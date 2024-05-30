港超假波案｜球圈再爆醜聞惹負面觀感　貝鈞奇憂影響投資意欲

香港球壇周三（29日）接連受打擊，先有港足主帥安達臣宣布離任，廉政公署在黃昏召開記者會，拘捕12人，當中包括港超球隊的球員及主教練。足總會長貝鈞奇今早接受商台訪問，認為今次假波案屬個別事件，但總有不法分子抱僥倖心態犯案。



足總會長貝鈞奇。（資料圖片／袁志浩攝）

港超假波案｜港超主教練及球員涉案 足總稱倘屬實將終身停賽

中國香港足球總會會長貝鈞奇今早接受商台電台訪問，直言面對假波問題，必須斬草除根，「需要斬草除根才能解除（假波）問題，但近十幾年不時都有假波，總有不法分子﹑害群之馬渾水摸魚，抱僥倖心態犯案。」

貝鈞奇認為今次是個別事件，只是一小撮人犯案，但難免對本地球圈印象有影響，「當然會產生負面觀感，球隊高層也蒙在鼓裏，他們也是受害者。假波案的發生或許減低贊助商的投資意欲。」

消息指均業北區門將林駿杰懷疑被捕，網上流傳這名門將的失誤片段，曾經試過解圍省中對手反彈入網，又曾飛身救波把皮球撲落隊友背脊。貝鈞奇表示曾經觀看該片段，直言「好礙眼﹑有可疑，根本係想輸波」。足總一直與廉署緊密合作，若然相關人士成功被控，不論球員或教練都會被終身停賽。

港超假波｜廉署拘12人消息指包括北區主教練 深水埗自爆球員涉案 港超假波案︱消息指均業北區涉案 守門員曾傳球省中對手反彈入網

廉署日前開記者會，透露12人涉打假波被捕。（夏家朗攝）

廉署在昨日記招上宣布，名為「勁草」的行動中拘捕12名24至54歲人士，已全部獲保釋，當中包括一位港超聯主教練，兩名港超聯球員，一人為中場、一人為門將，消息指涉案港超球會為均業北區，目前由梁志榮出任主教練；另外有5人來自一支乙組球隊，包括1位教練及4位球員，分別踢中場及後衛，另有1人來自另一支乙組球隊的中場球員；餘下3人是賭注中介人，即俗稱的「艇仔」，此3人亦為另外三支球隊的主教練及球員，涉及假波的賽事包括今季的港超聯賽事，及2021年起至今3季的乙組賽事。

對於安達臣辭任港足主帥一職，貝鈞奇表示「天下無不散之筵席」，人望高處是正常事。盛傳安帥收到7位數的月薪撬角，他坦言足總無法開出如此高薪的合約，難以與中國球會相題並論。