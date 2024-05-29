足球轉會速評︱菲力克掌巴塞　車路士拜仁亦有着落　曼聯點算好？

今夏歐洲多隊豪門齊易帥，史諾接替高普執教利物浦，巴塞隆拿上演一場「沙維反轉再反轉」之後，確定由前德國國家隊及拜仁主帥菲力克（Hansi Flick）接手，車路士正與帶領李斯特城重返英超的馬利斯卡（Enzo Maresca）密斟，拜仁慕尼黑選帥狂吃檸檬之後，已公布由高柏尼（Vincent Kompany）接任，祖雲達斯亦找到莫達接手。

利物浦、巴塞、拜仁、車路士和祖雲達斯新帥大致已有着落，同樣盛傳有意易帥的曼聯和紐卡素，則依然傳聞不斷，AC米蘭和白禮頓亦需要新教頭，新一波主帥搶人潮一觸即發。



各大豪門主帥狀況：



利物浦 — 高普（已離任）／史諾（6月1日上任）

曼聯 — 坦赫格（狀況未明）

車路士 — 普捷天奴（已離任）／馬利斯卡（傳已達成協議）

巴塞隆拿 — 沙維（已離任）／菲力克（已官宣）

拜仁慕尼黑 — 杜慈（已離任）／高柏尼（已官宣）

AC米蘭 — 皮奧利（已離任）／新帥人選未明

祖雲達斯 — 艾歷尼（已離任）／莫達（傳即將上任）



沙維在巴塞的去留「反轉再反轉」，令人出乎意料。（資料圖片／Getty Images）

巴塞隆拿：沙維——＞菲力克

巴塞隆拿名宿沙維，在球會深陷財困的低谷之中，歸隊執教用愛撐着母會，可是到今年1月主場不敵維拉利爾，心灰意冷下宣布季尾離隊。巴塞隆拿自此創下13連勝，獲球會高層全力挽留，沙維曾多次公開表示不會改變主意，歐聯8強首回合擊敗巴黎聖日耳門後，曾說：「離隊是正確決定，我的決定不會改變。」

僅兩個星期後，巴塞會長拿樸達等高層全力游說下，成功令沙維回心轉意，留任至2025年夏天合約期滿。正當以為巴塞來季帥位塵埃落定，季尾又傳來巴塞高層改變主意，決定辭退沙維的消息。事緣巴塞作客擊敗艾美利亞後，沙維在記者會上稱：「不少球迷都知道球隊現時的狀況十分困難，尤其是在經濟上，我們與其他有財有勢的大球會不一樣，球迷們必須了解這一點，但不代表我們不想鬥，只是我們需要更多時間。」

菲力克成為巴塞新帥。（資料圖片／Getty Images）

西班牙傳媒指，沙維這番話令巴塞會長拿樸達十分不滿，「轉軚」不讓沙維繼續留隊執教。沙維去留「反轉再反轉」之後，巴塞轉向菲力克懷抱，球會周三公布菲力克成為新帥，簽約至2026年6月底。

選擇這位德國主帥的最大好處，相信是幫忙上季表現失色的王牌前鋒羅拔利雲度夫斯基。利雲效力拜仁時，在菲力克麾下十分神勇，而且陣中還有根度簡和達史特根，兩位曾在國家隊跟他共事的德國國腳。不過巴塞最新財務狀況未明，相信資源繼續緊絀，菲力克人生路不熟之下料會面對不少困難，只能祝他好運。

高柏尼剛公布成為拜仁主帥。（資料圖片／Getty Images）

拜仁慕尼黑：杜慈——＞高柏尼

巴塞的「沙維反轉再反轉」已夠離奇，身為德甲第一豪門的拜仁慕尼黑，一早宣布跟杜慈分道揚鑣後，連月選帥卻瘋狂「食檸檬」，接連被沙比阿朗素、拿高士文、蘭歷克拒絕後，轉為要求杜慈續任，同樣被拒絕。之後轉向水晶宮領隊加士拿（Oliver Glasner），以及賓菲卡主帥舒密特（Roger Schmidt）埋手，下場也是遭到拒絕，連續吃下6次檸檬，認真尷尬。

