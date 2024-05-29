港足主教練安達臣宣布離任　上周獲足總開三年新約　今日正式辭職

日前傳出港足主教練安達臣即將離任，足總今（29日）舉辦記者會，聲稱交代「安達臣未來計劃」，出席者除了當事人，還包括足總署任總幹事兼裁判總監張炎有。



安達臣在12時03分與張炎有一同現身，他手持講稿進入會議室，稍顯緊張，坐下後隨即讀稿道：「歡迎大家，很驚訝見到那麼多攝影機和媒體，我會盡量說慢一點和解釋清楚一點。」

「在小心考慮之後，我作出了這個艱難的決定，辭去港足主帥的職位。首先，我想感謝香港足總的支持，尤其是貝鈞奇先生和霍啟山先生等，他們在過去的時間支持我很多，也感謝香港政府的支持，他們的支持對足總很重要。」

安達臣（左）和張炎有（右）出席記招。（袁志浩攝）

「我也要感謝每天一起工作的職員，和所有球員，也感謝總是到處支持我們的球迷，由印度的一位球迷在疫情中前來打氣，到不丹、烏茲別克、伊朗，球迷跟隨我們去各地打氣，對我和香港足球來說都意義重大。」

「足總盡了力去令我留任，他們為我開出了新的三年合約，他們每天都爭取我留下，我很榮幸他們為此作出許多努力，我也因此多次拒絕了多個來自其他國家和球會的邀請，但近日我獲得了一間外地球會的邀請，也是難以拒絕的邀約。」

「這兩年半以來，是很好的旅程，港足出戰了亞洲盃決賽周，在多哈的比賽對我和香港足球來說都是很好的經驗，港足在杭州亞運的表現也很出眾，全賴球員的努力。而球迷的支持也十分重要。我想再次表達自己的感激，希望香港足球一直成功，我也要再說多次謝謝，無論是球迷、或媒體，謝謝。」他表示自己暫不能談及新球會的合約，有傳聞指他會執教內地球會。

安達臣最後一次帶領港隊出戰，是今年3月26日作客烏茲別克的世界盃外圍賽。（資料圖片）

張炎有表示：「足總很感謝安達臣領導下港足兩年半的表現，祝願安達臣有新一頁，在新的層面上更成功。」安達臣完成發言後隨即離開，張炎有則表示足總也是「很短時間內」才獲悉他想離隊，「經過亞運和亞洲盃，我們都想與他續約，上星期董事局已決定開出一張新的合約，提早跟他續約，合約內的條件完全符合他提出的要求，這是整個經過，我們也在上星期給予他新的合約，但他說需要時間考慮，無奈最近才收到消息他有意離任，今天他正式跟我們辭職。」

張炎有指，在未來的兩場世界盃外圍賽，香港U23主教練司徒文俊會暫時出任助教，而原助教盧斯爾（Wolfgang Luisser）會出任暫代主教練，稍後會啟動招聘程序，他指盧斯爾會繼續以安達臣的方式去主持訓練。

安達臣留下公開信，上款是「致香港代表隊球迷」，內容與記者會講稿相約。（袁志浩攝）

安達臣在2021年底獲委任為香港男子足球代表隊主教練，任內港隊的世界排名雖然沒有改善，但卻創下多項歷史，最顯赫的包括領港足相隔56年再打入亞洲盃決賽周，年初赴卡塔爾出戰也廣獲關注；去年則在杭州亞運男足賽事打入4強，是港足在亞運史上最佳成績；而在亞洲盃前，也在國際A級友誼賽擊敗中國男子足球隊（國足），是港足自1985年「五一九戰役」後首度擊敗國足。