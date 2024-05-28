足球明星選舉︱謝家榮奪最佳門將完成自我救贖　感激成長中有他

大埔守門員謝家榮今季港超共12場保持清白之身，終擊敗葉鴻輝，首度當選最佳門將。

今年24歲的謝家榮，數年前因隨23歲或以下代表隊到日本比賽醉酒生事，遭禁止代表港隊一年，然而他在港超球會香港U23重新起步，經過去年杭州亞運打出名堂，、在大港腳取得一席之地，獎項的意義遠超「最佳」。



大埔守門員謝家榮今季港超共12場保持清白之身，終擊敗葉鴻輝，首度當選最佳門將。（袁志浩攝）

「有少少自我救贖。幸好在犯錯跌落谷底後，我知道自己有能力、無放棄，不甘心就此離開球圈，才能爬上來。」

他感激大埔、港隊教練團對自己的信任，也在台上多謝父母，更稱要將10000元獎金「上繳」兩人。然而謝家榮將得獎大部份的功勞，歸於車路士足球學校（香港）的創辦人林燦彬，身為車校青訓產品的他，10多年來獲對方照顧有加，「車校讓我更肯定我想踢職業，青年軍時他提供環境讓我成長，也帶我出外比賽見識、接觸更高水平。」

謝家榮稱就算自己離開了車校，林燦彬都會留意、關心其職業生涯，當中「有氹有鬧」，「他鬧我為何要浪費自己，在富力散班後我無球會落班，又幫我加入愉園......不能盡錄，很感恩遇到他，他幫了我很多。」

與林燦彬兒子林樂勤稱兄道弟的他，也感謝對方多年的支持，「希望有一天跟你一起上台拿獎，一起代表香港。」已跟大埔續約的他又稱，希望下季幫球會爭取錦標。

理文後衛徐宏傑連續兩年當選「最佳後衛」。（蘇煒然攝）

另外，理文後衛徐宏傑已連續兩年當選「最佳後衛」，他表示今年跟理文贏得港超，完成加盟後的目標，令一切都傷痛值得。

有傳獲內地球會招手的他表示，會在未來一至兩周決定去向，「會認真考慮，怎樣才讓我有最大的進步，從而去揀最適合的決定。」曾外流中甲梅州客家的他表示，感覺當年仍有事未完成，「當年年紀輕，不時惦記家人及香港，但我現在已更成熟。」

2023/24香港足球明星選舉得獎名單：

香港足球先生：陳肇鈞（大埔） 67.00分



球員之星：巴科爾（東方） 117分



最受球迷歡迎球星：陳肇鈞（大埔） 4575票



最佳青年球員：余在言（東方） 61.40分



最佳青年球員：馬希偉（東方） 33.64分



最佳教練：盧比度（東方） 50.86分



港超聯最佳港隊球員： 陳肇鈞（大埔） 58.32分



足球明星十一人：



守門員：謝家榮（大埔） 47.90分

後衛：加比爾（大埔） 45.19分

後衛：徐宏傑（理文） 42.44分

後衛：高素巴耶夫（東方） 40.10分

後衛：丹尼爾（東方） 29.06分

中場：陳肇鈞（大埔）67.00分

中場：米基爾（傑志）29.18分

中場：馬高斯（東方）28.01分

前鋒：巴科爾（東方）63.97分

前鋒：安尼亞（理文）40.82分

前鋒：艾華頓（理文）30.87分