拜仁在絕望之中，竟向執教般尼的高柏尼埋手。這位踢而優則教的一代球星，退役前回到母會安德列治出任球員兼教練，2020年退役專心教波，2022夏天接掌英冠的般尼，成功領軍重返英超，惟全季聯賽僅勝5場列第19位，護級失敗隨即降回英冠。

高柏尼教練生涯沒有亮麗CV，昔日的拜仁絕對不會考慮，他們對頂級主帥的看法或許有變，又或者被連環拒絕下不得不放手一博。轉會消息精準的意大利記者羅曼奴指，高柏尼即將抵達慕尼黑，跟拜仁簽約至2027年，他宣稱：「交易已落實，很快會有正式公布」，至周三香港時間晚上11時，拜仁公布由高柏尼掌帥。

高柏尼效力曼城期間曾隨哥迪奧拿麾下，近年哥帥一班曼城教練團隊成員阿迪達、馬利斯卡紛紛冒起，高柏尼多少受惠「哥帥概念」水漲船高，即使僅為球員身份，而非教練一員，仍被看高一線。觀乎近年拜仁主帥來去匆匆的走勢，給高柏尼還是那一句：「祝你好運」。

馬利斯卡領李斯特城重返英超，卻被車路士撬走。（資料圖片／Getty Images）

車路士：普捷天奴——＞馬利斯卡

車路士是近年球壇另一個有名的「教練求職陷阱」，美國班主托德波里入主以來不斷買球員，陣容龐大得令人眼花撩亂，普捷天奴去年夏天上任，花去一季時間梳理，從茫無頭緒到最後衝上英超第六名，依然難逃「被離隊」一途。

「哥帥概念」大受歡迎，曾執教曼城預備組及當上一隊助理領隊的馬利斯卡（Enzo Maresca），帶領李斯特城首季便以英冠冠軍姿態重返英超，令他當上豪門獵物，車路士率先出手，羅曼奴消息指車路士已向馬利斯卡開出一紙至2029年的5年長約，並同時付出補償金為他的教練團隊「贖身」，當中至少有他在李斯特城教練團隊的5個職員，包括前曼城門將卡巴耶路（Willy Caballero）。

車路士近年的混亂狀況大家有目共睹，正可考驗馬利斯卡是否有真本事。

坦赫格在曼聯的日子已到盡頭？（Getty Images）

曼聯：坦赫格是去是留？

艾歷尼離任，祖雲達斯已找來帶領博洛尼亞取得意甲第五名、獲得來季歐聯資格的莫達（Thiago Motta）接手。大球會之中，暫時主要有AC米蘭仍在尋找主帥。然而眾所周知的是，曼聯領隊坦赫格的前途至今尚未有定案。

荷蘭教頭帶領紅魔首季便獲得聯賽亞季和聯賽盃，更衣室樹立強硬作風以至清洗C朗一事，亦帶來一番新氣象，不過當蜜月期完結過後，球隊今季表現打回原形。拉傑夫（Jim Ratcliffe）入股曼聯並掌管紅魔足球部門後，立即換過管理層班底，主帥人選傳過不停，尤其英超只得令人失望的第八名，當時辭退坦赫格之聲不絕，之後曼聯出乎意料在足總盃決賽擊敗曼城封王，搶得來季歐霸入場券，風向又隨即有變。

如何處置坦赫格，是個棘手難題，連續兩年有盃捧，好歹也有功勞，可是一整季的表現不濟，繼續留用又多少不甘心，而且他引薦下買入的貴價球員，大都表現不出身價。後費格遜年代，曼聯已證明過用名帥都無用，不要坦赫格，還有誰可選是個問題。留下他的話還要給予多少時間重建，如何重新規劃，應買入什麼球員，存在一大堆疑問。怎想也沒有清晰一點的思路，留不留下坦赫格，依然是個賭博。