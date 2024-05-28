足球明星選舉｜東方橫掃9獎成大贏家　盧比度榮膺最佳教練

「2023-24香港足球明星選舉」頒獎典禮今晚（28日）在會展舉行，東方成為大贏家，橫掃9個獎項，當中教練盧比度連續兩年當選最佳教練，前鋒巴科爾梅開二度，而門將葉鴻輝更獲得「港超十周年上陣最多球員」。



今季港超聯以第三名完成的東方，在今年的香港足球明星選舉成為大贏家，先有4球員入選「香港足球明星11人」，包括兩名後衛高素巴耶夫、丹尼爾、中場馬高斯及前鋒巴科爾。今季當選神射手的巴科爾更獲得球員之星的殊榮，獎項「梅開二度」。

東方主帥盧比度連續兩年膺最佳教練；最佳年青球員兩獎同樣由東方包辦，余在言與馬希偉分別當選。至於東方門將葉鴻輝雖然落選最佳11人，仍然獲大會頒發「港超十周年上陣最多球員。

東方奪下9獎，成為今年香港足球明星選舉的大贏家。（趙子晉攝）

盧比度再膺最佳教練，他在台上致謝辭時說出一句：「We Are Hong Kong」，不禁令人聯想起港足主帥安達臣離任的傳聞，難道這名西班牙籍教頭正是下任港足主帥的人選？盧比度其後澄清：「教香港隊？不是！我有香港護照，我是香港人。」盧比度續道，若然有朝一日執教港隊當然是好，同樣是他的執教生涯目標之一，但現時未想太多，並指對安達臣離任的傳聞感驚訝。

東方連奪多個獎項，盧比度表示眾將付出沒有白費，無論星期六足總盃決賽戰果如何，今季已經是東方成功的球季，超乎想像，同時感受到外界對他的愛及支持。

盧比度連續兩年獲最佳教練。（趙子晉攝）

葉鴻輝由2014年加盟東方，至今效力10載，上陣153場，成為「港超十周年上陣最多球員」。34歲的葉鴻輝事先知道獲獎，笑言：「係咪知道今年無最佳11人就整個豬肉獎畀我」，再打趣形容獎項是「老鬼獎」。

葉鴻輝坦言，10年間最難忘是2015/16球季的聯賽奪冠，同時獲得香港足球先生，想不到已經是8年前，一眨眼已經走得這麼遠，「沒有想過創下這紀錄，希望繼續無病無痛，在東方提點年青球員，協助他們成長。」葉鴻輝寄語新一代球員要保持熱情，否則不能在球圈打滾多年。

港超以153場葉鴻輝獲特別獎項，他笑言是「老鬼獎」。（趙子晉攝）

東方上年由孫銘謙與黃皓雋贏得最佳年青球員，今年由余在言（Jesse）及馬希偉接棒奪獎。22歲的Jesse最後一年終獲殊榮，「近幾年都以這個獎項（最佳青年球員）為目標，如今終於獲獎，我就想更進一步，以更大的獎項為目標。」

在安達臣麾下獲得首頂港隊「喼帽」的余在言，對安達臣離任的傳聞同感驚訝，並指對方是他足球生涯的重要一人，「安達臣是我足球生涯中十分重要的教練，他徵召我並取得地標，就算他離開的消息屬實，他都值得一個更好的再見。」馬希偉坦言沒有想過上台領獎，今季保持穩定的發揮，算是他今季的一大突破。

馬希偉（左）與余在言當選最佳青年球員。（趙子晉攝）

足球明星選舉東方橫掃9獎



香港足球明星11人

後衛：丹尼爾、高素巴耶夫

中場：馬高斯

前鋒：巴科爾



最佳教練：盧比度

球員之星：巴科爾

最佳青年球員：余在言、馬希偉

港超十周年上陣最多球員：葉鴻輝



2023/24香港足球明星選舉得獎名單：

香港足球先生：陳肇鈞（大埔） 67.00分



球員之星：巴科爾（東方） 117分



最受球迷歡迎球星：陳肇鈞（大埔） 4575票



最佳青年球員：余在言（東方） 61.40分



最佳青年球員：馬希偉（東方） 33.64分



最佳教練：盧比度（東方） 50.86分



港超聯最佳港隊球員： 陳肇鈞（大埔） 58.32分



足球明星十一人：



守門員：謝家榮（大埔） 47.90分

後衛：加比爾（大埔） 45.19分

後衛：徐宏傑（理文） 42.44分

後衛：高素巴耶夫（東方） 40.10分

後衛：丹尼爾（東方） 29.06分

中場：陳肇鈞（大埔）67.00分

中場：米基爾（傑志）29.18分

中場：馬高斯（東方）28.01分

前鋒：巴科爾（東方）63.97分

前鋒：安尼亞（理文）40.82分

前鋒：艾華頓（理文）30.87分

