」足總確認，明日下午會在何文田總部舉辦記者會，並公布港隊取消明日下午的訓練。

港足將於6月6日、11日將出戰世界盃外圍賽，球隊今日開操，安達臣卻缺席，要由助教盧斯爾（Wolfgang Luisser）帶隊練習，這位奧地利教練表示，港隊目前仍按照安達臣的計劃去訓練。

港足主教練安達臣。（資料圖片）

港足今由助教盧斯爾帶隊練習。（袁志浩攝）

安達臣2021年底獲委任為港足主教練，上任兩年多時間，曾帶領港足相隔56年再打入亞洲盃決賽周；而在今年初備戰亞洲盃期間，港隊在他麾下於國際A級賽擊敗國足，是自1985年「五一九戰役」後首次。另外，去年杭州亞運，他也帶領球隊歷史性取得第四名。

安達臣任內亦游說多位具申領香港特區護照、在歐洲落班的球員入籍香港，包括現已成港隊恆常成員的米高。